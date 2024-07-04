Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Парижу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Париже на русском языке, цены от €267, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
На машине
скидка
10%
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Начало: Путешествия у отеля туристов в пределах границ Пар...
«А на Рождество вас ждет волшебная сказка: в замке стоят сияющие елки и декорации»
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
593534 за всё до 4 чел.
Маре - «болото», в котором хочется утонуть
Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
«отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета и винно-книжного кафе до лавки эротического антиквариата и круглогодичного рождественского базара,»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 267 за всё до 3 чел.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
«И сидр осенью, а глинтвейн зимой»
350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    4 июля 2024
    Маре - «болото», в котором хочется утонуть
    Дарья - очень артистично и со знанием тонких моментов исторических персонажей провела нам сегодняшнюю прогулку. Выше всяких похвал! Очень интересно
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    слушались истории, когда она неожиданно (приятно тем более), организовала пикник с пледом и кофе на траве на площади Вагезов. Всем будем рекомендовать!

  • С
    Светлана
    13 июня 2024
    Маре - «болото», в котором хочется утонуть
    Дарья просто Супер!!
  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    Маре - «болото», в котором хочется утонуть
    Очень увлекательная, по-настоящему авторская экскурсия! Дарья - интересный рассказчик, больше внимания уделяет не историческим фактам, а историям отдельных людей, через которые передает атмосферу района и города! Рекомендуем) еще отдельно отмечу экскурсию по Монмартру от Дарьи, нам очень понравилось
  • Е
    Евгения
    30 декабря 2023
    Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
    Эту замечательную экскурсию я могу только рекомендовать! Все организовано первоклассно. Александр прекрасный экскурсовод. Всё было очень увлекательно и захватывающе!
  • В
    Вероника
    4 декабря 2023
    Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
    Прекрасная экскурсия!
  • Г
    Гузаль
    26 сентября 2023
    Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
    Было интересно посетить настоящие броканты, которые несомненно отличаются от парижского рынка Сент Уан, где все уже разложено и стоит втридорога. Дина и Юля знают куда ехать и мы купили на этих блошках несколько интересных вещиц за сущие гроши. Спасибо гидам!
  • М
    Марина
    23 октября 2022
    Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
    Ещё раз огромное спасибо за отличную экскурсию, проведённую Александром, Замок Во-ле-Виконт!!! Очень интересный и познавательный рассказ об одном из крупнейших частных владений
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    Франции, который стал прототипом Версаля!!! Александр -это гид с огромными знаниями истории и большой любовью к Франции! Очень пунктуальный и опытный водитель! А сам Александр очень открытый и доброжелательный человек! Ещё раз говорим СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!

  • Д
    Дмитрий
    27 октября 2019
    Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
    Организация путешествия - супер: все вовремя, удобно и очень заботливо. Комфортный транспорт. Неожидынные, своевременные и такие вкусные бутерброды с кофе
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    из термоса. А героическую попытку прорваться через Парижские пробки, чтобы мы успели на свою выставку в Лувре, и отданную под упаковку наших "трофеев" сумку и футболку - мы никогда не забудем. Спасибо! Общение - очень приятное: все дружелюбно и очень интеллигентно. Содержание - очень познавательно и интересно. Процесс "охоты" очень азартный, а результат - уж как повезет. Нам вроде нормально повезло)) Большое спасибо Дине и Юле за увлекательную поездку!

  • N
    Natalia
    15 октября 2019
    Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
    Великолепно! Очень грамотно и интересно составленный маршрут. Подойдет всем кто любит погулять по блошиным рынкам и обязательно найти свои сокровища
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    при помощи грамотных экскурсоводов и просто приятных Дины и Юли. Мы не ожидали что будет так азартно особенно когда Дина торгуется и обычно цены за которые мы все покупали нас очень приятно шокировали. Так что уезжаем домой с сокровищами!!! Мы посетили 4 маленьких городка с большими рынками и все это на очень комфортабельной машине с очень интересными экскурсоводами. Когда вернемся в Париж - поедем еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Зимние»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
  2. Маре - «болото», в котором хочется утонуть
  3. Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Набережная
  5. Квартал Марэ
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в октябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 534 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 31 ⭐ отзыв, цены от €267. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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