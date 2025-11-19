При правлении Людовика XIV маркиз де Бретей был очень дружен с другим придворным вельможей — Шарлем Перро. И некоторые из знаменитых сказок писателя были созданы именно здесь. Поэтому нынешние владельцы решили воссоздать в картинках сказки, известные всему миру. И превратили свой замок в настоящее приключение для детей. Множество восковых фигур и интерактивные композиции представлены как в самом замке, так и в парке. Дети с восторгом ищут Мальчика-с-пальчика, Кота в сапогах, Спящую красавицу, Красную шапочку… Пугаются Синей Бороды и после радостно бегают по запутанному лабиринту к тому месту, где кружатся в свадебном танце Золушка и Принц. Великолепный огромный парк оценят любители ландшафтного дизайна — парк является национальным достоянием — есть и места для пикников, и детская площадка, цветники, пруд с рыбками и озеро… С замком Бретей трудно расстаться! Важная информация:

Экскурсию можно совместить с посещением парка «Франция в миниатюре».