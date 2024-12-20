Найдено 3 экскурсии в категории « Подземные » в Париже на русском языке, цены от €56. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа Билеты Лувр: путешествие в мир шедевров без очереди Улыбнуться Моне Лизе, раскрыть секреты подземелья и узнать, что общего у искусства и PR Начало: У Лувра Расписание: в понедельник в 10:30, в пятницу в 13:00 € 56 за билет Пешая 2 часа Мини-группа до 5 чел. Катакомбы Парижа: Секреты подземного города Начало: 1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris € 260 за человека Пешая 1.5 часа Индивидуальная Катакомбы в Париже Оказаться в самом сердце подземного мира и открыть для себя город любви с нового ракурса € 200 за человека Другие экскурсии Парижа

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Подземные»

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