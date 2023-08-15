Познакомиться с «королевой ядов», религиозными фанатиками Гизы, тамплиерами и другими героями эпохи
Приглашаю вас на мою авторскую экскурсию по уникальному кварталу Марэ. В эпоху французского Ренессанса именно здесь проходили ключевые события религиозных войн. В этом районе чудом сохранились средневековые дома и лучшие особняки французской знати 16 века. Вместе мы попытаемся разобраться, таким ли прекрасным было время Возрождения во Франции.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы насладитесь невероятной архитектурой и атмосферой Марэ, обратите внимание на любопытные городские детали и откроете, как жили парижане в эпоху Возрождения.
Сюжеты и герои нашей прогулки
- Диана де Пуатье — самая влиятельная фаворитка Франции
- «Королева ядов» Екатерина Медичи и её дочь принцесса Маргарита
- Генрих IV: добрый король или главный предатель?
- Религиозные фанатики Гизы и подробности Варфоломеевской ночи
- Тамплиеры против короля: как погибли главные финансисты Средневековья
- Первый французский революционер Этьен Марсель
- Операция «Убить короля», или как проходило одно из самых громких покушений в мире
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Hôtel de Ville
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 131 туриста
Привет, друзья! Меня зовут Владислав и я исследователь Парижа. На моих экскурсиях я стараюсь раскрыть наш прекрасный город с самой неожиданной стороны. Я отлично знаю историю Парижа, но моя главная специализация — Прекрасная эпоха, 1860-1914 годы. Ранее вместе с издательством «Эксмо» я создал книгу-бестселлер в мире краеведения — «Где Бьется Сердце Петербурга?». Если вам интересна история, вы желаете посмотреть на Париж моими глазами, узнать много нового и посетить неизвестный, скрытый от глаз прохожих мир, то мои прогулки для вас.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Burliiat
15 авг 2023
На экскурсии нас было четверо, люди молодого возраста и зрелого. Владислав мастерски провёл экскурсию, проводя аналогии с современностью и российской историей. Оригинальная манера изложения вместе со структурированностью повествования дали целостное представление о средневековом Париже. Эта экскурсия нам запомнится навсегда, благодаря Владиславу!
Ю
Юлия
29 июля 2023
Несмотря на то, что мы много раз были в Париже, Владислав показал нам город с новой стороны. Герои средневековья ожили и было интересно даже 14летней дочке. Если Вы интересуетесь историей Франции и любите архитектуру или просто хотите услышать интересный рассказ, эта экскурсия Вам понравится.
В
Владимир
23 июля 2023
Превосходная и познавательная экскурсия, Владислав отличный гид, крайне рекомендую!
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