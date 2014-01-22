Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Прогулка по кварталу Маре предназначена для тех, кто желает пройтись по лабиринту старых узеньких улочек с неровными, часто мило обшарпанными домами, фасады которых почернели от выхлопных газов и на дверях, воротах и окнах которых давно потрескалась краска.
Маре — это один из парижских кварталов, который считают самым “неиспорченным”. Почему? Все дело в том, что Париж был серьезно перестроен в XIX веке. Если до этого город сохранял все черты типичного хаотично построенного средневекового города, с улицами без тротуаров, то в XIX веке в городе появились зеленые скверы, парки, широкие бульвары и тротуары. И только в квартале Маре, который, между прочим, переводится как болото, сохранился шарм старого Парижа c его неширокими извилистыми улочками и узкими фасадами домов.
Во время прогулки я буду рассказывать о тех людях, кто когда-то владел особняками этого квартала в XV, XVII и XIX веках. Большинство имен, возможно, вам мало о чем говорит, но жизнь многих этих персонажей может быть легко положена в основу приключенческого романа — Маркиза де Бренвилье, Принцесса Роган, Мадам де Севинье, Мадам де Мантенон…
Нужно также сказать, что в Маре находится «Pletzel», что в переводе с идиш означает «маленькая площадь», — это самый известный еврейский квартал Парижа. Историю квартала, как он здесь образовался, его драматичное прошлое — обо всем я расскажу в ходе экскурсии.
Мы также пройдем мимо ярких витрин, манящих товарами современных французских дизайнеров, мимо еврейских прилавков, где продают маринованные огурцы и необыкновенно дорогие, но так же невероятно вкусные пирожки со шпинатом или овечьим сыром!
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2514 туристов
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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Елена
22 янв 2014
Выбрав Александру в качестве гида для прогулок по музею Орсе, а позже и по кварталу Маре, мы ни сколько не ошиблись! Знание молодой девушкой прошлого, всемирной истории и конечно, истории читать дальше
Франции, вызывает большое уважение! Понятно, что даже самые беглые экскурсии по таким местам, как музей Орсе и квартал Маре занимают немало времени… Но, умение Саши импровизировать, мгновенно устанавливать эмоциональный контакт, сделало обе экскурсии легкими и приятными! Присущее ей чувство юмора, помогло узнать нам, что на первый взгляд скучные произведения искусства, скрывают очень забавные истории … Ум - ни - ца!!!!