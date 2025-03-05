Парижские катакомбы – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Парижские катакомбы» в Париже на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Катакомбы Парижа: Секреты подземного города
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Катакомбы Парижа: Секреты подземного города
Начало: 1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris
Завтра в 17:00
6 мар в 10:00
230 за всё до 5 чел.
Мистический Париж
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мистический Париж
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Начало: Фонтан Невинных
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Парижские катакомбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Катакомбы Парижа: Секреты подземного города
  2. Мистический Париж
  3. Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Собор Парижской Богоматери
  6. Набережная
  7. Монмартр
  8. Опера Гарнье
  9. Квартал Марэ
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в марте 2025
Сейчас в Париже в категории "Парижские катакомбы" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 240.
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