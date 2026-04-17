Здесь каждый экспонат рассказывает свою историю, а художники становятся героями, меняющими ход искусства. Вы полюбуетесь знаменитыми полотнами и удивительной конструкцией здания музея.
Я расскажу о сюжетах, стоящих за произведениями искусства, и объясню, в чём кроется сила их эмоционального воздействия на нас — даже век спустя.
Я расскажу о сюжетах, стоящих за произведениями искусства, и объясню, в чём кроется сила их эмоционального воздействия на нас — даже век спустя.
Описание билета
Залы импрессионизма
Свет и цвет оживают на холстах Моне, Ренуара и Мане. Мы объясним, как мастерам этого направления удалось передать утренний свет и атмосферу природы так, чтобы зритель пережил этот момент вечности вместе c художником.
Ван Гог, Роден и не только
Поговорим о колористике, драме и чувственности, любуясь знаменитыми шедеврами. Обсудим, как эмоциональное послание художника считывается зрителем.
Величественная архитектура
Поднимемся на верхний этаж бывшего вокзала и насладимся панорамой города через старинные окна. Здесь мы покажем вам одно секретное место, с которого открывается особенно интересный вид.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (€16 за взрослого, до 18 лет — бесплатно). Билеты необходимо купить на сайте музея самостоятельно. Также, по согласованию, билет может для вас купить гид — в этом случае после бронирования вам придёт письмо с реквизитами для оплаты. В случае отмены экскурсии по вашей инициативе стоимость билетов не возвращается
- После бронирования на сайте остаток суммы передается гиду наличными в евро в день экскурсии
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Орсе
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 985 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Супер!!!! Пригласили этого гида уже второй раз!!!! Как и первый, все было отлично. Смело рекомендую.
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