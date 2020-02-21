14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Узнать старинный квартал через его жителей

Исторический Марэ за всё время существования приютил тамплиеров, узников Бастилии, министров и придворных французского короля, служителей тайных обществ, евреев и творческих людей разного рода. Вы увидите изящные особняки парижской знати и масонские храмы, побываете на площади Вогезов — старейшей в городе — и узнаете, где стояла самая знаменитая тюрьма столицы. Мы поговорим о том, как развивался квартал, вспоминая его жителей — будь то королева Марго, чей дворец здесь находится, или писатель Виктор Гюго. К слову, по задумке Дюма в доме Гюго жил также один из персонажей «Трёх мушкетёров».

Атмосфера Марэ с земли и с высоты

Прогулка не только познакомит вас с главными достопримечательностями Марэ, но позволит ощутить дух старого квартала. Благодаря еврейской общине вы наткнётесь на множество кафе, где продают фалафель — за лакомством выстраиваются шумные очереди. Славу Марэ как района творческих людей подтвердит скопление дизайнерских бутиков и лавочек. А обойдя главные точки квартала, вы заберётесь на одну из крыш Марэ и оттуда увидите правильный квадрат площади Вогезов, церковь-жемчужину Сакре-Кёр, собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню.