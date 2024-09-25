Импрессионисты и не только: шедевры Орсе за 2 часа

Пройти продуманным, хронологически выстроенным маршрутом и не пропустить ни одного знакового шедевра
В 1874 году во Франции произошла очередная революция. На этот раз художественная — несколько малоизвестных живописцев организовали выставку. Их называли безумцами и выскочками, а произведения высмеивали.

Но вскоре признали, что работы Моне, Ренуара, Писсарро, Сезанна и Дега навсегда изменили мировое искусство. Им и посвящена моя экскурсия.
5
1 отзыв
Импрессионисты и не только: шедевры Орсе за 2 часа
Импрессионисты и не только: шедевры Орсе за 2 часа
Импрессионисты и не только: шедевры Орсе за 2 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 18:30

Описание экскурсии

  • Начнём с работ барбизонской школы и Коро, которые смело отошли от традиционных ограничений, отбросив правила античности и классицизма.
  • Увидим провокационную работу Курбе и поговорим о новаторских техниках художников-реалистов, прослеживая их влияние на будущих импрессионистов.
  • Наконец, совершим путешествие по Франции благодаря завораживающим картинам-впечатлениям: отправимся в Нормандию вместе с Моне, перенесёмся в Париж 19 века вместе с Ренуаром, почувствуем тёплое дуновение ветра Прованса с картин Поля Сезанна.
  • Я уделю больше времени тому, что интересно и трогает именно вас. Это могут быть сенсационные истории, связанные с произведениями, рассказы о богемной жизни Парижа периода Belle Epoque (прекрасной эпохи) или влиянии импрессионистов на русских художников Репина, Поленова, Коровина и Левитана.
  • В Орсе всегда много гостей, особенно в залах импрессионистов. Я найду те места и ракурсы, с которых вы лучше рассмотрите картины.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей Орсе — €16 за взрослого, €13 за взрослого и ребёнка до 18 лет.
  • Пожалуйста, купите билеты самостоятельно на сайте музея, предварительно согласовав со мной время. Если у вас возникнут трудности в покупке, напишите мне.
  • Со мной вы быстро попадёте в музей — мы воспользуемся приоритетным входом, предназначенным для посетителей в сопровождении аккредитованного гида.
  • Чтобы фоновый шум не мешал моим гостям, я пользуюсь качественным радиогидом с шумоподавлением, а каждому участнику выдаю наушники.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с музеем Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
25 сен 2024
Антон провел замечательную экскурсию по музею Орсе для нашей семьи. До экскурсии выяснил наши интересы и предпочтения. Экскурсия была построена согласно нашим пожеланиям. Присутствовал логичный переход от одного направления к
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другому. Системный подход, интересные детали и глубокое знание предмета характеризуют экскурсию Антона. Уверенно рекомендуем Антона, как профессионала и неравнодушного человека. После экскурсии мы получили рекомендации, что можно дополнительно посмотреть и почитать

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