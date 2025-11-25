Тем, кто жалуется, что Париж уже не тот, я советую отправиться в квартал Маре. Именно там сохранились постройки времен позднего Средневековья и раннего Ренессанса. И, что самое главное, здесь все та же атмосфера жизни парижских аристократов. На узких улочках Маре так легко заблудиться.
Поэтому не теряйте времени: гуляйте по Маре в компании опытного гида, который выведет вас к знаковым достопримечательностям.
Описание экскурсииИстинный дух Парижа в атмосферном квартале Маре. Некоторые знаковые места нашей экскурсии по кварталу Маре:Винтажные и дизайнерские бутики, лавки с местными сырами и винами, эротичной формы бриоши из булочных, а также знаменитый фалафель, который мы просто обязаны попробовать!:
- Еврейский квартал С XII века еврейскими в Париже считаются улица Розье и прилегающие к ней улочки с фалафельными, кошерными ресторанами, художественными и антикварными салонами. Центр квартала – синагога, уничтоженная во время Второй мировой войны и позже полностью восстановленная.
- Музей Карнавале Два старинных особняка и 140 залов «самого парижского музея» посвящены столице Франции. В экспозиции: интерьеры комнат и личные вещи королевских особ и знаменитостей, археологические находки, старинные вывески и афиши, фотографии, чертежи и макеты Парижа, картины и скульптуры.
- Площадь Вогезов Когда-то здесь совершенно нелепо, на рыцарском турнире, погиб Генрих II, но площадь появилась при Генрихе IV и была новшеством – до этого в городе рационально использовали каждый клочок земли. Известна картинными галереями и домами, где жили Гюго, Доде, Готье, Сименон.
- Музей Пикассо 5000 картин, а еще скульптуры, гравюры, скетчи, блокноты с зарисовками, офорты, фотографии, книжные иллюстрации и личная коллекция художника в роскошном особняке Сале XVII века.
- Центр Жоржа Помпиду Желтые провода, красные лифты и эскалаторы, синие и зеленые трубы – в одном из самых необычных зданий представлены все виды современного искусства и работает большая библиотека. Назван Центр в честь президента республики, литературоведа и ценителя искусства.
- Деревня Сен-Поль Некогда королевский дворец, где, по словам Гюго, свободно могли разместиться двадцать два принца со слугами и свитой, император, когда тот посещал Париж, а также львы, которым были отведены особые палаты. Сейчас уютный квартал, который сложно найти.
- Дом Николя Фламеля 51 Rue de Montmorency – самый старый полностью сохранившийся дом в Париже, датируемый 1407 годом. Знаменит не только «возрастом». Его владелец – богатейший человек и алхимик, который, по легенде, разгадал тайну философского камня, превращавшего свинец в золото.
Ежедневно, по договорённости.
