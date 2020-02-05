75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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От собора Нотр Дам до Елисейских полей с гидом, влюбленным в Париж

Елена
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Елена – ваш гид
Во время нашей прогулки мы пройдем по серпантину вдоль Риволи, одной из главных улиц города.

Каждый путешественник, бывавший в Париже, проходил по этому маршруту не один раз.

Мы увидим другой Париж, я покажу вам не только традиционные достопримечательности и исторические памятники, но и то, о чем в путеводителях вы не найдете ни слова.
От 100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии75 отзывов
4.96
Парижский серпантин
Парижский серпантин

Что вас ожидает

По мере следования мы будем сворачивать то вправо, то влево с Риволи. Сначала в Бобур, центр совсеменного искусства, построеный по решению Жоржа Помпиду. Вокруг этого здания еще сохранилось несколько средневековых парижских улочек, чудом избежавших великой «перестройки» барона Османа. На площади перед центром очень часто выступают музыканты, художники продают свои творения, а танцоры отрабатывают па.

Во время нашей прогулки мы увидим Консъержери, бывшую тюрьму. Я расскажу об эпохе мятежей, заговоров и революции. Среди тысячи заключенных, здесь под строгой стражей провела последние дни своей жизни Мария-Антуанетта. Сейчас ее камера представляет собой музей-часовню. А на одной из башен Консъержери мы сможем увидеть старейшие часы в городе.

Далее мы отправимся на площадь Шатле — чем было это место в средние века? Мы пройдемся по набережной Сены и я покажу вам, где д’Артаньян покупал свои шпаги. Потом на Новый Мост, у него тоже есть своя история.

В двух шагах от Лувра расположен бывший кардинальский дворец. Именно галерея в Пале-Руаяль стала прообразом пассажей во всех странах мира, здесь началась Великая Французская Революция и отсюда толпа шла брать Бастилию.

Мы погуляем по саду Тюильри и поищем следы одноименного дворца. Вы узнаете истории площади Согласия, Бурбонского дворца и моста Конкорд. Здесь и завершится наша увлекательная прогулка по парижскому серпантину.

Основные пункты маршрута:

  • Собор Парижской Богоматери
  • Башня Сан Жак
  • Чрево Парижа
  • Центр Жоржа Помпиду
  • Шатле
  • Консъержери
  • Новый мост
  • Стрелка острова Сите
  • Лувр
  • Мост искусств
  • Пале-Руаяль
  • Карусель
  • Тюильри
  • Площадь Согласия
Парижский серпантин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
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75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Елена прекрасно провела экскурсию, рассказала очень много захватывающих историй о городе и открыла его нам с другой стороны. Елена очень любит свой город и мы будем рады встретится с ней ещё в нашей следующей поездке
23 января 2020
Замечательная экскурсия, прошла буквально на одном дыхании. Услышали много интересных фактов про историю и жизнь Парижа.
Экскурсия началась вовремя. Интересный маршрут.
После экскурсии помогла построить маршрут на следующий день, с учетом движения забастовки.
Огромное спасибо Елена, вы очень энергичный человек!!!:))))
15 декабря 2019
Очень интересная и необычная экскурсия, Елена — замечательный, прекрасно владеющий информацией гид! Не смотря на погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы полюбили Париж, спасибо огромное Елене!) мы обязательно сюда вернёмся!)
13 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, Елена оказалась очень артистичной девушкой, рассказывала интересные истории)видно что сама очень любит этот город.спасибо!
26 октября 2019
Потрясающий гид Елена! Безумно интересно, маршрут великолепен, знания тоже! Получили ещё рекомендации по ресторанам и магазинам, спасибо огромное!
26 сентября 2019
Елена просто чудо! Вся экскурсия, как на одном дыхании! Это мой первый Париж и именно благодаря Елене, он без остатка влюбил в себя окончательно и бесповоротно! Миллион спасибо за мои эмоции! Прожить 15 лет в Париже и проводить экскурсии с горящими глазами это дорогого стоит!
16 сентября 2019
Очень интересная и главное динамичная в своём рассказе экскурсия с жизненным юмором который так нужен чтобы по настоящему понять исторические причины и мышление, с деталями о жизни Парижа вы не узнаете и не прочтёте в путеводителях или ютюбе. Темп позволяет все усвоить но при этом очень много посмотреть. Елена понимает нужды туристов и поддерживает ваши фото начинания:) чтобы были кадры не только в памяти но и на память. Если у вас проблемы с поясницей или походам вверх то не стоит беспокоиться - маршрут и куча мест присесть и передохнуть /слушать сидя на остановках позволяет замечательно провести время.Нам очень понравилось, рекомендуем!
10 июня 2019
Известная фраза "история не терпит сослагательного наклонения" опровергается на протяжении всей экскурсии. Лена - прекрасный рассказчик, идея ее авторского подхода в преподнесении материала через легенды, рассказы, слухи - сразу же вовлекает в процесс знакомства с городом изнутри, а не посредством озвучивания сухих фактов, дат и имен. Экскурсия прошла на одном дыхании и это несмотря на то, что Лена мужественно боролась с ветром и дождем, постоянно вносившими свои коррективы в происходящее. Лена - кладезь интересных историй, которые , я не думаю , что можно легко найти в Сети. Это результат кропотливого труда и очень хорошей эрудиции. Очень легка, обаятельна и приятна в общении. Очень рекомендую не пропустить возможности взять ее экскурсию, практически все услышанное, неизвестным образом осело в памяти , а это, думаю, главный комплимент для гида.
Спасибо, Лена, с удовольствием будем рады встретиться вновь!
10 апреля 2019
Из-за забастовки желтых жилетов мы решили изменить маршрут и провести экскурсию в квартале Марэ. Это было очень удачное решение, потому что все сложилось в этот день и увлекательный маршрут, прекрасная погода и очень интересная информация, которой Елена сопровождала всю экскурсию. Хотя в Париже мы были уже не раз, но в Марэ побывали впервые и с удовольствием познакомились с одним из самых живописных и исторических районов Парижа. Елена, в непринуждённой форме прогулки, провела классную экскурсию, насыщенную интересными фактами, историями и красивыми видами. Мы остались в восторге от экскурсии , от гида и от маршрута, потому что открыли и узнали что-то новое в Париже и ещё больше прониклись этим потрясающим городом. Мы с огромным удовольствием будем рекомендовать Елену своим друзьям и сами при возможности воспользуемся ее экскурсиями в новых поездках.
1 апреля 2019
Замечательная экскурсия! Елена заражает своей любовью к Парижу! Большое спасибо!
Ещё 65 отзывов

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