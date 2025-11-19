Если вам нужно заказать в ресторане белое вино, какое первым приходит в голову? Конечно же, Шабли! Особые почвы Шабли делают вино таким лёгким, искристым и освежающим.
Описание экскурсииМеньше двух часов езды от Парижа — и пейзажи радуют нас виноградниками на холмах. Живописный старинный город Осер встречает своими древними храмами, извилистыми улочками… А далее — дегустации вина Шабли в живописном городке Шабли. И как вишенка на торте — посещение замка Анжелики. Помните фильм «Анжелика маркиза ангелов»? Как и прежде, продолжают летать ангелы над замком Анжелики…
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виноградники
- Город Осер
- Город Шабли
- Замок Анжелики
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
