Парижская квартира с видом на Люксембургский сад приглашает на уникальную дегустацию французских вин.
Гости смогут попробовать пять видов вина, включая классику и авангард, в сопровождении артизанальных закусок. Экскурсия охватывает основные винные регионы Франции: Шампань, Бургундию и Бордо. Участники узнают, как терруар влияет на стиль вина, и научатся различать сорта. Программа подходит как для новичков, так и для опытных энтузиастов
Гости смогут попробовать пять видов вина, включая классику и авангард, в сопровождении артизанальных закусок. Экскурсия охватывает основные винные регионы Франции: Шампань, Бургундию и Бордо. Участники узнают, как терруар влияет на стиль вина, и научатся различать сорта. Программа подходит как для новичков, так и для опытных энтузиастов
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальная дегустация вин
- 🌿 Вид на Люксембургский сад
- 🧀 Артизанальные закуски
- 📚 Обучение о терруарах
- 🏙 Центр Парижа
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Люксембургский сад
Описание экскурсии
Уютная парижская квартира превратится в винный салон, где мы продегустируем пять вин в сопровождении артизанальных закусок. И поговорим:
- Что делает французское вино эталоном для всего мира
- В чём разница между подходами крупных хозяйств и небольших независимых виноделов
- Как терруар формирует стиль вина
- Какие вызовы сегодня стоят перед традиционными винными регионами Франции
А ещё вы:
- Научитесь различать сорта
- Разберётесь, как читать этикетку и ориентироваться среди винных полок французских супермаркетов
- Узнаете, где лучше покупать вино в Париже
Интересно будет как новичкам, так и продвинутым винным энтузиастам.
Организационные детали
- В стоимость входят дегустационные образцы и сырно-мясная тарелка
- Дегустация — это обзорное путешествие по ключевым винным регионам Франции. По запросу можем сосредоточиться на одном из них
- Программа рассчитана на взрослых, но путешественники-родители могут взять с собой детей на своё усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Одеон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид в Париже
Вот уже 5 лет моя жизнь — это вино. Я ежедневно дегустирую, читаю и пишу о нём для ведущих изданий, таких как Simple Wine News, Fine&Rare и РБК. За 3Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 окт 2025
Очень атмосферная история - мы получили большое удовольствие) Яков интересный рассказчик, ему есть чем поделиться с любителями вина;) Однозначно рекомендую, если вы хотите чего-то неизбитого.
Анастасия
10 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Продегустировали 5 сортов прекрасного французского вина. Яков - отличный спец по винам, очень интересный человек! Научил читать этикетки французского вина (а там не так все просто), рассказал
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 5 чел.
Париж Родена: музей и сад
Откройте тайны творчества Родена в его музее и саду. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, исследуя шедевры мастера
Начало: В районе метро Varenne
13 ноя в 10:30
15 ноя в 10:00
от €210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
€264 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Винная дегустация в баре с сомелье
Откройте для себя уникальный парижский бар, где владелица-сомелье познакомит вас с изысканными винами и расскажет увлекательные истории о Париже
Начало: В районе площади Бастилии
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
от €200 за человека