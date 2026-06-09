читать дальше уменьшить

сказал, что эта понравилась ему больше всего (особенно его впечатлил свежайший круассан и горячий шоколад в красивых чашечках). Это очень уютный и душевный формат, мы гуляли по центру Парижа, слушали истории о городе и время от времени останавливались попробовать местную еду в пекарне, на рынке, в местном ресторанчике. Я бы сказала, что это не классическая экскурсия, а такой интерактивный формат в жанре сторителлинга. Аннемари, кажется, знает ответ на любой вопрос и, как волшебница, достает из своей сумки всякие красивые прикольные штучки, типа изящных вилочек для дегустации улиток. Это впечатляет. Из маленького ресторана, который завершал наш маршрут, мы буквально выкатились, потому что попробовали и закуски, и основное, и десерт. Решили потом идти до отеля пешком по прекрасному вечернему Парижу, чтобы немного растрясти жирок и обсуждали, что мы бы этот гастропроменад повторили еще раз сто, даже не задумываясь. За один вечер попробовали несколько блюд традиционной французской кухни и в последующие дни ориентировались на этот опыт, когда обедали в местных заведениях.