Билеты в Лувр

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в Лувр» в Париже на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Обзор основных шедевров Лувра
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обзор основных шедевров Лувра
Начало: У конной статуи Людовику XIV (под головой коня)
Расписание: Понедельник, четверг, суббота – в 10:30; среда, пятница – в 14:30.
Завтра в 10:30
16 дек в 10:30
от 52 за человека
Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит
Пешая
2 часа
Билеты
Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит
Начало: Rue de Rivoli, 99
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Основные шедевры Лувра
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Основные шедевры Лувра
Начало: У гардероба, внутри музея
Расписание: По договоренности, вторник – выходной в Лувре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 196 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты в Лувр»

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  2. Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит
  3. Основные шедевры Лувра
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Набережная
  5. Эйфелева башня
  6. Квартал Марэ
  7. Остров Сите
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2024
Сейчас в Париже в категории "Билеты в Лувр" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 196.
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