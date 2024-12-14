2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обзор основных шедевров Лувра
Начало: У конной статуи Людовику XIV (под головой коня)
Расписание: Понедельник, четверг, суббота – в 10:30; среда, пятница – в 14:30.
Завтра в 10:30
16 дек в 10:30
от €52 за человека
2 часа
Билеты
Секреты Лувра без очередей: искусство, которое говорит
Начало: Rue de Rivoli, 99
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Основные шедевры Лувра
Начало: У гардероба, внутри музея
Расписание: По договоренности, вторник – выходной в Лувре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €196 за всё до 2 чел.
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