Фотопрогулка «Париж и кино»
Индивидуальная фото-прогулка в Париже

Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях

Париж — самый кинематографичный и, пожалуй, самый фотографируемый город. Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по его живописным уголкам с уклоном в тему кино. Я сделаю яркие и живые фотографии в самых красивых местах французской столицы. А ещё — расскажу об истории кино и о том, как его снимают в Париже.
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Фотопрогулка «Париж и кино»
Ближайшие даты:
5
янв
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янв
17
янв
19
янв
21
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим три локации с живописным видом на Эйфелеву башню и прогуляемся по колоритным улочкам. Я сделаю памятные снимки, где вы будете главными героями на фоне чарующего Парижа. И расскажу кое-что про кино:

  • Как русская эмиграция прошлого столетия повлияла на развитие французского кинематографа
  • Благодаря кому появилось кино (и это не братья Люмьер)
  • Когда был снят первый цветной фильм, а когда — первый звуковой

Также я принесу настоящую кинохлопушку и сделаю для вас кадры с ней. А ещё покажу исторические кадры, которые сохранило немое кино — и вы сравните, как выглядели раньше и выглядят сейчас Эйфелева башня, Мулен Руж и Триумфальная арка.

Организационные детали

  • В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фото в лёгкой ретуши
  • По желанию вы можете дополнительно заказать услугу ассистента фотографа, который будет следить за безопасностью ваших вещей на съёмке и переносить их в другие локации. Цена — €30.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Трокадеро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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