VIP-экскурсии в Париже с премиальным подходом

Найдено 4 экскурсии в категории «VIP-туры» в Париже на русском языке, цены от €790, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«VIP сопровождение — это проход на аттракционы без очереди»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
14 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
790 за всё до 4 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
850 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Ksenia
    28 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Все было классно! Удобно и интересно!
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
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    на каждый аттракцион 45-60 мин! С Ларисой проходишь максимум за 5 мин! Прекрасный гид, дети в восторге, с отличным чувством юмора, знающая все маршруты, лучшие ресторанчики, на всех аттракционах будете сидеть на лучших местах в плане комфорта и лучших фото! Без Ларисы делать в парке нечего, чтобы прокатиться везде 3-4 дня нужно будет.. Также рекомендуем с ней другие туристические маршруты по Парижу!

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Замечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион Франции.
    Замечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион ФранцииЗамечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион Франции
  • D
    Dmitry
    14 апреля 2024
    Диснейленд без очереди
    Все было отлично) Накатались на год вперед, в очередях не стояли, в самом парке отключили голову и отдыхали - везде ориентировал гид)
  • М
    Марина
    14 апреля 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
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    и нервов. Стояние в очереди порой занимало до 60 минут - а мы проходили за 5-7! Очень рекомендую в Диснейленд, взять сопровождение

    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это
  • N
    Nataliya
    14 марта 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!
  • Т
    Татьяна
    30 января 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Много раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не то, что много, а вообще
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    негде яблоку упасть. Конечно, простоять в очередях целый день не хотелось. С Сашей прокатились везде, где хотела дочь и по несколько раз! Обязательно заранее закажите ресторанчики с нормальной едой, а не фастфуды. Сделать это легко через приложение, или Александр сделает это за вас🤗 Мы остались очень довольны, жаль, что не знали о такой услуге раньше.

    Много раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не тоМного раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не тоМного раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не то

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Диснейленд без очереди
  2. Диснейленд - волшебство без очередей
  3. VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
  4. VIP-сопровождение в Диснейленде
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 790 до 950 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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