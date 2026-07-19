75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по серпантину вдоль Риволи откроет перед вами новый Париж.



Путешественники увидят центр современного искусства Бобур, бывшую тюрьму Консъержери, площадь Шатле и Новый Мост. Также вы узнаете историю Лувра, Пале-Руаяль и сада Тюильри. Завершится экскурсия на площади Согласия.



В ходе маршрута будут показаны не только традиционные достопримечательности, но и те, о которых не упоминается в путеводителях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по парижскому серпантину - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и тёплые. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, когда туристов меньше, а температура более мягкая. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но всё же прогулка возможна, особенно если вы любите более спокойную атмосферу без большого наплыва туристов.

Сейчас август — это идеальное время.