Почувствуйте пульс Парижа на вершине Эйфелевой башни.
Поднимитесь на смотровые площадки без очереди, насладитесь памятными видами и примите участие в лёгком фотоквесте по знаковым местам города.
Описание билетаЭйфелева башня — Париж с высоты Эйфелева башня — не просто архитектурное чудо, а настоящий символ города и место, где ощущается пульс Парижа. Благодаря билету без очереди вы проходите контроль за считанные минуты и отправляетесь к лифтам, чтобы подняться к самым захватывающим видам. Лучшие виды и фото без спешки Вас ждёт подъём на смотровые площадки, где Париж — как на ладони: Монмартр, Лувр, Триумфальная арка, Сен-Жермен и другие знаковые места легко узнать среди городских пейзажей. У вас будет время для фотографий и небольшого отдыха — без спешки и толпы. Фотоквест на вершине города Для ярких эмоций мы включили в программу маленький фотоквест — попробуйте найти с высоты 10 знаменитых объектов Парижа. Это отличный способ сделать свои впечатления ещё более насыщенными и динамичными.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сопровождающего для одного человека
- Билет без очереди
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подъем на самый верх (по желанию, оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
У Эйфелевой башни
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Длительность экскурсии: около 1,5-2 часов
- Языки экскурсии: русский, английский, французский (по запросу)
- Рекомендации: приходите за 15 минут до начала возьмите удобную обувь и камеру
- Место встречи: сообщим дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
