Это экскурсия для начинающих гедонистов, гурманов и ценителей вина. Мы отправимся в два главных города винной Бургундии — Бон и Дижон. Туда, где традиции виноделия встречаются с увлекательной историей. Я познакомлю вас с ними через рассказы и дегустации. Важная деталь: винодельни, которые я вам покажу, открывают двери только профессионалам по запросу — иначе туда не попасть!

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Описание экскурсии

Бон

Basilique Notre-Dame de Beaune — романский храм с элементами готики — одно из главных религиозных сооружений города (витражи 13 века и коллекция уникальных гобеленов)

— романский храм с элементами готики — одно из главных религиозных сооружений города (витражи 13 века и коллекция уникальных гобеленов) Hospice de Beaune (Hôtel-Dieu) — шедевр готической архитектуры и знаковая фигура для бургундского виноделия: у госпиталя есть свои виноградники, и он организует ежегодные благотворительные винные аукционы уже несколько веков

— шедевр готической архитектуры и знаковая фигура для бургундского виноделия: у госпиталя есть свои виноградники, и он организует ежегодные благотворительные винные аукционы уже несколько веков Прогулка по городу: маленькие улочки, большие винодельческие дома с известными именами и старинные средневековые капеллы

Винодельня с дегустацией

Далее отправимся на одну из местных виноделен (Rene Bouvier / Patrick Javiller / другая в зависимости от доступности), где вы узнаете больше о производстве вина, попробуете разные сорта и прогуляетесь по территории винодельни.

Дижон

Jardin Botanique de l’Arquebuse — красивый уютный ботанический сад рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь вы увидите богатую коллекцию растений, а также небольшой зоопарк и музей естественной истории

— красивый уютный ботанический сад рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь вы увидите богатую коллекцию растений, а также небольшой зоопарк и музей естественной истории Международный центр гастрономии и вина — новый гастрономически-образовательный центр с уникальной винотекой, в которой можно попробовать 50+ образцов вин, закупиться сувенирами и местными товарами

— новый гастрономически-образовательный центр с уникальной винотекой, в которой можно попробовать 50+ образцов вин, закупиться сувенирами и местными товарами Прогулка по городу: собор Сан-Мишель, Нотр-Дам де Дижон, Музей горчицы, дворец герцогов Бургундии

Опционально

При желании заглянем в уникальный бар с исключительно взрослыми винтажами и слепой дегустацией восьми образцов вина!

Вы узнаете:

как появилось бургундское виноделие в том виде, в котором мы знаем его сегодня

какие лица сыграли ключевые роли в становлении региона как гастрономической и винной столицы мира и кто из правителей пытался этому помешать

почему самые восхваляемые и дорогие вина мира — из Бургундии

какие ещё напитки и блюда почитаются местными и почему

как построен современный рынок

как попасть на Оспис де Бон

почему Бордо и Бургундия — два заклятых врага

как, что, когда лучше пить, с чем и по какому поводу, а главное — с каким сыром

Кому подойдёт эта экскурсия

Неискушённым любителям вина и не профессионалам, но ценителям гастрономии и качественных напитков. Тем, кто интересуется историей гедонизма и региона, но в этих краях впервые или первый раз исследует эту грань Бургундии.

Организационные детали