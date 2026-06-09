Парижский гастро-исторический променад предлагает уникальную возможность окунуться в мир французской кухни и истории.
Гости смогут насладиться круассанами, блинчиками с фуа-гра, лягушачьими лапками и другими деликатесами.
Прогулка проходит по живописным кварталам с посещением фермерского рынка и обедом в старинной таверне. Это идеальный выбор для гурманов, стремящихся понять культуру Франции через её вкусы и ароматы
Гости смогут насладиться круассанами, блинчиками с фуа-гра, лягушачьими лапками и другими деликатесами.
Прогулка проходит по живописным кварталам с посещением фермерского рынка и обедом в старинной таверне. Это идеальный выбор для гурманов, стремящихся понять культуру Франции через её вкусы и ароматы
6 причин купить эту экскурсию
- 🥐 Дегустация традиционных французских блюд
- 🍷 Включены напитки и обед
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🧀 Уникальные сыры и деликатесы
- 🍰 Десерты из средневековья
- 🎁 Гастро-сувенир в подарок
Что можно увидеть
- Собор Нотр-Дам-де-Пари
- Замок Консьержери
- Остров Сен-Луи
- Готическая церковь Сен-Северин
Описание экскурсии
Что и где вы попробуете
- Круассаны: за свежей и ароматной выпечкой мы зайдём в старинную булочную
- Блинчики с фуа-гра под бокал вина: такой непринуждённый пикник устроим на паперти собора Парижской Богоматери со специальными сидениями
- Лягушачьи лапки на набережной Сены с видом на Нотр-Дам. А ещё это традиционное место, где загадывают желания.
- Продукты на атмосферном локальном рынке. Сыры, пряности, дижонская горчица, ммм… В том числе, вы попробуете редчайший нормандский сыр нёвшатель с романтичной историей. А затем, если пожелаете, пару устриц и вино — под рассказ о роли этих даров моря во французской гастрономии.
- Обед в старинной таверне. А-ля Д’Артаньян и три мушкетёра мы продолжим знакомство с французской кухней: вас ждут любимый аперитив Марии-Антуанетты, сырное фондю, тушёная в красном вине говядина, ассорти сыров и бургундские улитки.
- А на десерт, конечно, десерт! В кондитерской вы продегустируете сладости, которые французы любят со средневековых времён: миндальные конфеты, хрустящие меренги и классический шоколад.
Что вы узнаете
- Историю главных достопримечательностей и архитектурных памятников на нашем маршруте
- Любопытные моменты из жизни разных королей и королев Франции и невероятные интриги
- Гастрономические предпочтения и традиции королевского двора
- Историю блюд, которые вы попробуете в этот день: как и когда они полюбились французам, в том числе знаменитым личностям
- Непревзойдённую культуру потребления вина и сыра во Франции
Наш маршрут
- Мы встретимся в одном из красивейших мест Парижа — на Ратушной площади
- Побываем около собора Нотр-Дам-де-Пари и прогуляемся по набережной Сены, а с моста полюбуемся видами на замок Консьержери и остров Сен-луи
- Затем по плану фермерский рынок
- Пройдёмся по Латинскому кварталу и посетим готическую церковь Сен-Северин с восхитительными витражами и химерами 12 века
- Обед в таверне и в финале кондитерская
После экскурсии я с радостью подарю вам гастро-сувенир!
Организационные детали
Что включено в стоимость
- Французские свежеиспечённые круассаны
- Дегустация блинчиков с фуа-гра и лягушачьих лапок под бокальчик вина из Бордо
- Дегустация 4 видов фермерских сыров и тостов с дижонской горчицей
- Обед в ресторане (набор блюд на 1-2 человек): аперитив в стиле Марии-Антуанетты, дегустации сырного фондю и мяса по-бургундски, мидии в сливочном соусе или улитки
- Дегустация сладостей (миндальные конфеты, меренги и другие)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Устрицы (€9 за штуку с бокалом вина)
- Покупка понравившихся вам деликатесов в гастробутиках и продуктов на рынке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Pl. de Hôtel de ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннемари — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 556 туристов
Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как с интересной книгой, —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Энергия и эмоции Парижа гениально переданы через рассказы и дегустации в великолепных местах
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С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Парижем, а уже потом музеи, достопримечательности и так далее. Мы были за три дня в Париже на четырех разных экскурсиях, и мой муж
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С огромной радостью пишу этот отзыв об экскурсии с Аннемари!!! Эта экскурсия была про то, что ты ничего особенного не ждёшь, а получаешь вауэффект:) Аннемари смогла удивить нас! Все было
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Огромное спасибо Анне- Мари за проведенные экскурсии. Все было очень душевно с импровизацией и с креативной подачей материала.
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Всем сердечно советую))) Мне и моей супруги очень понравилось. Все было информативно, структурированно и эмоционально открыто🙂🙂
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Замечательная содержательная и вкусная экскурсия в центре Парижа. С удовольствием возьму ещё раз!
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