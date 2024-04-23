Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Если вам хочется запечатлеть себя в Париже на кинематографичных снимках, я — тот, кто вам нужен. Вместе мы продумаем концепцию, образ и идеи для атмосферных кадров. И отправимся их воплощать в сердце столицы.
По пути я расскажу вам любопытные истории о городе и постараюсь сделать всё возможное, чтобы вы полюбили Париж с первого знакомства.
Мы прогуляемся по центральным улочкам и набережным Парижа. Выберем 3 наиболее интересные локации для фотоссесии, которые располагаются рядом друг с другом. Я знаю Париж как свои пять пальцев и помимо главных достопримечательностей показываю уникальные места, скрытые от глаз большинства туристов.
За время нашей прогулки я расскажу, как жил Париж в разные эпохи, и покажу здания-шедевры, созданные лучшими архитекторами страны. С удовольствием помогу в подборе образа перед фотосессией и проконсультирую вас о всех возможных развлечениях Парижа: начиная от лучших кафе и бистро и заканчивая дискотеками, барами и музеями.
Организационные детали
После нашей прогулки в течение 2 дней я загружу все снимки-исходники на Гугл. Диск. У вас будет 10 дней, чтобы скачать их и выбрать лучшие 10 фото для авторский обработки. После этого в течение 3 дней я пришлю вам обработанные фото.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 444 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я исследователь Парижа. На экскурсиях я стараюсь раскрыть наш прекрасный город с самой неожиданной стороны. Я отлично знаю историю Парижа, но моя главная специализация читать дальше
— Прекрасная эпоха, 1860-1914 годы. Ранее вместе с издательством «Эксмо» я создал книгу-бестселлер в мире краеведения — «Где бьётся сердце Петербурга?». Если вам интересна история, вы желаете посмотреть на Париж моими глазами, узнать много нового и посетить неизвестный, скрытый от глаз прохожих мир, то мои прогулки для вас.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
23 апр 2024
Я выбрал Влада для организации своей первой профессиональной фотосессии в Париже, руководствуясь теми фото и отзывами, которые размещены тут, и это опыт оказался очень крутым. С самого начала Влад был читать дальше
крайне отзывчивым: он оперативно вышел на связь после отправки моей заявки, подобрал локации, и мы обсудили все детали. За день до съемки мы подтвердили время, и, несмотря на дождь в день съемки, Влад смог превратить этот, казалось бы, недостаток в настоящее преимущество. Солнце и дождь чередовались, благодаря чему у нас получилось сделать разнообразные снимки — и в солнцезащитных очках, и с зонтом.
Я даже не думал, что получится много фотографий, где я себе понравлюсь) Влад не только помогал советами о том, как держаться в кадре, но и рассказывал интересные истории о каждом месте, где мы останавливались для съемки, что сделало процесс очень легким. Его талант раскрепостить меня перед камерой и выбрать самые удачные ракурсы дорогого стоит.
Огромное спасибо Владу за этот прекрасный опыт и за то, что сделал мой день в Париже интересным и запоминающимся.