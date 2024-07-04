скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Начало: Путешествия у отеля туристов в пределах границ Пар...
«А на Рождество вас ждет волшебная сказка: в замке стоят сияющие елки и декорации»
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
593€534 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
«отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета и винно-книжного кафе до лавки эротического антиквариата и круглогодичного рождественского базара,»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от €267 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
«И сидр осенью, а глинтвейн зимой»
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера4 июля 2024Дарья - очень артистично и со знанием тонких моментов исторических персонажей провела нам сегодняшнюю прогулку. Выше всяких похвал! Очень интересно
- ССветлана13 июня 2024Дарья просто Супер!!
- ААлексей3 мая 2024Очень увлекательная, по-настоящему авторская экскурсия! Дарья - интересный рассказчик, больше внимания уделяет не историческим фактам, а историям отдельных людей, через которые передает атмосферу района и города! Рекомендуем) еще отдельно отмечу экскурсию по Монмартру от Дарьи, нам очень понравилось
- ЕЕвгения30 декабря 2023Эту замечательную экскурсию я могу только рекомендовать! Все организовано первоклассно. Александр прекрасный экскурсовод. Всё было очень увлекательно и захватывающе!
- ВВероника4 декабря 2023Прекрасная экскурсия!
- ГГузаль26 сентября 2023Было интересно посетить настоящие броканты, которые несомненно отличаются от парижского рынка Сент Уан, где все уже разложено и стоит втридорога. Дина и Юля знают куда ехать и мы купили на этих блошках несколько интересных вещиц за сущие гроши. Спасибо гидам!
- ММарина23 октября 2022Ещё раз огромное спасибо за отличную экскурсию, проведённую Александром, Замок Во-ле-Виконт!!! Очень интересный и познавательный рассказ об одном из крупнейших частных владений
- ДДмитрий27 октября 2019Организация путешествия - супер: все вовремя, удобно и очень заботливо. Комфортный транспорт. Неожидынные, своевременные и такие вкусные бутерброды с кофе
- NNatalia15 октября 2019Великолепно! Очень грамотно и интересно составленный маршрут. Подойдет всем кто любит погулять по блошиным рынкам и обязательно найти свои сокровища
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Зимние»
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