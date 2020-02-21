14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Париж с высоты в квартале Марэ

Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу

Krista
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Krista – представитель гидов
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля.

Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.
37 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Bastille
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Париж с высоты в квартале Марэ
Париж с высоты в квартале Марэ

Что вас ожидает

Узнать старинный квартал через его жителей
Исторический Марэ за всё время существования приютил тамплиеров, узников Бастилии, министров и придворных французского короля, служителей тайных обществ, евреев и творческих людей разного рода. Вы увидите изящные особняки парижской знати и масонские храмы, побываете на площади Вогезов — старейшей в городе — и узнаете, где стояла самая знаменитая тюрьма столицы. Мы поговорим о том, как развивался квартал, вспоминая его жителей — будь то королева Марго, чей дворец здесь находится, или писатель Виктор Гюго. К слову, по задумке Дюма в доме Гюго жил также один из персонажей «Трёх мушкетёров».

Атмосфера Марэ с земли и с высоты
Прогулка не только познакомит вас с главными достопримечательностями Марэ, но позволит ощутить дух старого квартала. Благодаря еврейской общине вы наткнётесь на множество кафе, где продают фалафель — за лакомством выстраиваются шумные очереди. Славу Марэ как района творческих людей подтвердит скопление дизайнерских бутиков и лавочек. А обойдя главные точки квартала, вы заберётесь на одну из крыш Марэ и оттуда увидите правильный квадрат площади Вогезов, церковь-жемчужину Сакре-Кёр, собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Никаких дополнительных расходов не предусмотрено
Париж с высоты в квартале Марэ
Париж с высоты в квартале Марэ

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Bastille.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Аля - чудесный экскурсовод! Время пролетело незаметно. Очень интересный маршрут, по которому самостоятельно не прошлись бы. Инфрмативно, весело и увлекательно. Большое спасибо, мы были в восторге!! :)
8 февраля 2020
5 февраля были на экскурсии в квартале Марэ. Очень все понравилось. Отличная атмосфера и отношения. Тут же решили пойти на завтра, 6 февраля на другую экскурсию. Дэля просто чудо. Все понятно и доступно. Побольше бы таких гидов!
22 декабря 2019
Спасибо большое за экскурсию было очень интересно и познавательно :)
Юлия
14 декабря 2019
Мне нечего пожелать для улучшения экскурсии. Все было замечательно!!! Были показаны такие интересные места, о которых ни в одном путеводителе не прочитаешь
Огромное спасибо!!!
5 октября 2019
Экскурсовод и экскурсия были замечательные!!!!!
19 августа 2019
Экскурсия понравилась. Деля отличный экскурсовод, с прекрасными знаниями истории, которые были поданы в захватывающем стиле. Остались очень довольны.
6 августа 2019
Деля не только со знанием дела провела экскурсию, но и оказала помощь по всем туристическим вопросам
22 июля 2019
Проводила экскурсию Мария: абсолютно влюблённый в город и заразивший этой любовью нас человек. Очень информативно, легко, профессионально! Рекомендую!!!
13 июля 2019
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Понравилась гид Мария, знает много исторических фактов. Обязательно рекомендую данную экскурсию. Париж откроется с разных сторон.
8 июля 2019
Мария гид от Бога. Невозможно не влюбиться в Париж, когда слушаешь её рассказы от этом чудесном городе, прекрасная экскурсия, много новых советов что посетить, полные ответы на все вопросы и главное искренняя любовь к туристам и к городу. Спасибо, Мария!
Ещё 4 отзыва

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