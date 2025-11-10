Гастрономическая прогулка в «чреве Парижа»: квартале Ле-Аль
Раскрыть секрет мировой славы французской кухни и оценить её легендарные блюда
Еда во Франции возведена в ранг искусства, где творят как гении, так и ремесленники. Про Париж смело можно сказать, что это — город великих мастеров кулинарии. Мы отправимся в знаменитое «чрево Парижа» — так Эмиль Золя называл квартал Ле-Аль.
Полюбуемся архитектурой, заглянем в лавки — мясную, рыбную, сырную, винную, шоколадную — и попробуем невероятные вкусности.
Мы полюбуемся исторической частью квартала Ле-Аль (Les Halles): башней Сен-Жак, церковью Сен-Эсташ, фонтаном Невинных, старой парижской биржей, колонной Медичи.
Пройдём по колоритными улочками и малоизвестным уголкам, где находятся гастрономические лавки, магазинчики и исторические рестораны Парижа.
Я расскажу много интересного об истории французской кухни, её традициях и современных направлениях.
Мы посетим историческую кондитерскую, булочную, а также различные лавки — мясную, рыбную, сырную, фруктовую и шоколадную. Обязательно заглянем в винный магазин.
Вы сможете попробовать знаменитые французские десерты — ромовую бабу со сливками, легендарные макароны, пирожное Мильфей, Оперу или Париж-Брест, хрустящий французский багет, круассан или булочку бриош, французские сыры и, конечно, знаменитый паштет из гусиной печени фуа-гра.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит дегустация блюд. За дополнительную плату вы попробуете на месте то, что сами захотите.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Меня зовут Елена, я лицензированный гид-экскурсовод во Франции, работаю уже более 10 лет и предлагаю вам мои авторские экскурсии в Париже. До скорой встречи!