Неповторимый символ Парижа, мечта всех влюбленных, и самое высокое сооружение в мире конца XIX века. А все ли известно об этой железной Даме?Парижане считали ее гигантским чудовищем, а художники рисовали на своих полотнах. Пожалуй, ни одно сооружение мира не вызывало столько противоречивых эмоций и мнений, как башня Месье Эйфеля. Вы узнаете ее секреты, увидите, что изменилось на протяжении истории 📖, и почувствуете себя настоящими покорителям столицы ⭐️ Франции. С высоты открывается чудесный вид на Париж, все его достопримечательности 🏛️ и даже ближайшие пригороды.