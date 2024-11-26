Приключения в парижских катакомбах

История и тайны знаменитой костницы на экскурсии по туннелям заброшенных каменоломен
Приглашаю на настоящее приключение в старинных каменоломнях города, которое, возможно, не только удивит, но и изменит ваше отношение к жизни и смерти.

Вы узнаете историю и легенды самого мистического места Парижа, пройдетесь по туннелям, буквально составленным из человеческих останков, и увидите знаменитые и необычные объекты костницы.
4.88
8 отзывов
Приключения в парижских катакомбах
Приключения в парижских катакомбах
Приключения в парижских катакомбах
Ближайшие даты:
15
фев16
фев18
фев19
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фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Программа

Много миллионов лет назад поверхность Парижского бассейна была дном океана — свидетельства этого мы увидим собственными глазами. Крутящиеся колонны, фонтан Самаритянки, колодец каменоломщиков и знаменитые скульптуры Декюра, вырезанные прямо в камне — все это в костнице с останками почти шести миллионов человек, перенесенных сюда с церковных кладбищ. Место, где встречаются жизнь и смерть в прямом и переносном смыслах, так как катакомбы — это еще и место боев во время Парижской Коммуны.

Во время экскурсии вы услышите реальные и мистические истории, связанные с этим таинственным местом.

ВНИМАНИЕ! Катакомбы будут закрыты на ремонт на период с 10 сентября по 2 октября 2018 года. В это время экскурсии проводиться не будут.

Организационные детали

Бронировать экскурсию желательно заранее, не менее, чем за 7 дней, так как билеты в катакомбы быстро раскупают.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
26 ноя 2024
Нам очень понравилась экскурсия! Наш гид Альвина все очень подробно рассказала о катакомбах, были рассказаны очень необычные факты. Всем советую посмотреть и эту сторону парижской жизни)
Нам очень понравилась экскурсия! Наш гид Альвина все очень подробно рассказала о катакомбах, были рассказаны оченьНам очень понравилась экскурсия! Наш гид Альвина все очень подробно рассказала о катакомбах, были рассказаны очень
В
19 июн 2019
Лариса - прекрасный гид. Экскурсия была очень насыщенной, большой объём информации, без задержек в очередях. Рекомендую!
С
18 мая 2019
Лучшая экскурсия в Париже!

Лариса - экскурсовод от Бога, серьёзно. Невероятно интересно, информативно - это сам контент, а ещё просто приятно общаться на самые разные темы, благо катакомбы располагают и настраивают
читать дальше

на определённый лад)) наверно эта экскурсия - не для первого посещения города, но сюда надо идти обязательно, такое не увидишь больше нигде, это точно!

Однозначно рекомендуем катакомбы, но главное - это знакомство с этим потрясающим человеком! Спасибо огромное за прекрасное время!

А
12 апр 2019
Очень полезное и интересное путешествие в катакомбы, прекрасный гид Лариса увлекательно и душеспасительно провела экскурсию. . Мы очень благодарны и будем рекомендовать всем нашим прихожанам и друзьям …
И
31 мар 2019
Лариса просто замечательный гид! Интересно, познавательно, много нового узнали!!!
Julia
22 июн 2018
Прошлись с Ларисой по Парижским катакомбам. Миновали большую очередь у входа, быстро прошли в подземелье. В целом экскурсия была интересная, правда ближе к концу информативность снизилась. Было бы здорово прибавить еще несколько ответвлений для более полного раскрытия основной темы.
А
6 сен 2017
Отличная экскурсия: не нужно стоять в огромной очереди на вход, которая растягивается больше чем на час. Гид рассказывала много и очень интересно, привела много интересных фактов.
Алексей
22 апр 2017
Все прошло хорошо. Место очень впечатляющее. Спасибо Ларисе, за рассказ, и за то, что не пришлось стоять в длиннющий очереди.

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