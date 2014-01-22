Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту

Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Прогулка по кварталу Маре предназначена для тех, кто желает пройтись по лабиринту старых узеньких улочек с неровными, часто мило обшарпанными домами, фасады которых почернели от выхлопных газов и на дверях, воротах и окнах которых давно потрескалась краска.
5
1 отзыв
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Маре — это один из парижских кварталов, который считают самым “неиспорченным”. Почему? Все дело в том, что Париж был серьезно перестроен в XIX веке. Если до этого город сохранял все черты типичного хаотично построенного средневекового города, с улицами без тротуаров, то в XIX веке в городе появились зеленые скверы, парки, широкие бульвары и тротуары. И только в квартале Маре, который, между прочим, переводится как болото, сохранился шарм старого Парижа c его неширокими извилистыми улочками и узкими фасадами домов.

Во время прогулки я буду рассказывать о тех людях, кто когда-то владел особняками этого квартала в XV, XVII и XIX веках. Большинство имен, возможно, вам мало о чем говорит, но жизнь многих этих персонажей может быть легко положена в основу приключенческого романа — Маркиза де Бренвилье, Принцесса Роган, Мадам де Севинье, Мадам де Мантенон…

Нужно также сказать, что в Маре находится «Pletzel», что в переводе с идиш означает «маленькая площадь», — это самый известный еврейский квартал Парижа. Историю квартала, как он здесь образовался, его драматичное прошлое — обо всем я расскажу в ходе экскурсии.

Мы также пройдем мимо ярких витрин, манящих товарами современных французских дизайнеров, мимо еврейских прилавков, где продают маринованные огурцы и необыкновенно дорогие, но так же невероятно вкусные пирожки со шпинатом или овечьим сыром!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
22 янв 2014
Выбрав Александру в качестве гида для прогулок по музею Орсе, а позже и по кварталу Маре, мы ни сколько не ошиблись! Знание молодой девушкой прошлого, всемирной истории и конечно, истории
читать дальше

Франции, вызывает большое уважение! Понятно, что даже самые беглые экскурсии по таким местам, как музей Орсе и квартал Маре занимают немало времени… Но, умение Саши импровизировать, мгновенно устанавливать эмоциональный контакт, сделало обе экскурсии легкими и приятными! Присущее ей чувство юмора, помогло узнать нам, что на первый взгляд скучные произведения искусства, скрывают очень забавные истории … Ум - ни - ца!!!!

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
Начало: На площади перед зданием мэрии Парижа
1 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Париж с высоты в квартале Маре
Пешая
35 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа и насладитесь захватывающими видами с высоты квартала Марэ
Начало: У метро Bastille
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
30 окт в 10:00
31 окт в 10:00
39 за человека
Квартал Маре: будни французского аристократа
Пешая
37 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 14:30
30 окт в 09:30
260 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам