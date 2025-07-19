Парижские катакомбы — загадочный подземный мир, где покоятся останки более 6 миллионов человек, оставивших свой след в истории города.
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по этим мистическим лабиринтам, узнать их тайны, легенды и значение для Парижа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте неизведанную сторону французской столицы!
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по этим мистическим лабиринтам, узнать их тайны, легенды и значение для Парижа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте неизведанную сторону французской столицы!
Описание экскурсииПариж — это не только Город света с его знаменитой Эйфелевой башней, Лувром и Монмартром, но и место, где тайны истории скрыты глубоко под землёй. Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в самые мистические уголки французской столицы — знаменитые Парижские катакомбы. Под улицами шумного и оживлённого города раскинулась загадочная сеть подземелий, которая хранит следы прошлого на протяжении веков. Здесь, среди извилистых туннелей и бесконечных галерей, покоятся останки более 6 миллионов человек. Их истории, так же как и сам процесс создания этого уникального захоронения, окутаны тайнами и легендами. Что вы узнаете во время экскурсии?
- Почему были построены Парижские катакомбы?
- Какие события привели к появлению столь масштабного подземного некрополя?
- Какие секреты скрывает этот уникальный архитектурный памятник?
- Каково было значение катакомб для Парижа на протяжении его истории? Вы узнаете малоизвестные факты, услышите невероятные истории и легенды, которые придают этому месту особое очарование. Экскурсия будет не только познавательной, но и эмоционально насыщенной! Что вас ждёт • Увлекательное путешествие вглубь Парижских катакомб.
- Возможность прикоснуться к истории, которая скрыта под ногами современных парижан.
- Незабываемые впечатления от самого загадочного места в городе. Не упустите шанс прикоснуться к истории Парижа с новой, неизведанной стороны!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются дополнительно к стоимости экскурсии, либо приобретаются самостоятельно. Взрослый билет - 29 евро, детский билет - (5 - 17 лет) 10 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Ав. дю Полковник Анри Роль-Танги, 75014 Париж
Завершение: 1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Алина замечательный гид! Интересно рассказывала, отвечала на вопросы. Экскурсия очень понравилась! Спасибо 🥰
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