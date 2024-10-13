Центр Жоржа Помпиду – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Центр Жоржа Помпиду» в Париже на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
2.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: В Центре Помпиду
Завтра в 12:00
10 мар в 12:00
€50 за человека
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
На велосипеде
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
23 мар в 10:00
30 мар в 10:00
€126 за человека
Входной билет на Эйфелеву башню с возможностью подъема на вершину
Пешая
1.5 часа
Билеты
Входной билет на Эйфелеву башню с возможностью подъема на вершину
Начало: 45 Av. de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
Завтра в 10:30
15 мар в 16:30
от €75.90 за билет
Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Начало: Фонтан Невинных
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    13 октября 2024
    Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
    Огромное спасибо Александру за экскурсию по центру Помпиду. Мы посетили сразу две выставки - посвященную столетию сюрреализма и основную. Получили
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    колоссальное удовольствие! Александр очень располагает к себе, у него отличная речь и огромный багаж знаний в сфере искусства. Он умеет говорить о сложном простым языком, благодря ему мы познакомились с творчеством многих художников, которых не знали до сегодняшнего дня, погрузились в мир искусства и услышали множество интересных историй. Очень надеемся, что наша встреча не последняя!

  • П
    Павел
    15 сентября 2024
    Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
    Очень интересная экскурсия по шикарному музейному пространству. Успели посмотреть основные этажи и временную выставку сюрреалистов. Всем рекомендую.
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Центр Жоржа Помпиду»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
  2. На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
  3. Входной билет на Эйфелеву башню с возможностью подъема на вершину
  4. Прогулка по Чреву Парижа и кварталу Бобур
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Собор Парижской Богоматери
  6. Опера Гарнье
  7. Набережная
  8. Монмартр
  9. Консьержери
  10. Мулен Руж
Сколько стоит экскурсия по Парижу в марте 2025
Сейчас в Париже в категории "Центр Жоржа Помпиду" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 240. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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