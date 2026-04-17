Здесь каждый экспонат рассказывает свою историю, а художники становятся героями, меняющими ход искусства. Вы полюбуетесь знаменитыми полотнами и удивительной конструкцией здания музея. Я расскажу о сюжетах, стоящих за произведениями искусства, и объясню, в чём кроется сила их эмоционального воздействия на нас — даже век спустя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Залы импрессионизма

Свет и цвет оживают на холстах Моне, Ренуара и Мане. Мы объясним, как мастерам этого направления удалось передать утренний свет и атмосферу природы так, чтобы зритель пережил этот момент вечности вместе c художником.

Ван Гог, Роден и не только

Поговорим о колористике, драме и чувственности, любуясь знаменитыми шедеврами. Обсудим, как эмоциональное послание художника считывается зрителем.

Величественная архитектура

Поднимемся на верхний этаж бывшего вокзала и насладимся панорамой города через старинные окна. Здесь мы покажем вам одно секретное место, с которого открывается особенно интересный вид.

Организационные детали