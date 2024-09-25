Антон — ваш гид в Париже

На Трипстере я недавно, но экскурсии провожу с 2006 года. Я родился в Москве, учился во Франции, где получил лицензию гида, выданную Министерством культуры. Увлекаюсь историей и дизайном интерьера, воспитываю дочь, играю на фортепиано. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии в два главных музея Парижа — Лувр и Орсе.