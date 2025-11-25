Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Тем, кто жалуется, что Париж уже не тот, я советую отправиться в квартал Маре. Именно там сохранились постройки времен позднего Средневековья и раннего Ренессанса. И, что самое главное, здесь все та же атмосфера жизни парижских аристократов. На узких улочках Маре так легко заблудиться.



Поэтому не теряйте времени: гуляйте по Маре в компании опытного гида, который выведет вас к знаковым достопримечательностям.