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Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню

4.9
23 отзыва
Маруся Э.
Маруся Э. – Гид из Парижа
Неповторимый символ Парижа, мечта всех влюбленных, самое высокое сооружение в мире конца XIX века – думаете, что знаете все об этой «железной даме»? Я раскрою вам секреты Эйфелевой башни и покажу, как она менялась на протяжении истории 📖.

Мы поднимемся наверх, откуда открывается чудесный вид на Париж, все его достопримечательности 🏛️ и даже ближайшие пригороды.

На высоте птичьего полета вы почувствуете себя покорителями столицы ⭐️ Франции!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €155 за экскурсию

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Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню

Что вы увидите

  • Эйфелева башня
Неповторимый символ Парижа, мечта всех влюбленных, и самое высокое сооружение в мире конца XIX века. А все ли известно об этой железной Даме?Парижане считали ее гигантским чудовищем, а художники рисовали на своих полотнах. Пожалуй, ни одно сооружение мира не вызывало столько противоречивых эмоций и мнений, как башня Месье Эйфеля. Вы узнаете ее секреты, увидите, что изменилось на протяжении истории 📖, и почувствуете себя настоящими покорителям столицы ⭐️ Франции. С высоты открывается чудесный вид на Париж, все его достопримечательности 🏛️ и даже ближайшие пригороды.
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Входной билет на Эйфелеву башню
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маруся Э.
Маруся Э.
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23 отзыва оставили туристы

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