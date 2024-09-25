В 1874 году во Франции произошла очередная революция. На этот раз художественная — несколько малоизвестных живописцев организовали выставку. Их называли безумцами и выскочками, а произведения высмеивали.
Но вскоре признали, что работы Моне, Ренуара, Писсарро, Сезанна и Дега навсегда изменили мировое искусство. Им и посвящена моя экскурсия.
Но вскоре признали, что работы Моне, Ренуара, Писсарро, Сезанна и Дега навсегда изменили мировое искусство. Им и посвящена моя экскурсия.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 18:30
Описание экскурсии
- Начнём с работ барбизонской школы и Коро, которые смело отошли от традиционных ограничений, отбросив правила античности и классицизма.
- Увидим провокационную работу Курбе и поговорим о новаторских техниках художников-реалистов, прослеживая их влияние на будущих импрессионистов.
- Наконец, совершим путешествие по Франции благодаря завораживающим картинам-впечатлениям: отправимся в Нормандию вместе с Моне, перенесёмся в Париж 19 века вместе с Ренуаром, почувствуем тёплое дуновение ветра Прованса с картин Поля Сезанна.
- Я уделю больше времени тому, что интересно и трогает именно вас. Это могут быть сенсационные истории, связанные с произведениями, рассказы о богемной жизни Парижа периода Belle Epoque (прекрасной эпохи) или влиянии импрессионистов на русских художников Репина, Поленова, Коровина и Левитана.
- В Орсе всегда много гостей, особенно в залах импрессионистов. Я найду те места и ракурсы, с которых вы лучше рассмотрите картины.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей Орсе — €16 за взрослого, €13 за взрослого и ребёнка до 18 лет.
- Пожалуйста, купите билеты самостоятельно на сайте музея, предварительно согласовав со мной время. Если у вас возникнут трудности в покупке, напишите мне.
- Со мной вы быстро попадёте в музей — мы воспользуемся приоритетным входом, предназначенным для посетителей в сопровождении аккредитованного гида.
- Чтобы фоновый шум не мешал моим гостям, я пользуюсь качественным радиогидом с шумоподавлением, а каждому участнику выдаю наушники.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с музеем Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Париже
На Трипстере я недавно, но экскурсии провожу с 2006 года. Я родился в Москве, учился во Франции, где получил лицензию гида, выданную Министерством культуры. Увлекаюсь историей и дизайном интерьера, воспитываю дочь, играю на фортепиано. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии в два главных музея Парижа — Лувр и Орсе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 сен 2024
Антон провел замечательную экскурсию по музею Орсе для нашей семьи. До экскурсии выяснил наши интересы и предпочтения. Экскурсия была построена согласно нашим пожеланиям. Присутствовал логичный переход от одного направления к
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