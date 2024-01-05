Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях
Париж — самый кинематографичный и, пожалуй, самый фотографируемый город. Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по его живописным уголкам с уклоном в тему кино. Я сделаю яркие и живые фотографии в самых красивых местах французской столицы. А ещё — расскажу об истории кино и о том, как его снимают в Париже.
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Описание
Что вас ожидает
Мы посетим три локации с живописным видом на Эйфелеву башню и прогуляемся по колоритным улочкам. Я сделаю памятные снимки, где вы будете главными героями на фоне чарующего Парижа. И расскажу кое-что про кино:
- Как русская эмиграция прошлого столетия повлияла на развитие французского кинематографа
- Благодаря кому появилось кино (и это не братья Люмьер)
- Когда был снят первый цветной фильм, а когда — первый звуковой
Также я принесу настоящую кинохлопушку и сделаю для вас кадры с ней. А ещё покажу исторические кадры, которые сохранило немое кино — и вы сравните, как выглядели раньше и выглядят сейчас Эйфелева башня, Мулен Руж и Триумфальная арка.
Организационные детали
- В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фото в лёгкой ретуши
- По желанию вы можете дополнительно заказать услугу ассистента фотографа, который будет следить за безопасностью ваших вещей на съёмке и переносить их в другие локации. Цена — €30.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Трокадеро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 123 туристов
Привет! Меня зовут Таня, я фотограф. Больше 5 лет я работала в кинематографе, а сейчас использую этот бесценный опыт, совмещая его с фотографией. Недавно я переехала из Петербурга в Париж — самый кинематографичный и фотографируемый город. Главная моя задача — оставить вам на память красивые фотографии. Мне нравится рассказывать о городах, а непринуждённая беседа — лучший способ расслабиться во время съёмки и превратить обычную фотосессию в увлекательное приключение. Кино — это то, что я действительно хорошо знаю, моя вторая профессия. И я с удовольствием вам об этом расскажу. Итак, камера, мотор, начали!
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