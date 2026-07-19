75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по серпантину вдоль Риволи откроет перед вами новый Париж.
Путешественники увидят центр современного искусства Бобур, бывшую тюрьму Консъержери, площадь Шатле и Новый Мост. Также вы узнаете историю Лувра, Пале-Руаяль и сада Тюильри. Завершится экскурсия на площади Согласия.
В ходе маршрута будут показаны не только традиционные достопримечательности, но и те, о которых не упоминается в путеводителях
Путешественники увидят центр современного искусства Бобур, бывшую тюрьму Консъержери, площадь Шатле и Новый Мост. Также вы узнаете историю Лувра, Пале-Руаяль и сада Тюильри. Завершится экскурсия на площади Согласия.
В ходе маршрута будут показаны не только традиционные достопримечательности, но и те, о которых не упоминается в путеводителях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по серпантину Риволи
- 🏛️ Исторические и скрытые достопримечательности
- 🎨 Визит в центр современного искусства Бобур
- 🏰 Посещение бывшей тюрьмы Консъержери
- 🗼 Истории Лувра и Пале-Руаяль
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по парижскому серпантину - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и тёплые. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, когда туристов меньше, а температура более мягкая. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но всё же прогулка возможна, особенно если вы любите более спокойную атмосферу без большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Собор Парижской Богоматери
- Башня Сан Жак
- Чрево Парижа
- Центр Жоржа Помпиду
- Шатле
- Консъержери
- Новый мост
- Стрелка острова Сите
- Лувр
- Мост искусств
- Пале-Руаяль
- Карусель
- Тюильри
- Площадь Согласия
Описание экскурсии
От Средневековья до модерна — шаг за шагом
- Собор Парижской Богоматери и башня Сен-Жак — откуда начинались паломничества.
- Центр Жоржа Помпиду — современное искусство среди старых кварталов.
- Улочки квартала Бобур — средневековый Париж, чудом уцелевший после перестройки барона Османа.
- Площадь Шатле и Консьержери — история революций, заговоров и последних дней Марии-Антуанетты.
- Новый мост и набережные Сены — где д’Артаньян покупал шпагу и как мост стал «новым».
Сады, дворцы и галереи — страницы истории Франции
- Пале-Руаяль — прообраз всех торговых пассажей и родина революции.
- Сад Тюильри и площадь Согласия — исчезнувший дворец, египетский обелиск и политические памятники.
- Лувр, мост искусств, Бурбонский дворец — королевские постройки и культурное наследие.
Основные точки маршрута
- Собор Парижской Богоматери.
- Башня Сен-Жак.
- Квартал Бобур.
- Центр Жоржа Помпиду.
- Шатле.
- Консьержери.
- Новый мост.
- Стрелка острова Сите.
- Лувр.
- Мост искусств.
- Пале-Руаяль.
- Арка Карусель.
- Сад Тюильри.
- Площадь Согласия.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень повезло попасть на экскурсию с Еленой ♥️ Елена очень образованный и разбирающийся гид, мы за экскурсию узнали столько интересных вещей о Париже, нас очень заинтересовала история. Елена очень харизматичная и юморная, я всем советую выбирать экскурсию именно у нее
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В
Сеголня с женой прошли парижскими серпантинами с Еленой, прогулка пролетела не заметно. Услышали много исторических фактов о известных всем символах Парижа. Елена обладает широкими знаниями истории о чем рассказывает и умением этот материал передать простому обывателю. спасибо за прогулку!
Елена
Ответ организатора:
Виктор, большое спасибо за отзыв! Очень рада, что прогулка по Парижу прошла легко и интересно, а исторические факты были понятны и запомнились. Буду рада видеть вас снова на моих маршрутах!
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Елена - прекрасный гид и очень светлый, приятный человек! Экскурсия была легкая, интересная и прошла в очень приятном дружелюбном ключе! При этом очень много интересных исторических фактов, которые легко запоминаются и увлекают за собой благодаря подаче! Мы увидели столько красивых мест и так прониклись нашей прогулкой, что в следующий свой приезд обязательно возьмем у Елены еще экскурсии!))
Елена
Ответ организатора:
Анна, огромное спасибо вам за тёплые слова 🤍 Мне было очень приятно провести для вас экскурсию "Парижский серпантин" — один из моих любимых маршрутов.
Очень рада, что прогулка вам запомнилась. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч в Париже!
Очень рада, что прогулка вам запомнилась. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч в Париже!
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Елена подарила мне прекрасные часы прогулки. Я не люблю исторические справки и в тот день была очень уставшая, а с Еленой я перезарядилась и воспряла.
Время пролетела незаметно, было очень интересно и совсем не скучно!
По моей просьбе Елена рассказала мне и о современной жизни парижан.
Я очень довольна!
Спасибо!
Время пролетела незаметно, было очень интересно и совсем не скучно!
По моей просьбе Елена рассказала мне и о современной жизни парижан.
Я очень довольна!
Спасибо!
+2
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И
Удивительно и увлекательно-динамично пролетело время нашей экскурсии с Еленой. Несмотря на то, что в Париже мы уже были и достопримечательном самые популярные, получили столько новой информации, что дух захватывает. Елена глубоко знает историческую часть и соединяет тему с современными реалиями. Плюс грамотная речь и жизненный позитив. Рекомендую, экскурсия на 5+.
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Экскурсия была моим подарком маме на день рождение, к сожалению стоял проливной дождь и дул порывистый ветер, но Елена сделала всё чтоб непогода не испортила нам впечатление. Мы все получили
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Входит в следующие категории Парижа
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