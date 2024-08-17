Это не просто фотосессия.
Это полное погружение в атмосферу города, благодаря которой вы сможете почувствовать себя частью этого прекрасного места.
И если вы никогда не были на фотопрогулках, то Париж, безусловно, тот город, с которого стоит их начать!
Это полное погружение в атмосферу города, благодаря которой вы сможете почувствовать себя частью этого прекрасного места.
И если вы никогда не были на фотопрогулках, то Париж, безусловно, тот город, с которого стоит их начать!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание фото-прогулки
Не переживайте, если у вас нет опыта в фотосессиях. Ваша задача — расслабиться и получать удовольствие от Парижа, а моя — контролировать процесс съёмки и подсказывать вам. Я подберу уникальные локации и идеальные образы, которые подчеркнут вашу красоту и индивидуальность.
Во время фотопрогулки вы:
- Погрузитесь в атмосферу старинных кварталов, где царит дух богемы и аутентичности
- Прогуляетесь по узким улочкам Монмартра, где каждый дом — произведение искусства
- Откроете для себя скрытые сады и дворики, где можно укрыться от городской суеты
- Заглянете в уютные кафе и пекарни, где продают французские десерты
А я сделаю для вас множество фотографий, которые станут настоящим украшением фотоальбома.
Организационные детали
- Время фотосессии не ограничено, поскольку я работаю не на количество, а на качество. Снимаем до того момента, пока вы не устанете
- Мы заранее обговариваем образ, место, характер съёмки. Вы можете сами выбрать локации, которые хотите посетить: маршрут я скорректирую по вашему желанию
- Через неделю после съёмки вы получите от 50 кадров в цветокоррекции и ретуши на диске. Фотографии хранятся две недели, поэтому успевайте их сохранить
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Приветствую вас! Меня зовут Лена, и уже 3 года я дарю людям радость от фотопрогулок. В свои 27 я не просто фотограф, я проводник по очаровательным улочкам Парижа. Мой подход кЗадать вопрос
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