Дегустация вина с видом на Люксембургский сад

Откройте для себя французское виноделие в уютной парижской квартире. Дегустация пяти вин и закусок с видом на Люксембургский сад
Парижская квартира с видом на Люксембургский сад приглашает на уникальную дегустацию французских вин.

Гости смогут попробовать пять видов вина, включая классику и авангард, в сопровождении артизанальных закусок. Экскурсия охватывает основные винные регионы Франции: Шампань, Бургундию и Бордо. Участники узнают, как терруар влияет на стиль вина, и научатся различать сорта. Программа подходит как для новичков, так и для опытных энтузиастов
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальная дегустация вин
  • 🌿 Вид на Люксембургский сад
  • 🧀 Артизанальные закуски
  • 📚 Обучение о терруарах
  • 🏙 Центр Парижа
Дегустация вина с видом на Люксембургский сад© Яков
Дегустация вина с видом на Люксембургский сад© Яков
Дегустация вина с видом на Люксембургский сад© Яков
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Люксембургский сад

Описание экскурсии

Уютная парижская квартира превратится в винный салон, где мы продегустируем пять вин в сопровождении артизанальных закусок. И поговорим:

  • Что делает французское вино эталоном для всего мира
  • В чём разница между подходами крупных хозяйств и небольших независимых виноделов
  • Как терруар формирует стиль вина
  • Какие вызовы сегодня стоят перед традиционными винными регионами Франции

А ещё вы:

  • Научитесь различать сорта
  • Разберётесь, как читать этикетку и ориентироваться среди винных полок французских супермаркетов
  • Узнаете, где лучше покупать вино в Париже

Интересно будет как новичкам, так и продвинутым винным энтузиастам.

Организационные детали

  • В стоимость входят дегустационные образцы и сырно-мясная тарелка
  • Дегустация — это обзорное путешествие по ключевым винным регионам Франции. По запросу можем сосредоточиться на одном из них
  • Программа рассчитана на взрослых, но путешественники-родители могут взять с собой детей на своё усмотрение

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра Одеон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков
Яков — ваш гид в Париже
Вот уже 5 лет моя жизнь — это вино. Я ежедневно дегустирую, читаю и пишу о нём для ведущих изданий, таких как Simple Wine News, Fine&Rare и РБК. За 3
читать дальше

года во Франции объездил все ключевые винные регионы, посетил десятки хозяйств и беседовал с лучшими виноделами. Систематизировал свои знания, пройдя международную сертификацию WSET Level 3 — одну из самых авторитетных программ в винном мире. Сегодня мы пьём лучшие вина в истории — и именно французы стоят за этой качественной революцией. Я хочу вовлечь как можно больше людей в их винную вселенную. Где как не в космополитичном Париже отправиться в это путешествие?

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
26 окт 2025
Очень атмосферная история - мы получили большое удовольствие) Яков интересный рассказчик, ему есть чем поделиться с любителями вина;) Однозначно рекомендую, если вы хотите чего-то неизбитого.
Анастасия
Анастасия
10 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Продегустировали 5 сортов прекрасного французского вина. Яков - отличный спец по винам, очень интересный человек! Научил читать этикетки французского вина (а там не так все просто), рассказал
читать дальше

очень много занимательных винных историй, а также дал несколько бесценных советов по Парижу в целом, каковые могут дать лишь местные!
Мерси! В следующий раз, как буду в Париже, надо будет непременно встретиться снова на этом балкончике. Но уже попрошу более специализированную программу. Например, углублённое изучение терруаров Бургундии или Шампани.

