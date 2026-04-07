Париж — самый кинематографичный и, пожалуй, самый фотографируемый город. Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по его живописным уголкам с уклоном в тему кино. Я сделаю яркие и живые фотографии в самых красивых местах французской столицы. А ещё — расскажу об истории кино и о том, как его снимают в Париже.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы посетим три локации с живописным видом на Эйфелеву башню и прогуляемся по колоритным улочкам. Я сделаю снимки, где вы будете главными героями на фоне чарующего Парижа. И расскажу кое-что про кино:

Как русская эмиграция прошлого столетия повлияла на развитие французского кинематографа

Благодаря кому появилось кино (и это не братья Люмьер)

Когда был снят первый цветной фильм, а когда — первый звуковой

Также я принесу настоящую кинохлопушку и сделаю для вас фото с ней. А ещё покажу исторические кадры, которые сохранило немое кино — и вы сравните, как выглядели раньше и выглядят сейчас Эйфелева башня, Мулен Руж и Триумфальная арка.

Организационные детали