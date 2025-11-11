Что вас ждёт? Как однажды сказал культовый дизайнер Гуччио Гуччи: «‎Качество помнят долго после того, как забывают о цене». Это не может быть более верным, когда речь идет о том, чтобы запечатлеть ваши воспоминания в Париже. В таком городе, как Париж, у вас есть только один шанс сделать хорошие фотографии. Хотя существует множество доступных вариантов, они часто сопровождаются неопытностью и несовместимыми результатами. Ваши воспоминания заслуживают большего. Мы профессиональные фотографы, работающие в Париже, которые по-настоящему увлечены своим делом. Вы всегда будете работать с опытным фотографом, использующим высококлассное оборудование и уделяющим персональное внимание каждой детали: от первого щелчка до окончательного редактирования. Независимо от того, приехали вы в Париж для съёмки одиночных портретов, пар, предложения, свадьбы, съёмки для беременных или просто хотите почувствовать себя потрясающе на фоне Эйфелевой башни — мы поможем вам. Варианты съёмки • Стандарт (15 фото, 15 минут): выберите этот вариант для быстрой фотосессии с 15 отредактированными фотографиями. Мы создаём веселые, непринужденные и высококачественные фотосессии для семей, пар, друзей и одиночных путешественников. Это быстрая фотосессия, но с профессиональным фотографом и камерами!:

Премиум (30 фото, 45 минут): выберите эту опцию, чтобы получить 30 отредактированных фотографий во время нашей 30-45-минутной сессии. В этом варианте у вас будет время для большего разнообразия и локаций по сравнению с фотосессией Стандарт.

VIP (50 фото, 60 минут): выберите эту опцию, чтобы получить 50 отредактированных фотографий. С этим пакетом у вас будет достаточно времени, чтобы попробовать различные позы и идеи, расслабиться во время фотосессии и исследовать различные места, включая популярные и скрытые. Важная информация:.

VIP (50 фото, 60 минут): выберите эту опцию, чтобы получить 50 отредактированных фотографий. С этим пакетом у вас будет достаточно времени, чтобы попробовать различные позы и идеи, расслабиться во время фотосессии и исследовать различные места, включая популярные и скрытые. Важная информация:.

• VIP (50 фото, 60 минут): выберите эту опцию, чтобы получить 50 отредактированных фотографий. С этим пакетом у вас будет достаточно времени, чтобы попробовать различные позы и идеи, расслабиться во время фотосессии и исследовать различные места, включая популярные и скрытые. Важная информация: