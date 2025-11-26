Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Почувствуйте пульс Парижа на вершине Эйфелевой башни.



Поднимитесь на смотровые площадки без очереди, насладитесь памятными видами и примите участие в лёгком фотоквесте по знаковым местам города.

Дмитрий Ваш гид в Париже Написать вопрос Билеты Как проходит Пешком €250 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание билета Эйфелева башня — Париж с высоты Эйфелева башня — не просто архитектурное чудо, а настоящий символ города и место, где ощущается пульс Парижа. Благодаря билету без очереди вы проходите контроль за считанные минуты и отправляетесь к лифтам, чтобы подняться к самым захватывающим видам. Лучшие виды и фото без спешки Вас ждёт подъём на смотровые площадки, где Париж — как на ладони: Монмартр, Лувр, Триумфальная арка, Сен-Жермен и другие знаковые места легко узнать среди городских пейзажей. У вас будет время для фотографий и небольшого отдыха — без спешки и толпы. Фотоквест на вершине города Для ярких эмоций мы включили в программу маленький фотоквест — попробуйте найти с высоты 10 знаменитых объектов Парижа. Это отличный способ сделать свои впечатления ещё более насыщенными и динамичными. Важная информация: Длительность экскурсии: около 1,5–2 часов. Языки экскурсии: русский, английский, французский (по запросу). Рекомендации: приходите за 15 минут до начала; возьмите удобную обувь и камеру. Место встречи: сообщим дополнительно

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату