Музей Пикассо – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Пикассо» в Париже на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Пешая
147 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Начало: У выхода из метро Blanche (2 линия)
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 18:30
Завтра в 15:00
6 мар в 11:00
32 за человека
Монмартр от А до Я
Пешая
10 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Монмартр от А до Я
Начало: Станция метро - Аббес (12я линия)
Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время
Завтра в 13:00
6 мар в 13:00
40 за человека
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Пешая
7 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль
Расписание: по субботам в 10.00
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 октября 2023
    Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
    Ольга отличный экскурсовод- видно, что очень начитанный человек и прекрасно рассказывает, не нудно! Маршрут насыщенный, но не утомительный, есть где можно посидеть, зайти в уютное кафе. Очень рада, что попала на интересную экскурсию и к такому гиду!
  • В
    Вера
    28 сентября 2022
    Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
    Спасибо Ольге за чудесную экскурсию, приятный рассказ легко воспринимается, вы никуда не бежите, гуляете, наслаждаетесь атмосферой, Ольга покажет вам живописные
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    дворики с изумительной архитектурой и зеленью, мы гуляли даже не как туристы, а как парижане😃, спокойно, комфортно, с удовольствием! Можно узнать не только о людях, об истории этих мест, но и многое из жизни парижан, их привычках, отдыхе, что делает экскурсию очень разнообразной и живой! Мы ощущение, что мы стали частью жизни Маре😃

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музей Пикассо»

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  1. Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
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  3. Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Собор Парижской Богоматери
  6. Опера Гарнье
  7. Набережная
  8. Монмартр
  9. Консьержери
  10. Квартал Марэ
Сколько стоит экскурсия по Парижу в марте 2025
Сейчас в Париже в категории "Музей Пикассо" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 55. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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