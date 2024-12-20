Экскурсии по подземельям и пещерам Парижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Париже на русском языке, цены от €56. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лувр: путешествие в мир шедевров без очереди
2 часа
Билеты
Лувр: путешествие в мир шедевров без очереди
Улыбнуться Моне Лизе, раскрыть секреты подземелья и узнать, что общего у искусства и PR
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник в 10:30, в пятницу в 13:00
Завтра в 13:00
23 дек в 10:30
56 за билет
Катакомбы Парижа: Секреты подземного города
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Катакомбы Парижа: Секреты подземного города
Начало: 1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris
Завтра в 09:00
21 дек в 10:00
260 за человека
Катакомбы в Париже
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Катакомбы в Париже
Оказаться в самом сердце подземного мира и открыть для себя город любви с нового ракурса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лувр: путешествие в мир шедевров без очереди
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  3. Катакомбы в Париже
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Эйфелева башня
  4. Монмартр
  5. Набережная
  6. Собор Парижской Богоматери
  7. Квартал Марэ
  8. Остров Сите
  9. Музей Орсе
  10. Опера Гарнье
Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2024
Сейчас в Париже в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 260.
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