Один день в сердце Парижа

Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Если вам хочется запечатлеть себя в Париже на кинематографичных снимках, я — тот, кто вам нужен. Вместе мы продумаем концепцию, образ и идеи для атмосферных кадров. И отправимся их воплощать в сердце столицы.

По пути я расскажу вам любопытные истории о городе и постараюсь сделать всё возможное, чтобы вы полюбили Париж с первого знакомства.
5
1 отзыв
Один день в сердце Парижа
Один день в сердце Парижа
Один день в сердце Парижа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по центральным улочкам и набережным Парижа. Выберем 3 наиболее интересные локации для фотоссесии, которые располагаются рядом друг с другом. Я знаю Париж как свои пять пальцев и помимо главных достопримечательностей показываю уникальные места, скрытые от глаз большинства туристов.

За время нашей прогулки я расскажу, как жил Париж в разные эпохи, и покажу здания-шедевры, созданные лучшими архитекторами страны. С удовольствием помогу в подборе образа перед фотосессией и проконсультирую вас о всех возможных развлечениях Парижа: начиная от лучших кафе и бистро и заканчивая дискотеками, барами и музеями.

Организационные детали

После нашей прогулки в течение 2 дней я загружу все снимки-исходники на Гугл. Диск. У вас будет 10 дней, чтобы скачать их и выбрать лучшие 10 фото для авторский обработки. После этого в течение 3 дней я пришлю вам обработанные фото.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Passy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
23 апр 2024
Я выбрал Влада для организации своей первой профессиональной фотосессии в Париже, руководствуясь теми фото и отзывами, которые размещены тут, и это опыт оказался очень крутым. С самого начала Влад был
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крайне отзывчивым: он оперативно вышел на связь после отправки моей заявки, подобрал локации, и мы обсудили все детали. За день до съемки мы подтвердили время, и, несмотря на дождь в день съемки, Влад смог превратить этот, казалось бы, недостаток в настоящее преимущество. Солнце и дождь чередовались, благодаря чему у нас получилось сделать разнообразные снимки — и в солнцезащитных очках, и с зонтом.

Я даже не думал, что получится много фотографий, где я себе понравлюсь) Влад не только помогал советами о том, как держаться в кадре, но и рассказывал интересные истории о каждом месте, где мы останавливались для съемки, что сделало процесс очень легким. Его талант раскрепостить меня перед камерой и выбрать самые удачные ракурсы дорогого стоит.

Огромное спасибо Владу за этот прекрасный опыт и за то, что сделал мой день в Париже интересным и запоминающимся.

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