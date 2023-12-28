Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Индивидуальная экскурсия в Париже

Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века

Увидеть Париж и… поесть! Дорогие гурманы, приглашаю вас на экскурсию с дегустациями, обедом и посещением фермерского рынка. Вы оцените французскую гастрономию, откроете её историю, легенды и традиции. Помечтаете о прелести прошлых столетий и узнаете о вкусовых пристрастиях французов. Еда и напитки включены в стоимость. А маршрут проходит по прекрасным кварталам.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Ближайшие даты:
28
дек
30
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6
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9
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Описание

Что и где вы попробуете

  • Круассаны: за свежей и ароматной выпечкой мы зайдём в старинную булочную
  • Блинчики с фуа-гра под бокал вина: такой непринуждённый пикник устроим на паперти собора Парижской Богоматери со специальными сидениями
  • Лягушачьи лапки на набережной Сены с видом на Нотр-Дам. А ещё это традиционное место, где загадывают желания.
  • Продукты на атмосферном локальном рынке. Сыры, пряности, дижонская горчица, ммм… В том числе, вы попробуете редчайший нормандский сыр нёвшатель с романтичной историей. А затем, если пожелаете, пару устриц и вино — под рассказ о роли этих даров моря во французской гастрономии.
  • Обед в старинной таверне. А-ля Д’Артаньян и три мушкетёра мы продолжим знакомство с французской кухней: вас ждут любимый аперитив Марии-Антуанетты, сырное фондю, тушёная в красном вине говядина, ассорти сыров и бургундские улитки.
  • А на десерт, конечно, десерт! В кондитерской вы продегустируете сладости, которые французы любят со средневековых времён: миндальные конфеты, хрустящие меренги и классический шоколад.

Что вы узнаете

  • Историю главных достопримечательностей и архитектурных памятников на нашем маршруте
  • Любопытные моменты из жизни разных королей и королев Франции и невероятные интриги
  • Гастрономические предпочтения и традиции королевского двора
  • Историю блюд, которые вы попробуете в этот день: как и когда они полюбились французам, в том числе знаменитым личностям
  • Непревзойдённую культуру потребления вина и сыра во Франции

Наш маршрут

  • Мы встретимся в одном из красивейших мест Парижа — на Ратушной площади
  • Побываем около собора Нотр-Дам-де-Пари и прогуляемся по набережной Сены, а с моста полюбуемся видами на замок Консьержери и остров Сен-луи
  • Затем по плану фермерский рынок
  • Пройдёмся по Латинскому кварталу и посетим готическую церковь Сен-Северин с восхитительными витражами и химерами 12 века
  • Обед в таверне и в финале кондитерская

После экскурсии я с радостью подарю вам гастро-сувенир!

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Французские свежеиспечённые круассаны
  • Дегустация блинчиков с фуа-гра и лягушачьих лапок под бокальчик вина из Бордо
  • Дегустация 4 видов фермерских сыров и тостов с дижонской горчицей
  • Обед в ресторане (набор блюд на 1-2 человек): аперитив в стиле Марии-Антуанетты, дегустации сырного фондю и мяса по-бургундски, мидии в сливочном соусе или улитки
  • Дегустация сладостей (миндальные конфеты, меренги и другие)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Устрицы (€9 за штуку с бокалом вина)
  • Покупка понравившихся вам деликатесов в гастробутиках и продуктов на рынке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Pl. de Hôtel de ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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