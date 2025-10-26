Парижская квартира с видом на Люксембургский сад приглашает на уникальную дегустацию французских вин. Гости смогут попробовать пять видов вина, включая классику и авангард, в сопровождении артизанальных закусок. Экскурсия охватывает основные винные регионы Франции: Шампань, Бургундию и Бордо. Участники узнают, как терруар влияет на стиль вина, и научатся различать сорта. Программа подходит как для новичков, так и для опытных энтузиастов

за 1–2 человек или €115 за человека, если вас больше

Ваш гид в Париже

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Уютная парижская квартира превратится в винный салон, где мы продегустируем пять вин в сопровождении артизанальных закусок. И поговорим:

Что делает французское вино эталоном для всего мира

В чём разница между подходами крупных хозяйств и небольших независимых виноделов

Как терруар формирует стиль вина

Какие вызовы сегодня стоят перед традиционными винными регионами Франции

А ещё вы:

Научитесь различать сорта

Разберётесь, как читать этикетку и ориентироваться среди винных полок французских супермаркетов

Узнаете, где лучше покупать вино в Париже

Интересно будет как новичкам, так и продвинутым винным энтузиастам.

Организационные детали