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1 чел. По популярности Пешая 2 часа Мини-группа до 6 чел. Обзор основных шедевров Лувра Начало: У конной статуи Людовику XIV (под головой коня) Расписание: Понедельник, четверг, суббота – в 10:30; среда, пятница – в 14:30. от € 52 за человека Пешая 2 часа Билеты Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит Начало: Rue de Rivoli, 99 € 180 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Основные шедевры Лувра Начало: У гардероба, внутри музея Расписание: По договоренности, вторник – выходной в Лувре от € 196 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Парижа

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты в Лувр»

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