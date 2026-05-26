Эта экскурсия погрузит вас в тайны королевского двора и интриги Франции.
Без спешки и очередей вы погуляете по роскошным залам и садам дворца, узнаете о жизни Людовика XIV и Марии-Антуанетты и почувствуете себя участником великих событий, которые определяли судьбу Европы. Идеально для тех, кто хочет глубже понять историю и эстетику эпохи.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- зеркальную галерею — легендарный зал с 357 зеркалами, символ роскоши и власти.
- апартаменты короля — парадные залы Людовика XIV с выходом к садам.
- апартаменты королевы — личные покои Марии-Антуанетты.
- интерьеры Версаля — залы, украшенные картинами, гобеленами и антиквариатом.
- французские парки с фонтанами, аллеями и панорамами.
И узнаете о:
- роли Версаля в политике Франции.
- жизни Людовика XIV — почему блюда для него часто подавались холодными, а также о его ритуалах, привычках и влиянии на двор.
- придворных интригах, историях фавориток и их влиянии на решения короля.
- судьбе Марии-Антуанетты — и событиях, которые привели её к трагическому финалу.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Mercedes V-class.
- Чтобы вы смогли попасть внутрь с комфортом и без очередей, я заранее бронирую билеты. Они оплачиваются отдельно переводом: вход во дворец — €75 за экскурсию для группы от 1 до 3 участников. Если вас больше 3 человек — доплата €25 за каждого взрослого, дети до 18 лет бесплатно. Самостоятельно купленные билеты не подходят для экскурсии с гидом.
- Также дополнительно оплачивается вход в сады (с 26 марта по 30 октября) — €10.
- В случае отмены экскурсии стоимость билета не возвращается. Это связано с тем, что в Версале политика аннуляции не предусмотрена.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 867 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Невероятная экскурсия! настолько глубокие знания и прекрасный рассказ Альвины, что слушала бы всё время. Очень бы хотела посетить и другие экскурсии Альвины. нам всем очень понравилось и будем рекомендовать экскурсии с Альвиной всем знакомым. Спасибо большое за такую экскурсию!
Альвина
Ответ организатора:
Спасибо за тёплые слова! Было очень приятно познакомиться с вами 😊
от €540 за экскурсию