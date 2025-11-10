Мои заказы

Гастрономическая прогулка в «чреве Парижа»: квартале Ле-Аль

Раскрыть секрет мировой славы французской кухни и оценить её легендарные блюда
Еда во Франции возведена в ранг искусства, где творят как гении, так и ремесленники. Про Париж смело можно сказать, что это — город великих мастеров кулинарии. Мы отправимся в знаменитое «чрево Парижа» — так Эмиль Золя называл квартал Ле-Аль.

Полюбуемся архитектурой, заглянем в лавки — мясную, рыбную, сырную, винную, шоколадную — и попробуем невероятные вкусности.
Описание экскурсии

Мы полюбуемся исторической частью квартала Ле-Аль (Les Halles): башней Сен-Жак, церковью Сен-Эсташ, фонтаном Невинных, старой парижской биржей, колонной Медичи.

Пройдём по колоритными улочками и малоизвестным уголкам, где находятся гастрономические лавки, магазинчики и исторические рестораны Парижа.

Я расскажу много интересного об истории французской кухни, её традициях и современных направлениях.

Мы посетим историческую кондитерскую, булочную, а также различные лавки — мясную, рыбную, сырную, фруктовую и шоколадную. Обязательно заглянем в винный магазин.

Вы сможете попробовать знаменитые французские десерты — ромовую бабу со сливками, легендарные макароны, пирожное Мильфей, Оперу или Париж-Брест, хрустящий французский багет, круассан или булочку бриош, французские сыры и, конечно, знаменитый паштет из гусиной печени фуа-гра.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит дегустация блюд. За дополнительную плату вы попробуете на месте то, что сами захотите.

Ответы на вопросы

Елена
Елена — ваш гид в Париже
Меня зовут Елена, я лицензированный гид-экскурсовод во Франции, работаю уже более 10 лет и предлагаю вам мои авторские экскурсии в Париже. До скорой встречи!
