Гастропутешествие по винному региону - Бургундии

Побывать в двух центрах французского виноделия - Боне и Дижоне, погулять по ним и попробовать вина
Это экскурсия для начинающих гедонистов, гурманов и ценителей вина. Мы отправимся в два главных города винной Бургундии — Бон и Дижон. Туда, где традиции виноделия встречаются с увлекательной историей. Я познакомлю вас с ними через рассказы и дегустации.

Важная деталь: винодельни, которые я вам покажу, открывают двери только профессионалам по запросу — иначе туда не попасть!
Гастропутешествие по винному региону - Бургундии
Гастропутешествие по винному региону - Бургундии
Гастропутешествие по винному региону - Бургундии
Ближайшие даты:
14
фев15
фев21
фев22
фев28
фев1
мар7
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Бон

  • Basilique Notre-Dame de Beaune — романский храм с элементами готики — одно из главных религиозных сооружений города (витражи 13 века и коллекция уникальных гобеленов)
  • Hospice de Beaune (Hôtel-Dieu) — шедевр готической архитектуры и знаковая фигура для бургундского виноделия: у госпиталя есть свои виноградники, и он организует ежегодные благотворительные винные аукционы уже несколько веков
  • Прогулка по городу: маленькие улочки, большие винодельческие дома с известными именами и старинные средневековые капеллы

Винодельня с дегустацией

Далее отправимся на одну из местных виноделен (Rene Bouvier / Patrick Javiller / другая в зависимости от доступности), где вы узнаете больше о производстве вина, попробуете разные сорта и прогуляетесь по территории винодельни.

Дижон

  • Jardin Botanique de l’Arquebuse — красивый уютный ботанический сад рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь вы увидите богатую коллекцию растений, а также небольшой зоопарк и музей естественной истории
  • Международный центр гастрономии и вина — новый гастрономически-образовательный центр с уникальной винотекой, в которой можно попробовать 50+ образцов вин, закупиться сувенирами и местными товарами
  • Прогулка по городу: собор Сан-Мишель, Нотр-Дам де Дижон, Музей горчицы, дворец герцогов Бургундии

Опционально

При желании заглянем в уникальный бар с исключительно взрослыми винтажами и слепой дегустацией восьми образцов вина!

Вы узнаете:

  • как появилось бургундское виноделие в том виде, в котором мы знаем его сегодня
  • какие лица сыграли ключевые роли в становлении региона как гастрономической и винной столицы мира и кто из правителей пытался этому помешать
  • почему самые восхваляемые и дорогие вина мира — из Бургундии
  • какие ещё напитки и блюда почитаются местными и почему
  • как построен современный рынок
  • как попасть на Оспис де Бон
  • почему Бордо и Бургундия — два заклятых врага
  • как, что, когда лучше пить, с чем и по какому поводу, а главное — с каким сыром

Кому подойдёт эта экскурсия

Неискушённым любителям вина и не профессионалам, но ценителям гастрономии и качественных напитков. Тем, кто интересуется историей гедонизма и региона, но в этих краях впервые или первый раз исследует эту грань Бургундии.

Организационные детали

  • Это пешеходное путешествие, но между локациями мы будем передвигаться на поезде (15–20 минут — один переезд, всего в дороге — не больше 1,5 часов). Билеты включены в стоимость
  • Единственное, что оплачивается дополнительно по меню, это последний опциональный пункт программы
  • До Бона вам нужно добраться самостоятельно. Если вы путешествуете без машины, то можно воспользоваться сервисом Blablacar. На поезде удобнее добраться до Дижона и начать программу оттуда

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Боне или Дижоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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