Приглашаю вас на мою авторскую экскурсию по уникальному кварталу Маре. В эпоху французского Ренессанса именно здесь проходили ключевые события религиозных войн. В этом районе чудом сохранились средневековые дома и лучшие особняки французской знати 16 века. Вместе мы попытаемся разобраться, таким ли прекрасным было время Возрождения во Франции.
Описание экскурсии
Вы насладитесь невероятной архитектурой и атмосферой Маре, обратите внимание на любопытные городские детали и откроете, как жили парижане в эпоху Возрождения.
Сюжеты и герои нашей прогулки
- Диана де Пуатье — самая влиятельная фаворитка Франции
- «Королева ядов» Екатерина Медичи и её дочь принцесса Маргарита
- Генрих IV: добрый король или главный предатель?
- Религиозные фанатики Гизы и подробности Варфоломеевской ночи
- Тамплиеры против короля: как погибли главные финансисты Средневековья
- Операция «Убить короля», или как проходило одно из самых громких покушений в мире
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1732 туристов
Исследователь Парижа, а в прошлом один из самых популярных краеведов Петербурга. Экскурсии провожу с 2018 года, поэтому опыт у меня очень большой. Автор книг-бестселлеров в мире краеведения «Где бьётся сердце
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень давно хотела попасть на экскурсии организованные Владом и вот, наконец, получилось!
Нашим гидом был замечательный Вячеслав и мы все остались очень довольны, экскурсия длилась даже дольше, чем планировалось изначально, было очень интересно его слушать (а у нас была компания разных возрастов). В следующий раз снова к вам. очень рекомендую!
Нашим гидом был замечательный Вячеслав и мы все остались очень довольны, экскурсия длилась даже дольше, чем планировалось изначально, было очень интересно его слушать (а у нас была компания разных возрастов). В следующий раз снова к вам. очень рекомендую!
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О
Все прошло отлично, очень интересная экскурси
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И
несмотря на то, что Владислав забыл про нас и экскурсию, мы прекрасно провели время с гидом Вячеславом, который пришел на спасение нашего вечера. Спасибо огромное Вячеславу и его кругозору, было очень интересно
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С
Познавательная экскурсия с глубоким погружением в историю Франции. Влад интересный И знающий рассказчик, Получили удовольствие
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Экскурсия про средневековые разборки в Маре была настоящим погружением в историю! Здесь тамплиеры схлестнулись с королем, а Варфоломеевская ночь началась именно в этих переулках. Два часа гуляли по местам, где скрестили шпаги история, власть и амбиции. Динамично, без прикрас и очень атмосферно. Настоящая историческая бандиада Парижа.
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И
Спасибо Владу за очень интересную экскурсию! Узнали много новой для нас информации! О событиях Франции прошлых веков, о людях, вошедших в историю! Видно, что Влад эрудирован и знает очень много о Франции. Очень рекомендую Влада как экскурсовода, мы получили огромное удовольствие!
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