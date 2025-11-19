Лувр — богатейший музей мира и самый большой дворец Европы. Я предлагаю увидеть всё самое главное и знаменитое за 2 часа без скуки и без очереди.

Великолепные имератоские аппартаменты, скульптуру древней Греции, эпохи возрождения и франнцузскую парковую скульптуру.

Золотую Галерею Апполона, где хранятся брилианты Короны.

Живопись эпохи Возрождения и главное — Джоконду. Я точно знаю, почему о ней так много говорят и пишут — потому что она живая… А для тех, кто уже побывал в Лувре, я предложу вторую экскурсию по совершенно другим залам. Важная информация:.

Воду взять обязательно. Бывает душновато.