Получите мгновенный и зарезервированный доступ в Лувр для эксклюзивного путешествия по обязательным для посещения достопримечательностям музея.
Описание билетаЧто вас ждет Получите мгновенный и зарезервированный доступ в Лувр для эксклюзивного путешествия по обязательным для посещения достопримечательностям музея. Ваш опытный гид раскроет тонкие детали, которые большинство посетителей никогда не узнают о выставленных произведениях искусства. Откройте для себя «Мону Лизу», «Венеру Милосскую» и «Крылатую Викторию Самофракийскую». В туре также представлены греческие и римские древности, такие как 4000-летний «Большой сфинкс Таниса», другие узнаваемые работы да Винчи и Рафаэля, а также основные моменты французского романтизма. Скульптуры, такие как «Умирающий раб» Микеланджело и «Психея, оживленная поцелуем Купидона» Антонио Кановы, добавляют еще одно измерение к опыту. В галерее Аполлона вы увидите историю самого Лувра как королевского дворца до того, как Людовик XIV перенес двор в Версаль. Не менее роскошный декор Второй империи сохранился и в апартаментах Наполеона. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь Запрещено • Детские коляски • Чемоданы и большие сумки • Крупногабаритный багаж Примите во внимание • Эта экскурсия предполагает значительную пешую прогулку.
Ежедневно, 10:00 - 22:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Зарезервированный доступ в музей Лувр
- Экскурсовод
- Гарнитура
- Входной билет и плата за бронирование
Что не входит в цену
- Чаевые
- Трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
75001 Paris, France
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, 10:00 - 22:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
