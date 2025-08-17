Мини-группа
Истории и секреты Монмартра
Погулять по легендарному району Парижа, посетить Сакре-Кёр и увидеть неповторимую панораму города
Начало: У метро Anvers
«Шикарные панорамы — вы полюбуетесь с Монмартра видами на собор Парижской Богоматери, башню Монпарнас, центр Помпиду, Пантеон и Оперу»
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 13:30, в субботу и воскресенье в 10:00
23 сен в 13:30
30 сен в 13:30
€40 за человека
-
20%
По Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом
Увидеть Францию и главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
Начало: У места вашего проживания
«Отсюда открываются лучшие панорамы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 09:30
22 сен в 09:30
€214
€267 за человека
Билеты
Эйфелева башня: панорамы Парижа и фотоквест без очереди
Начало: У Эйфелевой башни
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana17 августа 2025Замечательная экскурсия. Цена качество - идеальные!
- AAnna12 августа 2025Экскурсия прошла легко, непринуждённо, интересно, в абсолютно комфортном темпе, как для взрослых, так и для детей. Узнали много нового, будем знакомиться с творчеством Марселя Эме)
- ООльга8 августа 2025Очень понравилась экскурсия в Монмартре, которую провела Лариса! Хорошо, интересно и легко провели время. Пишу этот отзыв спустя полгода, так
- ММаргарита4 мая 2025Экскурсия понравилась. Хорошо составленный маршрут, много интересного
- ССветлана30 апреля 2025Очень понравилась экскурсия, выбраны замечательные места, рассказы были занимательные, знание истории на отлично! Остались довольны! Рекомендую!
- РРоман23 апреля 2025Больше спасибо за содержательную увлекательную экскурсию!
- KKristina23 апреля 2025Очень рекомендую экскурсию Ларисы! Я была на трех экскурсиях по Монмартру и у нее самая интересная и информативная.
- ЭЭлина14 апреля 2025Хочу выразить искреннюю благодарность Ларисе за прекрасную и очень насыщенную экскурсию по Монмантру. Были вдвоем с сыном 10 лет и
- ААнна14 апреля 2025Большое спасибо Ларисе за интересную экскурсию.
Все прошло легко и непринужденно!
- ЮЮлия1 апреля 2025Приятная прогулка.
- NNataly30 марта 2025Прекрасная экскурсия,длилась больше заявленного времени. Лариса хороший рассказчик,очень интересный маршрут,однозначно рекомендуем для прогулок по Парижу
- ИИгорь20 марта 2025Замечательная экскурсия, погода и Лариса, как рассказчик! Интересный маршрут, структуированный рассказ, все очень интересно и понятно! Однозначно рекомендую! Огромное спасибо за знакомство с легендарным районом Парижа!
- ЛЛариса19 марта 2025Спасибо Ларисе за интересный рассказ и возможность познакомиться с парижским кварталом Монмартр. Я сама гид и хочу сказать, что не
- ААнастасия14 марта 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рассказ был интересный, прогулка оставила прекрасные впечатления.
Если бы не взяли экскурсию, то просто бы погуляли без понимания сути по району, тк самое интересное это его история.
Спасибо!
- ГГалина10 марта 2025Очень хорошая экскурсия, мне очень понравилась экскурсия. Понятна вся информация, можно было задавать вопросы. Время пролетело незаметно и советую посетить всем обязательно, потому что без этой экскурсии вам будет мало что понятно об этих местах. Благодарю!
- ННаталья4 марта 2025Спасибо, Лариса! Очень интересная и легкая прогулка по Монмартру. Красивейшая Базилика Сакр-Кёр. Интересные факты и тайны 18го округа Парижа.
- ВВалерия3 марта 2025Все замечательно!
Гуляли, наслаждались, впитывали историю и современность!
- ЛЛюдмила17 февраля 2025Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать историю и современную жизнь Монмартра. Лариса нам очень понравилась! Ненавязчивое изложение материала, чуткость
- ААлексей20 января 2025Отличная прогулка морозными парижским утром. Лариса прекрасный рассказчик, много интересных историй про Монмартр. Ресторан Бульон помог допогрузиться во французскую историю.
- ММарк19 января 2025Лариса провела очень интересную и познавательную экскурсию. Время прошло незаметно, узнали много нового, рекомендую всем.
