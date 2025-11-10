Еда во Франции возведена в ранг искусства, где творят как гении, так и ремесленники. Про Париж смело можно сказать, что это — город великих мастеров кулинарии. Мы отправимся в знаменитое «чрево Парижа» — так Эмиль Золя называл квартал Ле-Аль. Полюбуемся архитектурой, заглянем в лавки — мясную, рыбную, сырную, винную, шоколадную — и попробуем невероятные вкусности.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Мы полюбуемся исторической частью квартала Ле-Аль (Les Halles): башней Сен-Жак, церковью Сен-Эсташ, фонтаном Невинных, старой парижской биржей, колонной Медичи.

Пройдём по колоритными улочками и малоизвестным уголкам, где находятся гастрономические лавки, магазинчики и исторические рестораны Парижа.

Я расскажу много интересного об истории французской кухни, её традициях и современных направлениях.

Мы посетим историческую кондитерскую, булочную, а также различные лавки — мясную, рыбную, сырную, фруктовую и шоколадную. Обязательно заглянем в винный магазин.

Вы сможете попробовать знаменитые французские десерты — ромовую бабу со сливками, легендарные макароны, пирожное Мильфей, Оперу или Париж-Брест, хрустящий французский багет, круассан или булочку бриош, французские сыры и, конечно, знаменитый паштет из гусиной печени фуа-гра.

В стоимость экскурсии не входит дегустация блюд. За дополнительную плату вы попробуете на месте то, что сами захотите.