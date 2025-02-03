Обзор основных шедевров Лувра

Сначала вы откроете для себя исторический аспект Лувра и его величайших шедевров.

Посмотрите на него как на средневековую крепость в универсальном музее, затем окунетесь в историю королевского дворца и пройдетесь по маршруту шедевров музейного собрания: Мона Лиза, Венера Милосская, крылатая Самофракийская Победа, галерея Аполлона, апартаменты Наполеона ІІІ и другие произведения искусства.
Обзор основных шедевров Лувра
Обзор основных шедевров Лувра
Обзор основных шедевров Лувра
Ближайшие даты:
3
фев5
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фев7
фев8
фев10
фев12
фев
Время начала: 10:30, 14:30

Описание экскурсии

Описание экскурсии

При планировании экскурсии важно уделить внимание деталям, чтобы участники могли получить полное представление о том, что их ждет. Мы предлагаем вам уникальный маршрут, который не оставит равнодушным ни одного туриста.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут проходит через самые живописные и значимые места города. Вы сможете увидеть:

  • Исторические здания с богатой архитектурой;
  • Уютные улочки, полные жизни и культуры;
  • Знаменитые памятники и памятные места;
  • Прекрасные парки и площади, где можно сделать великолепные фотографии.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Узнать интересные факты о городе и его истории;
  • Посетить скрытые уголки, о которых не расскажут в путеводителях;
  • Взаимодействовать с местными жителями и узнать их мнение о жизни в городе;
  • Получить возможность задать вопросы и обсудить интересующие вас темы.

Почему наша экскурсия интересна?

Наша экскурсия предлагает не просто прогулку по городу, а погружение в его атмосферу. Мы уделяем внимание каждому участнику, создавая дружелюбную и уютную атмосферу. Вы сможете не только увидеть, но и почувствовать дух города, его культуру и традиции.

В чем отличие нашей экскурсии?

В отличие от других экскурсионных программ, мы предлагаем индивидуальный подход и уникальные маршруты, которые не повторяются. Мы учитываем интересы группы и стараемся сделать каждый тур незабываемым. Наша команда состоит из опытных гидов, которые знают все тонкости и нюансы, чтобы сделать ваше путешествие по-настоящему увлекательным.

Преимущества экскурсии с нами

Путешествуя с нами, вы получаете:

  • Эксклюзивные знания и инсайдерскую информацию;
  • Возможность задавать вопросы и получать ответы в реальном времени;
  • Общение с другими участниками, что создает атмосферу дружбы и взаимопонимания;
  • Комфорт и безопасность во время прогулки.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя город с новой стороны! Мы уверены, что это будет незабываемое путешествие.

Понедельник, четверг, суббота – в 10:30; среда, пятница – в 14:30.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Групповая экскурсия с гидом€52
Индивидуальная экскурсия (фиксированная цена для группы 1- 6 человек)€180
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет в музей (22€ /чел., дети до 18 лет бесплатно при наличии удостоверения личности). Гид может приобрести билеты за туристов, в этом случае стоимость составит 30€/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У конной статуи Людовику XIV (под головой коня)
Завершение: Один из залов Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота – в 10:30; среда, пятница – в 14:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Обязательно необходимо приобрести билет в музей на время, указанное в описании экскурсии
  • Если у вас нет билета, обязательно об этом сообщите мне после бронирования экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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