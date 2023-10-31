читать дальше

дворики с изумительной архитектурой и зеленью, мы гуляли даже не как туристы, а как парижане😃, спокойно, комфортно, с удовольствием! Можно узнать не только о людях, об истории этих мест, но и многое из жизни парижан, их привычках, отдыхе, что делает экскурсию очень разнообразной и живой! Мы ощущение, что мы стали частью жизни Маре😃