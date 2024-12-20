2 часа
Билеты
Лувр: путешествие в мир шедевров без очереди
Улыбнуться Моне Лизе, раскрыть секреты подземелья и узнать, что общего у искусства и PR
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник в 10:30, в пятницу в 13:00
Завтра в 13:00
23 дек в 10:30
€56 за билет
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Катакомбы Парижа: Секреты подземного города
Начало: 1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris
Завтра в 09:00
21 дек в 10:00
€260 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Катакомбы в Париже
Оказаться в самом сердце подземного мира и открыть для себя город любви с нового ракурса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Подземные»
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