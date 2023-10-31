2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Начало: У выхода из метро Blanche (2 линия)
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 18:30
Завтра в 15:00
6 мар в 11:00
€32 за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Монмартр от А до Я
Начало: Станция метро - Аббес (12я линия)
Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время
Завтра в 13:00
6 мар в 13:00
€40 за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль
Расписание: по субботам в 10.00
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 октября 2023Ольга отличный экскурсовод- видно, что очень начитанный человек и прекрасно рассказывает, не нудно! Маршрут насыщенный, но не утомительный, есть где можно посидеть, зайти в уютное кафе. Очень рада, что попала на интересную экскурсию и к такому гиду!
- ВВера28 сентября 2022Спасибо Ольге за чудесную экскурсию, приятный рассказ легко воспринимается, вы никуда не бежите, гуляете, наслаждаетесь атмосферой, Ольга покажет вам живописные
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музей Пикассо»
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