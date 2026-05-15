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Билеты
Входной билет в музей Орсе в Париже с аудиогидом
Изучить самое полное собрание импрессионистов - в своём темпе
Начало: У главного входа в музей Орсе
«Билет в музей Орсе без временного слота (вы можете прийти в любой день и время, когда музей открыт, в течение минимум 100 дней после покупки)»
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
€25 за билет
Билеты
Входной билет в музей Орсе
Начало: В85Г+КсДжМ Париж, Франция
«Посетите галерею в удобном для вас темпе по билету на день»
€13 за билет
Билеты
Входной билет в Пантеон в Париже
Посетить усыпальницу великих деятелей Франции (без гида)
Начало: У входа в Пантеон
«Обратите внимание: это входной билет в Пантеон без экскурсионного сопровождения»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€18 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Н
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Всё замечательно! Хорошая организация! Шоу выше всех похвал! Спасибо!
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Н
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Шоу крайне увлекательное
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S
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Шоу потрясающее! Обязательно к посещению!
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С
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Мы посетили Мулин Руж в Париже с семьёй и остались под большим впечатлением! Танцы,шампанское,цирковые номера… Всё было супер👐
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S
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Мы посетили Мулин Руж в Париже с семьёй и остались под большим впечатлением! Танцы,шампанское,цирковые номера… Всё было супер👐
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О
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
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С
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Мулен руж больше спектакль с элементами цирковых номеров. Спасибо всё понравилось.
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М
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Это было самое прекрасное, что я видел в своей жизни. Идеальное шоу. Множество цветов. Стоит каждого цента, который вы платите.
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М
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Танцоры были просто потрясающими! Обслуживание было замечательным, и было много шампанского!!! Обязательно нужно увидеть. Фантастический опыт
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О
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Это было совершенно потрясающе! Мы получили лучшие места, и люди, работающие там, были чрезвычайно любезны. Шоу - это все, чего можно ожидать!
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Всего 8 отзывов в Париже в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты на шоу»
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Сейчас в Париже в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 25. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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