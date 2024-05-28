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негде яблоку упасть. Конечно, простоять в очередях целый день не хотелось. С Сашей прокатились везде, где хотела дочь и по несколько раз! Обязательно заранее закажите ресторанчики с нормальной едой, а не фастфуды. Сделать это легко через приложение, или Александр сделает это за вас🤗 Мы остались очень довольны, жаль, что не знали о такой услуге раньше.