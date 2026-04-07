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Фотопрогулка «Париж и кино»

Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях
Париж — самый кинематографичный и, пожалуй, самый фотографируемый город. Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по его живописным уголкам с уклоном в тему кино. Я сделаю яркие и живые фотографии в самых красивых местах французской столицы. А ещё — расскажу об истории кино и о том, как его снимают в Париже.
5
8 отзывов
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»

Описание фото-прогулки

Мы посетим три локации с живописным видом на Эйфелеву башню и прогуляемся по колоритным улочкам. Я сделаю снимки, где вы будете главными героями на фоне чарующего Парижа. И расскажу кое-что про кино:

  • Как русская эмиграция прошлого столетия повлияла на развитие французского кинематографа
  • Благодаря кому появилось кино (и это не братья Люмьер)
  • Когда был снят первый цветной фильм, а когда — первый звуковой

Также я принесу настоящую кинохлопушку и сделаю для вас фото с ней. А ещё покажу исторические кадры, которые сохранило немое кино — и вы сравните, как выглядели раньше и выглядят сейчас Эйфелева башня, Мулен Руж и Триумфальная арка.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Sony a7
  • В течение 7-10 дней после прогулки вы получите от 50 фото в лёгкой ретуши

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с метро Трокадеро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 161 туриста
Привет! Меня зовут Таня, я фотограф. Больше 5 лет я работала в кинематографе, а сейчас использую этот бесценный опыт, совмещая его с фотографией. Недавно я переехала из Петербурга в Париж
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— самый кинематографичный и фотографируемый город. Главная моя задача — оставить вам на память красивые фотографии. Мне нравится рассказывать о городах, а непринуждённая беседа — лучший способ расслабиться во время съёмки и превратить обычную фотосессию в увлекательное приключение. Кино — это то, что я действительно хорошо знаю, моя вторая профессия. И я с удовольствием вам об этом расскажу. Итак, камера, мотор, начали!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анна
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
Очень комфортная прогулка с Татьяной получилась) фотографии очень понравились, спасибо. супер!
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Евгения
Прекрасная фотопрогулка по «секретным» местам для запоминающихся и ярких фото! Очень рекомендую всем! Татьяна отличный фотограф и интересный гид собеседник для прогулки и впечатлений! ❤️Красивая и вдохновляющая прогулка!
Прекрасная фотопрогулка по «секретным» местам для запоминающихся и ярких фото! Очень рекомендую всем! Татьяна отличный фотограф
Прекрасная фотопрогулка по «секретным» местам для запоминающихся и ярких фото! Очень рекомендую всем! Татьяна отличный фотограф
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Анна
Все хорошо, фотографа в Париже найти очень сложно, и я рада, что удалось встретиться с Татьяной. Кадры соответствуют портфолио в описании экскурсии, локации с лучшими видами на башню😍
Все хорошо, фотографа в Париже найти очень сложно, и я рада, что удалось встретиться с Татьяной.
Все хорошо, фотографа в Париже найти очень сложно, и я рада, что удалось встретиться с Татьяной.
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Анастасия
Третий раз была в Париже, решила, что пора запечатлеть свою любовь к городу на снимках. Тема кинематографа мне близка, поэтому мы договорились о съемке. Татьяна помогала мне с позированием, также был реквизит. Фотографии прислала очень быстро. А результат - прикладываю, смотрите сами)
Третий раз была в Париже, решила, что пора запечатлеть свою любовь к городу на снимках. Тема
Третий раз была в Париже, решила, что пора запечатлеть свою любовь к городу на снимках. Тема
Третий раз была в Париже, решила, что пора запечатлеть свою любовь к городу на снимках. Тема
Третий раз была в Париже, решила, что пора запечатлеть свою любовь к городу на снимках. Тема
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Т
Познавательно, не принужденно, супер фото меня у гида.
Познавательно, не принужденно, супер фото меня у гида.
Познавательно, не принужденно, супер фото меня у гида.
Познавательно, не принужденно, супер фото меня у гида.
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И
Получилась отличная утренняя фотопрогулка, время пролетело незаметно, остались только приятные воспоминания и фотографии.
Были с подругой, Татьяна учитывала характер и пожелания каждой из нас: и той, которая была на фотосессии впервые
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и не очень любит фотографироваться и той, кто полная ее противоположность. Это в своем роде, отдельное кино:)
Фотографии получились классные, в красивых локациях, которые мы сами бы не нашли, так как на Париж было запланировано не так много дней.

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