Посмотрите на него как на средневековую крепость в универсальном музее, затем окунетесь в историю королевского дворца и пройдетесь по маршруту шедевров музейного собрания: Мона Лиза, Венера Милосская, крылатая Самофракийская Победа, галерея Аполлона, апартаменты Наполеона ІІІ и другие произведения искусства.
Описание экскурсии
Описание экскурсии
При планировании экскурсии важно уделить внимание деталям, чтобы участники могли получить полное представление о том, что их ждет. Мы предлагаем вам уникальный маршрут, который не оставит равнодушным ни одного туриста.
Маршрут экскурсии
Наш маршрут проходит через самые живописные и значимые места города. Вы сможете увидеть:
- Исторические здания с богатой архитектурой;
- Уютные улочки, полные жизни и культуры;
- Знаменитые памятники и памятные места;
- Прекрасные парки и площади, где можно сделать великолепные фотографии.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете:
- Узнать интересные факты о городе и его истории;
- Посетить скрытые уголки, о которых не расскажут в путеводителях;
- Взаимодействовать с местными жителями и узнать их мнение о жизни в городе;
- Получить возможность задать вопросы и обсудить интересующие вас темы.
Почему наша экскурсия интересна?
Наша экскурсия предлагает не просто прогулку по городу, а погружение в его атмосферу. Мы уделяем внимание каждому участнику, создавая дружелюбную и уютную атмосферу. Вы сможете не только увидеть, но и почувствовать дух города, его культуру и традиции.
В чем отличие нашей экскурсии?
В отличие от других экскурсионных программ, мы предлагаем индивидуальный подход и уникальные маршруты, которые не повторяются. Мы учитываем интересы группы и стараемся сделать каждый тур незабываемым. Наша команда состоит из опытных гидов, которые знают все тонкости и нюансы, чтобы сделать ваше путешествие по-настоящему увлекательным.
Преимущества экскурсии с нами
Путешествуя с нами, вы получаете:
- Эксклюзивные знания и инсайдерскую информацию;
- Возможность задавать вопросы и получать ответы в реальном времени;
- Общение с другими участниками, что создает атмосферу дружбы и взаимопонимания;
- Комфорт и безопасность во время прогулки.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя город с новой стороны! Мы уверены, что это будет незабываемое путешествие.
Понедельник, четверг, суббота – в 10:30; среда, пятница – в 14:30.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Групповая экскурсия с гидом
|€52
|Индивидуальная экскурсия (фиксированная цена для группы 1- 6 человек)
|€180
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет в музей (22€ /чел., дети до 18 лет бесплатно при наличии удостоверения личности). Гид может приобрести билеты за туристов, в этом случае стоимость составит 30€/чел.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обязательно необходимо приобрести билет в музей на время, указанное в описании экскурсии
- Если у вас нет билета, обязательно об этом сообщите мне после бронирования экскурсии