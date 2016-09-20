Максим — ваш гид в Париже

Провёл экскурсии для 837 туристов

читать дальше больше девяти лет. Страстно увлеченный Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023-го года диссертацию по истории 17-го века в Сорбонне и сейчас преподаю в университете. Занимаюсь также переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы и веду свой исторический форум. Буду очень рад, если вы прогулялись со мной по прекрасной Франции.

Добрый день, уважаемые путешественники. Франция для меня давно стала второй родиной. Меня зовут Максим, и я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, по его пригородам, а также по провинции уже