75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По мере следования мы будем сворачивать то вправо, то влево с Риволи. Сначала в Бобур, центр совсеменного искусства, построеный по решению Жоржа Помпиду. Вокруг этого здания еще сохранилось несколько средневековых парижских улочек, чудом избежавших великой «перестройки» барона Османа. На площади перед центром очень часто выступают музыканты, художники продают свои творения, а танцоры отрабатывают па.

Во время нашей прогулки мы увидим Консъержери, бывшую тюрьму. Я расскажу об эпохе мятежей, заговоров и революции. Среди тысячи заключенных, здесь под строгой стражей провела последние дни своей жизни Мария-Антуанетта. Сейчас ее камера представляет собой музей-часовню. А на одной из башен Консъержери мы сможем увидеть старейшие часы в городе.

Далее мы отправимся на площадь Шатле — чем было это место в средние века? Мы пройдемся по набережной Сены и я покажу вам, где д’Артаньян покупал свои шпаги. Потом на Новый Мост, у него тоже есть своя история.

В двух шагах от Лувра расположен бывший кардинальский дворец. Именно галерея в Пале-Руаяль стала прообразом пассажей во всех странах мира, здесь началась Великая Французская Революция и отсюда толпа шла брать Бастилию.

Мы погуляем по саду Тюильри и поищем следы одноименного дворца. Вы узнаете истории площади Согласия, Бурбонского дворца и моста Конкорд. Здесь и завершится наша увлекательная прогулка по парижскому серпантину.

Основные пункты маршрута: