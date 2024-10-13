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колоссальное удовольствие! Александр очень располагает к себе, у него отличная речь и огромный багаж знаний в сфере искусства. Он умеет говорить о сложном простым языком, благодря ему мы познакомились с творчеством многих художников, которых не знали до сегодняшнего дня, погрузились в мир искусства и услышали множество интересных историй. Очень надеемся, что наша встреча не последняя!