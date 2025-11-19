Приятно видеть, как восторг переполняет и детей, и взрослых после посещения этого замка.
Настоящее дворянское гнездо, замок Бретей принадлежит одной семье около 400 лет, что уже является большой редкостью.
К тому же,
Настоящее дворянское гнездо, замок Бретей принадлежит одной семье около 400 лет, что уже является большой редкостью.
К тому же,
Описание экскурсии
При правлении Людовика XIV маркиз де Бретей был очень дружен с другим придворным вельможей — Шарлем Перро. И некоторые из знаменитых сказок писателя были созданы именно здесь. Поэтому нынешние владельцы решили воссоздать в картинках сказки, известные всему миру. И превратили свой замок в настоящее приключение для детей. Множество восковых фигур и интерактивные композиции представлены как в самом замке, так и в парке. Дети с восторгом ищут Мальчика-с-пальчика, Кота в сапогах, Спящую красавицу, Красную шапочку… Пугаются Синей Бороды и после радостно бегают по запутанному лабиринту к тому месту, где кружатся в свадебном танце Золушка и Принц. Великолепный огромный парк оценят любители ландшафтного дизайна — парк является национальным достоянием — есть и места для пикников, и детская площадка, цветники, пруд с рыбками и озеро… С замком Бретей трудно расстаться! Важная информация:
Экскурсию можно совместить с посещением парка «Франция в миниатюре».
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Бретой и парк
- Парк «Франция в миниатюре» (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в замок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно совместить с посещением парка «Франция в миниатюре»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Путешествие в мир французской аристократии и средневековой истории. Узнайте о шедеврах искусства и исторических событиях
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€494
€520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок настоящего маркиза, или В гостях у кота в сапогах
Прогуляться по залам шато Бретей и встретиться с героями сказок Шарля Перро (из Парижа)
Начало: В Сен-Реми-ле-Шеврёз
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Château de Vincennes
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив величественный Венсенский замок, любимое место французских королей, всего в 20 минутах от центра
Начало: У станции метро «Château de Vincennes»
Завтра в 14:00
21 ноя в 09:00
€267 за всё до 10 чел.