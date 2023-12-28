Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Увидеть Париж и… поесть! Дорогие гурманы, приглашаю вас на экскурсию с дегустациями, обедом и посещением фермерского рынка. Вы оцените французскую гастрономию, откроете её историю, легенды и традиции. Помечтаете о прелести прошлых столетий и узнаете о вкусовых пристрастиях французов. Еда и напитки включены в стоимость. А маршрут проходит по прекрасным кварталам.
Ближайшие даты:
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Описание
Что и где вы попробуете
- Круассаны: за свежей и ароматной выпечкой мы зайдём в старинную булочную
- Блинчики с фуа-гра под бокал вина: такой непринуждённый пикник устроим на паперти собора Парижской Богоматери со специальными сидениями
- Лягушачьи лапки на набережной Сены с видом на Нотр-Дам. А ещё это традиционное место, где загадывают желания.
- Продукты на атмосферном локальном рынке. Сыры, пряности, дижонская горчица, ммм… В том числе, вы попробуете редчайший нормандский сыр нёвшатель с романтичной историей. А затем, если пожелаете, пару устриц и вино — под рассказ о роли этих даров моря во французской гастрономии.
- Обед в старинной таверне. А-ля Д’Артаньян и три мушкетёра мы продолжим знакомство с французской кухней: вас ждут любимый аперитив Марии-Антуанетты, сырное фондю, тушёная в красном вине говядина, ассорти сыров и бургундские улитки.
- А на десерт, конечно, десерт! В кондитерской вы продегустируете сладости, которые французы любят со средневековых времён: миндальные конфеты, хрустящие меренги и классический шоколад.
Что вы узнаете
- Историю главных достопримечательностей и архитектурных памятников на нашем маршруте
- Любопытные моменты из жизни разных королей и королев Франции и невероятные интриги
- Гастрономические предпочтения и традиции королевского двора
- Историю блюд, которые вы попробуете в этот день: как и когда они полюбились французам, в том числе знаменитым личностям
- Непревзойдённую культуру потребления вина и сыра во Франции
Наш маршрут
- Мы встретимся в одном из красивейших мест Парижа — на Ратушной площади
- Побываем около собора Нотр-Дам-де-Пари и прогуляемся по набережной Сены, а с моста полюбуемся видами на замок Консьержери и остров Сен-луи
- Затем по плану фермерский рынок
- Пройдёмся по Латинскому кварталу и посетим готическую церковь Сен-Северин с восхитительными витражами и химерами 12 века
- Обед в таверне и в финале кондитерская
После экскурсии я с радостью подарю вам гастро-сувенир!
Организационные детали
Что включено в стоимость
- Французские свежеиспечённые круассаны
- Дегустация блинчиков с фуа-гра и лягушачьих лапок под бокальчик вина из Бордо
- Дегустация 4 видов фермерских сыров и тостов с дижонской горчицей
- Обед в ресторане (набор блюд на 1-2 человек): аперитив в стиле Марии-Антуанетты, дегустации сырного фондю и мяса по-бургундски, мидии в сливочном соусе или улитки
- Дегустация сладостей (миндальные конфеты, меренги и другие)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Устрицы (€9 за штуку с бокалом вина)
- Покупка понравившихся вам деликатесов в гастробутиках и продуктов на рынке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Pl. de Hôtel de ville
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ANNEMARI — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 175 туристов
Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как интересную книгу — страничка за страничкой. Меня зовут Аннемари. Я искусствовед и дипломированный специалист истории и культуры Франции. Уже 15 лет работаю профессиональным экскурсоводом. Буду рада помочь вам прочувствовать дух Франции и восхититься этой страной, ведь в этом и есть цель хорошего гида. До скорой встречи.
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