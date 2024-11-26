Вы узнаете историю и легенды самого мистического места Парижа, пройдетесь по туннелям, буквально составленным из человеческих останков, и увидите знаменитые и необычные объекты костницы.
Описание экскурсии
Программа
Много миллионов лет назад поверхность Парижского бассейна была дном океана — свидетельства этого мы увидим собственными глазами. Крутящиеся колонны, фонтан Самаритянки, колодец каменоломщиков и знаменитые скульптуры Декюра, вырезанные прямо в камне — все это в костнице с останками почти шести миллионов человек, перенесенных сюда с церковных кладбищ. Место, где встречаются жизнь и смерть в прямом и переносном смыслах, так как катакомбы — это еще и место боев во время Парижской Коммуны.
Во время экскурсии вы услышите реальные и мистические истории, связанные с этим таинственным местом.
ВНИМАНИЕ! Катакомбы будут закрыты на ремонт на период с 10 сентября по 2 октября 2018 года. В это время экскурсии проводиться не будут.
Организационные детали
Бронировать экскурсию желательно заранее, не менее, чем за 7 дней, так как билеты в катакомбы быстро раскупают.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Лариса - экскурсовод от Бога, серьёзно. Невероятно интересно, информативно - это сам контент, а ещё просто приятно общаться на самые разные темы, благо катакомбы располагают и настраивают