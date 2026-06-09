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Гастро-исторический променад в сердце Парижа

Насладитесь гастрономическими изысками Парижа: круассаны, фуа-гра, лягушачьи лапки и многое другое ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Парижский гастро-исторический променад предлагает уникальную возможность окунуться в мир французской кухни и истории.

Гости смогут насладиться круассанами, блинчиками с фуа-гра, лягушачьими лапками и другими деликатесами.

Прогулка проходит по живописным кварталам с посещением фермерского рынка и обедом в старинной таверне. Это идеальный выбор для гурманов, стремящихся понять культуру Франции через её вкусы и ароматы
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🥐 Дегустация традиционных французских блюд
  • 🍷 Включены напитки и обед
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🧀 Уникальные сыры и деликатесы
  • 🍰 Десерты из средневековья
  • 🎁 Гастро-сувенир в подарок
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа

Что можно увидеть

  • Собор Нотр-Дам-де-Пари
  • Замок Консьержери
  • Остров Сен-Луи
  • Готическая церковь Сен-Северин

Описание экскурсии

Что и где вы попробуете

  • Круассаны: за свежей и ароматной выпечкой мы зайдём в старинную булочную
  • Блинчики с фуа-гра под бокал вина: такой непринуждённый пикник устроим на паперти собора Парижской Богоматери со специальными сидениями
  • Лягушачьи лапки на набережной Сены с видом на Нотр-Дам. А ещё это традиционное место, где загадывают желания.
  • Продукты на атмосферном локальном рынке. Сыры, пряности, дижонская горчица, ммм… В том числе, вы попробуете редчайший нормандский сыр нёвшатель с романтичной историей. А затем, если пожелаете, пару устриц и вино — под рассказ о роли этих даров моря во французской гастрономии.
  • Обед в старинной таверне. А-ля Д’Артаньян и три мушкетёра мы продолжим знакомство с французской кухней: вас ждут любимый аперитив Марии-Антуанетты, сырное фондю, тушёная в красном вине говядина, ассорти сыров и бургундские улитки.
  • А на десерт, конечно, десерт! В кондитерской вы продегустируете сладости, которые французы любят со средневековых времён: миндальные конфеты, хрустящие меренги и классический шоколад.

Что вы узнаете

  • Историю главных достопримечательностей и архитектурных памятников на нашем маршруте
  • Любопытные моменты из жизни разных королей и королев Франции и невероятные интриги
  • Гастрономические предпочтения и традиции королевского двора
  • Историю блюд, которые вы попробуете в этот день: как и когда они полюбились французам, в том числе знаменитым личностям
  • Непревзойдённую культуру потребления вина и сыра во Франции

Наш маршрут

  • Мы встретимся в одном из красивейших мест Парижа — на Ратушной площади
  • Побываем около собора Нотр-Дам-де-Пари и прогуляемся по набережной Сены, а с моста полюбуемся видами на замок Консьержери и остров Сен-луи
  • Затем по плану фермерский рынок
  • Пройдёмся по Латинскому кварталу и посетим готическую церковь Сен-Северин с восхитительными витражами и химерами 12 века
  • Обед в таверне и в финале кондитерская

После экскурсии я с радостью подарю вам гастро-сувенир!

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Французские свежеиспечённые круассаны
  • Дегустация блинчиков с фуа-гра и лягушачьих лапок под бокальчик вина из Бордо
  • Дегустация 4 видов фермерских сыров и тостов с дижонской горчицей
  • Обед в ресторане (набор блюд на 1-2 человек): аперитив в стиле Марии-Антуанетты, дегустации сырного фондю и мяса по-бургундски, мидии в сливочном соусе или улитки
  • Дегустация сладостей (миндальные конфеты, меренги и другие)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Устрицы (€9 за штуку с бокалом вина)
  • Покупка понравившихся вам деликатесов в гастробутиках и продуктов на рынке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Pl. de Hôtel de ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннемари
Аннемари — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 556 туристов
Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как с интересной книгой, —
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страничка за страничкой. Меня зовут Аннемари. Я искусствовед и дипломированный специалист истории и культуры Франции. Уже 15 лет работаю профессиональным экскурсоводом. Буду рада помочь вам прочувствовать дух Франции и восхититься этой страной, ведь в этом и есть цель хорошего гида. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Энергия и эмоции Парижа гениально переданы через рассказы и дегустации в великолепных местах
Энергия и эмоции Парижа гениально переданы через рассказы и дегустации в великолепных местах
Энергия и эмоции Парижа гениально переданы через рассказы и дегустации в великолепных местах
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Виолетта
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее. Мы были за три дня в Париже на четырех разных экскурсиях, и мой муж
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сказал, что эта понравилась ему больше всего (особенно его впечатлил свежайший круассан и горячий шоколад в красивых чашечках). Это очень уютный и душевный формат, мы гуляли по центру Парижа, слушали истории о городе и время от времени останавливались попробовать местную еду в пекарне, на рынке, в местном ресторанчике. Я бы сказала, что это не классическая экскурсия, а такой интерактивный формат в жанре сторителлинга. Аннемари, кажется, знает ответ на любой вопрос и, как волшебница, достает из своей сумки всякие красивые прикольные штучки, типа изящных вилочек для дегустации улиток. Это впечатляет. Из маленького ресторана, который завершал наш маршрут, мы буквально выкатились, потому что попробовали и закуски, и основное, и десерт. Решили потом идти до отеля пешком по прекрасному вечернему Парижу, чтобы немного растрясти жирок и обсуждали, что мы бы этот гастропроменад повторили еще раз сто, даже не задумываясь. За один вечер попробовали несколько блюд традиционной французской кухни и в последующие дни ориентировались на этот опыт, когда обедали в местных заведениях.

С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее.
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее.
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее.
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее.
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее.
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее.
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее.
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Анна
С огромной радостью пишу этот отзыв об экскурсии с Аннемари!!! Эта экскурсия была про то, что ты ничего особенного не ждёшь, а получаешь вауэффект:) Аннемари смогла удивить нас! Все было
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настолько мило и винтажно, что мы терчлись во времени. Старинная посуда, продуманный мелочи и невероятные истории оставили яркие впечатления от прогулки! Аннемари очень интеллигентный человек, с тонким чувством юмора и отличными познания и в истории. Никаких сухих фактов из вики. На экскурсии вы просто погрузитесь в интереснейший мир королей, королев, фавориток и мушкетёров! Прогулка с этим гидом однозначно сделает поездку запоминающийся!

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Александр
Огромное спасибо Анне- Мари за проведенные экскурсии. Все было очень душевно с импровизацией и с креативной подачей материала.
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Виталий
Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
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Денис
Замечательная содержательная и вкусная экскурсия в центре Парижа. С удовольствием возьму ещё раз!
Замечательная содержательная и вкусная экскурсия в центре Парижа. С удовольствием возьму ещё раз!
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