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Билеты
6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«VIP сопровождение — это проход на аттракционы без очереди»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Билеты
5 часов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650€825 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€790 за всё до 4 чел.
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKsenia28 мая 2024Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
- ССветлана20 мая 2024Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
- ААндрей17 мая 2024Все было классно! Удобно и интересно!
- ААлексей2 мая 2024Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Замечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион Франции.
- DDmitry14 апреля 2024Все было отлично) Накатались на год вперед, в очередях не стояли, в самом парке отключили голову и отдыхали - везде ориентировал гид)
- ММарина14 апреля 2024Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
- NNataliya14 марта 2024Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!
- ТТатьяна30 января 2024Много раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не то, что много, а вообще
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «VIP-туры»
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