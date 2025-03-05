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1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Катакомбы Парижа: Секреты подземного города Начало: 1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris € 230 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 7 чел. Мистический Париж Начало: По договорённости Расписание: По согласованию с гидом. € 180 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур Начало: Фонтан Невинных Расписание: По согласованию с гидом. € 240 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Парижа

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Парижские катакомбы»

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