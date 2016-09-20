Реймс — крупнейший город провинции Шампань, город, в котором я начинал свою жизнь во Франции, будучи студентом местного университета.
С большим удовольствием покажу вам одну из исторических и гастрономических столиц Франции, место коронации королей и родину шампанского.
С большим удовольствием покажу вам одну из исторических и гастрономических столиц Франции, место коронации королей и родину шампанского.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Программа
- Реймский кафедральный собор — один из образцов классического готического стиля, место коронации практически всех королей Франции. Мы поговорим о готике: об истории возникновения этого стиля, об его особенностях, о розетках, витражах, сводах, гаргулиях, узнаем больше об архитектуре католических соборов. Собор украшен огромным количеством статуй, самая известная из которых — знаменитый Улыбающийся Ангел.
- Коронационный дворец, расположенный рядом с собором. В нем проходили банкеты после коронации. Там мы подробнее поговорим о королевских династиях Франции, познакомимся с церемониалом коронаций, последняя из которых состоялась в Реймсе в 1825-м году и увидим то, что осталось от сокровищницы реймского собора.
- Аббатство Святого Ремигия. Во второй по размеру церкви города в древние времена находилось масло, которое использовалось при коронации. До сих пор там покоится покровитель города — Святой Ремигий, по преданию крестивший в Реймсе короля Хлодвига в 496-м году.
- Во время прогулки по центру городу мы увидим остатки былого прошлого — самый древний (III век н. э.) монумент города — Марсовы ворота, самый старый дом Реймса (XII век), особняки времен Ренессанса (XVI век). Архитектура Ар-Деко занимает также свое особенное место в истории города, сильно пострадавшего в годы Первой Мировой войны.
- Посещение одного из шампанских домов с дегустацией по желанию. История появления шампанского и методы его производства.
Организационные детали
Отправляемся на поезде с Восточного вокзала (Gare de l’Est) Парижа на скоростном поезде TGV, время в пути 50 минут в один конец.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 837 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники. Франция для меня давно стала второй родиной. Меня зовут Максим, и я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, по его пригородам, а также по провинции ужеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
20 сен 2016
Наш гид превысил наши ожидания и я с удовольствием рекомендую его для любого кто хочет узнать и увидеть Реймс и его достопримечательности
R
Ruslan
9 янв 2016
Изначально сайт привлек обширным списком экскурсий и хорошим описанием их на русском языке. Две экскурсии с Максимом подтвердили правильность Нашего выбора, прошли на одном дыхании. Мы узнали много о истории и о современной жизни Франции. Чувствуется университетское образование Максима.
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