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А Армине Очень давно хотела попасть на экскурсии организованные Владом и вот, наконец, получилось!

Нашим гидом был замечательный Вячеслав и мы все остались очень довольны, экскурсия длилась даже дольше, чем планировалось изначально, было очень интересно его слушать (а у нас была компания разных возрастов). В следующий раз снова к вам. очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Все прошло отлично, очень интересная экскурси Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина несмотря на то, что Владислав забыл про нас и экскурсию, мы прекрасно провели время с гидом Вячеславом, который пришел на спасение нашего вечера. Спасибо огромное Вячеславу и его кругозору, было очень интересно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Света Познавательная экскурсия с глубоким погружением в историю Франции. Влад интересный И знающий рассказчик, Получили удовольствие Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Экскурсия про средневековые разборки в Маре была настоящим погружением в историю! Здесь тамплиеры схлестнулись с королем, а Варфоломеевская ночь началась именно в этих переулках. Два часа гуляли по местам, где скрестили шпаги история, власть и амбиции. Динамично, без прикрас и очень атмосферно. Настоящая историческая бандиада Парижа. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет