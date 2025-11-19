Лувр — богатейший музей мира и самый большой дворец Европы. Я предлагаю увидеть всё самое главное и знаменитое за 2 часа без скуки и без очереди.
Описание экскурсии
- Великолепные имератоские аппартаменты, скульптуру древней Греции, эпохи возрождения и франнцузскую парковую скульптуру.
- Золотую Галерею Апполона, где хранятся брилианты Короны.
Живопись эпохи Возрождения и главное — Джоконду. Я точно знаю, почему о ней так много говорят и пишут — потому что она живая… А для тех, кто уже побывал в Лувре, я предложу вторую экскурсию по совершенно другим залам. Важная информация:.
Воду взять обязательно. Бывает душновато.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость билетов: € 22для взрослых. детский билет до 17 лет бесплатно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У пирамиды Лувра
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
