Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ

Познакомиться с «королевой ядов», религиозными фанатиками Гизы, тамплиерами и другими героями эпохи

5
3 отзыва
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Приглашаю вас на мою авторскую экскурсию по уникальному кварталу Марэ. В эпоху французского Ренессанса именно здесь проходили ключевые события религиозных войн. В этом районе чудом сохранились средневековые дома и лучшие особняки французской знати 16 века. Вместе мы попытаемся разобраться, таким ли прекрасным было время Возрождения во Франции.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
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Описание

Что вас ожидает

Вы насладитесь невероятной архитектурой и атмосферой Марэ, обратите внимание на любопытные городские детали и откроете, как жили парижане в эпоху Возрождения.

Сюжеты и герои нашей прогулки

  • Диана де Пуатье — самая влиятельная фаворитка Франции
  • «Королева ядов» Екатерина Медичи и её дочь принцесса Маргарита
  • Генрих IV: добрый король или главный предатель?
  • Религиозные фанатики Гизы и подробности Варфоломеевской ночи
  • Тамплиеры против короля: как погибли главные финансисты Средневековья
  • Первый французский революционер Этьен Марсель
  • Операция «Убить короля», или как проходило одно из самых громких покушений в мире

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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B
15 авг 2023
На экскурсии нас было четверо, люди молодого возраста и зрелого. Владислав мастерски провёл экскурсию, проводя аналогии с современностью и российской историей. Оригинальная манера изложения вместе со структурированностью повествования дали целостное представление о средневековом Париже. Эта экскурсия нам запомнится навсегда, благодаря Владиславу!
Ю
29 июля 2023
Несмотря на то, что мы много раз были в Париже, Владислав показал нам город с новой стороны. Герои средневековья ожили и было интересно даже 14летней дочке. Если Вы интересуетесь историей Франции и любите архитектуру или просто хотите услышать интересный рассказ, эта экскурсия Вам понравится.
В
23 июля 2023
Превосходная и познавательная экскурсия, Владислав отличный гид, крайне рекомендую!

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