Насладитесь индивидуальной съёмкой у Эйфелевой башни с опытным фотографом, профессиональным оборудованием и тщательно отретушированными цифровыми фотографиями, которые будут отправлены в течение 48 часов.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ждёт? Как однажды сказал культовый дизайнер Гуччио Гуччи: «Качество помнят долго после того, как забывают о цене». Это не может быть более верным, когда речь идет о том, чтобы запечатлеть ваши воспоминания в Париже. В таком городе, как Париж, у вас есть только один шанс сделать хорошие фотографии. Хотя существует множество доступных вариантов, они часто сопровождаются неопытностью и несовместимыми результатами. Ваши воспоминания заслуживают большего. Мы профессиональные фотографы, работающие в Париже, которые по-настоящему увлечены своим делом. Вы всегда будете работать с опытным фотографом, использующим высококлассное оборудование и уделяющим персональное внимание каждой детали: от первого щелчка до окончательного редактирования. Независимо от того, приехали вы в Париж для съёмки одиночных портретов, пар, предложения, свадьбы, съёмки для беременных или просто хотите почувствовать себя потрясающе на фоне Эйфелевой башни — мы поможем вам. Варианты съёмки • Стандарт (15 фото, 15 минут): выберите этот вариант для быстрой фотосессии с 15 отредактированными фотографиями. Мы создаём веселые, непринужденные и высококачественные фотосессии для семей, пар, друзей и одиночных путешественников. Это быстрая фотосессия, но с профессиональным фотографом и камерами!:
Премиум (30 фото, 45 минут): выберите эту опцию, чтобы получить 30 отредактированных фотографий во время нашей 30-45-минутной сессии. В этом варианте у вас будет время для большего разнообразия и локаций по сравнению с фотосессией Стандарт.
VIP (50 фото, 60 минут): выберите эту опцию, чтобы получить 50 отредактированных фотографий. С этим пакетом у вас будет достаточно времени, чтобы попробовать различные позы и идеи, расслабиться во время фотосессии и исследовать различные места, включая популярные и скрытые. Важная информация:.
- Обязательно возьмите с собой заряженный телефон, чтобы мы могли оставаться на связи и легко находить друг друга.
- Проверьте свои i.
- Message или Whats.
- App после бронирования, так как мы свяжемся с вами и сообщим важную информацию о фотосессии.
- Мы не используем телефоны для фотосессий, они просто должны быть у вас, чтобы вы могли сообщить нам, если у вас возникнут проблемы с поиском места встречи.
- Погода в Париже может быть очень непредсказуемой и дождливой. Однако это не мешает нам создавать прекрасные воспоминания и наслаждаться фотосессиями. Иногда мы можем скорректировать расписание, пожалуйста, имейте в виду, что не всегда возможно удовлетворить вашу просьбу об изменении времени начала, особенно если вы хотите сделать это в последнюю минуту.
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосессия
- Услуги профессионального фотографа
- Пост-редактирование фотографий (тени, блики, цвета и т. д.)
- Пакет отредактированных фотографий (количество зависит от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Дополнительное редактирование (например, удаление людей, объектов, исправление лиц и т. д.)
- Дополнительные фотографии
- Одежда, реквизит, цветы и т.д.
Место начала и завершения?
V74Q+63R Париж, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
