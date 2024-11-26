Приглашаю на настоящее приключение в старинных каменоломнях города, которое, возможно, не только удивит, но и изменит ваше отношение к жизни и смерти. Вы узнаете историю и легенды самого мистического места Парижа, пройдетесь по туннелям, буквально составленным из человеческих останков, и увидите знаменитые и необычные объекты костницы.

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Описание экскурсии

Программа

Много миллионов лет назад поверхность Парижского бассейна была дном океана — свидетельства этого мы увидим собственными глазами. Крутящиеся колонны, фонтан Самаритянки, колодец каменоломщиков и знаменитые скульптуры Декюра, вырезанные прямо в камне — все это в костнице с останками почти шести миллионов человек, перенесенных сюда с церковных кладбищ. Место, где встречаются жизнь и смерть в прямом и переносном смыслах, так как катакомбы — это еще и место боев во время Парижской Коммуны.

Во время экскурсии вы услышите реальные и мистические истории, связанные с этим таинственным местом.

ВНИМАНИЕ! Катакомбы будут закрыты на ремонт на период с 10 сентября по 2 октября 2018 года. В это время экскурсии проводиться не будут.

Организационные детали

Бронировать экскурсию желательно заранее, не менее, чем за 7 дней, так как билеты в катакомбы быстро раскупают.