Если вам хочется запечатлеть себя в Париже на кинематографичных снимках, я — тот, кто вам нужен. Вместе мы продумаем концепцию, образ и идеи для атмосферных кадров. И отправимся их воплощать в сердце столицы. По пути я расскажу вам любопытные истории о городе и постараюсь сделать всё возможное, чтобы вы полюбили Париж с первого знакомства.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по центральным улочкам и набережным Парижа. Выберем 3 наиболее интересные локации для фотоссесии, которые располагаются рядом друг с другом. Я знаю Париж как свои пять пальцев и помимо главных достопримечательностей показываю уникальные места, скрытые от глаз большинства туристов.

За время нашей прогулки я расскажу, как жил Париж в разные эпохи, и покажу здания-шедевры, созданные лучшими архитекторами страны. С удовольствием помогу в подборе образа перед фотосессией и проконсультирую вас о всех возможных развлечениях Парижа: начиная от лучших кафе и бистро и заканчивая дискотеками, барами и музеями.

Организационные детали

После нашей прогулки в течение 2 дней я загружу все снимки-исходники на Гугл. Диск. У вас будет 10 дней, чтобы скачать их и выбрать лучшие 10 фото для авторский обработки. После этого в течение 3 дней я пришлю вам обработанные фото.