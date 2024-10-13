Мини-группа
до 10 чел.
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: В Центре Помпиду
Завтра в 12:00
10 мар в 12:00
€50 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
23 мар в 10:00
30 мар в 10:00
€126 за человека
Билеты
Входной билет на Эйфелеву башню с возможностью подъема на вершину
Начало: 45 Av. de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
Завтра в 10:30
15 мар в 16:30
от €75.90 за билет
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Начало: Фонтан Невинных
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина13 октября 2024Огромное спасибо Александру за экскурсию по центру Помпиду. Мы посетили сразу две выставки - посвященную столетию сюрреализма и основную. Получили
- ППавел15 сентября 2024Очень интересная экскурсия по шикарному музейному пространству. Успели посмотреть основные этажи и временную выставку сюрреалистов. Всем рекомендую.
- ССергей1 июня 2024Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Центр Жоржа Помпиду»
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