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при помощи грамотных экскурсоводов и просто приятных Дины и Юли. Мы не ожидали что будет так азартно особенно когда Дина торгуется и обычно цены за которые мы все покупали нас очень приятно шокировали. Так что уезжаем домой с сокровищами!!! Мы посетили 4 маленьких городка с большими рынками и все это на очень комфортабельной машине с очень интересными экскурсоводами. Когда вернемся в Париж - поедем еще раз!