2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Катакомбы Парижа: Секреты подземного города
Начало: 1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris
Завтра в 17:00
6 мар в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мистический Париж
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Начало: Фонтан Невинных
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
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