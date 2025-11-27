Долина Луары — сердце романтической Франции, где величественные замки отражаются в спокойных водах реки, а виноградники дарят вино с ароматами лета. Это путешествие в мир королей, легенд и неторопливого французского шарма.
Описание экскурсииЗамки, каждый со своим характером Долина Луары — это страна архитектурных шедевров, от величественного Шамбора до изящного Шенонсо над рекой и романтичных крепостей, утопающих в зелени холмов. Каждый замок здесь — отдельная история и неповторимая атмосфера. Прогулки по тихим деревням, цветущим садам и бескрайним виноградникам позволят почувствовать аутентичный дух региона. На живописных набережных Луары вы сможете насладиться видами и сделать лучшие фотографии. Вино и гастрономические открытия Экскурсия включает дегустацию знаменитых луарских вин — Совиньон Блан из Сансера, игристого Шенен Блана или насыщенных красных из Бургея. Это станет ярким акцентом поездки для настоящих ценителей. Примерная программа может включать:
- Посещение 2–3 замков (Шамбор, Шенонсо, Амбуаз и др.);
- Прогулки по паркам и живописным набережным Луары;
• Свободное время для фото и неспешных прогулок. Важная информация:
- Продолжительность экскурсии: 10–12 часов.
- В стоимость входит транспорт, услуги гида, билеты в замки и дегустация вин (уточняется при бронировании).
- Рекомендуется удобная обувь и головной убор в летний сезон.
- Экскурсия подходит для взрослых и детей.
- Возможен индивидуальный или групповой формат.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шамбор
- Замок Шенонсо
- Замок Амбуаз
- Набережная Луары
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты (уточняется при бронировании)
- Дегустация (уточняется при бронировании)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из вашего отеля в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
