Красивые виды и панорамы Парижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Париже на русском языке, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Истории и секреты Монмартра
Пешая
2.5 часа
56 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Истории и секреты Монмартра
Погулять по легендарному району Парижа, посетить Сакре-Кёр и увидеть неповторимую панораму города
Начало: У метро Anvers
«Шикарные панорамы — вы полюбуетесь с Монмартра видами на собор Парижской Богоматери, башню Монпарнас, центр Помпиду, Пантеон и Оперу»
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 13:30, в субботу и воскресенье в 10:00
23 сен в 13:30
30 сен в 13:30
€40 за человека
По Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом
На машине
10 часов
-
20%
Мини-группа
до 3 чел.
По Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом
Увидеть Францию и главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
Начало: У места вашего проживания
«Отсюда открываются лучшие панорамы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 09:30
22 сен в 09:30
€214€267 за человека
Эйфелева башня: панорамы Парижа и фотоквест без очереди
Пешая
1.5 часа
Билеты
Эйфелева башня: панорамы Парижа и фотоквест без очереди
Начало: У Эйфелевой башни
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    17 августа 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Замечательная экскурсия. Цена качество - идеальные!
  • A
    Anna
    12 августа 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Экскурсия прошла легко, непринуждённо, интересно, в абсолютно комфортном темпе, как для взрослых, так и для детей. Узнали много нового, будем знакомиться с творчеством Марселя Эме)
  • О
    Ольга
    8 августа 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Очень понравилась экскурсия в Монмартре, которую провела Лариса! Хорошо, интересно и легко провели время. Пишу этот отзыв спустя полгода, так
    читать дальше

    как мой сын, которому 11 лет, вспомнил сегодня про эту экскурсию и считает, что Лариса - лучший гид, с которым мы провели время в Париже, несмотря на погоду. Согласна с этим полностью. Очень хотели попасть на вторую экскурсию к Ларисе, но не получилось со временем. Лариса, спасибо Вам за экскурсию! Надеюсь, что в следующий раз попадем к Вам!

  • М
    Маргарита
    4 мая 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Экскурсия понравилась. Хорошо составленный маршрут, много интересного
  • С
    Светлана
    30 апреля 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Очень понравилась экскурсия, выбраны замечательные места, рассказы были занимательные, знание истории на отлично! Остались довольны! Рекомендую!
  • Р
    Роман
    23 апреля 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Больше спасибо за содержательную увлекательную экскурсию!
  • K
    Kristina
    23 апреля 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Очень рекомендую экскурсию Ларисы! Я была на трех экскурсиях по Монмартру и у нее самая интересная и информативная.
  • Э
    Элина
    14 апреля 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Хочу выразить искреннюю благодарность Ларисе за прекрасную и очень насыщенную экскурсию по Монмантру. Были вдвоем с сыном 10 лет и
    читать дальше

    даже он слушал и гулял с большим интересом.
    Лариса не только прекрасный экскурсовод, но и замечательный человек, с котором было комфортно и легко с самого начала. Рекомендую от души!

  • А
    Анна
    14 апреля 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Большое спасибо Ларисе за интересную экскурсию.
    Все прошло легко и непринужденно!
  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Приятная прогулка.
  • N
    Nataly
    30 марта 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Прекрасная экскурсия,длилась больше заявленного времени. Лариса хороший рассказчик,очень интересный маршрут,однозначно рекомендуем для прогулок по Парижу
  • И
    Игорь
    20 марта 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Замечательная экскурсия, погода и Лариса, как рассказчик! Интересный маршрут, структуированный рассказ, все очень интересно и понятно! Однозначно рекомендую! Огромное спасибо за знакомство с легендарным районом Парижа!
  • Л
    Лариса
    19 марта 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Спасибо Ларисе за интересный рассказ и возможность познакомиться с парижским кварталом Монмартр. Я сама гид и хочу сказать, что не
    читать дальше

    просто удерживать внимание и интерес туристов на протяжении 3 часов. У Ларисы это получилось. Кроме того, мы были с ребенком 6 лет и ей тоже было интересно и не скучно
    Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    14 марта 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рассказ был интересный, прогулка оставила прекрасные впечатления.
    Если бы не взяли экскурсию, то просто бы погуляли без понимания сути по району, тк самое интересное это его история.
    Спасибо!
  • Г
    Галина
    10 марта 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Очень хорошая экскурсия, мне очень понравилась экскурсия. Понятна вся информация, можно было задавать вопросы. Время пролетело незаметно и советую посетить всем обязательно, потому что без этой экскурсии вам будет мало что понятно об этих местах. Благодарю!
  • Н
    Наталья
    4 марта 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Спасибо, Лариса! Очень интересная и легкая прогулка по Монмартру. Красивейшая Базилика Сакр-Кёр. Интересные факты и тайны 18го округа Парижа.
  • В
    Валерия
    3 марта 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Все замечательно!
    Гуляли, наслаждались, впитывали историю и современность!
  • Л
    Людмила
    17 февраля 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать историю и современную жизнь Монмартра. Лариса нам очень понравилась! Ненавязчивое изложение материала, чуткость
    читать дальше

    к нашим просьбам и состоянию здоровья. Она немного изменила маршрут, чтобы нам было легче идти (у мужа болела нога). При этом мы узнали и увидели очень много нового и интересного. Она сделала очень удачные снимки, так что у нас теперь есть прекрасная память об этом удивительном дне! Спасибо огромное♥️

  • А
    Алексей
    20 января 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Отличная прогулка морозными парижским утром. Лариса прекрасный рассказчик, много интересных историй про Монмартр. Ресторан Бульон помог допогрузиться во французскую историю.
  • М
    Марк
    19 января 2025
    Истории и секреты Монмартра
    Лариса провела очень интересную и познавательную экскурсию. Время прошло незаметно, узнали много нового, рекомендую всем.

