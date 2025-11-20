Масоны — тайное общество, так принято считать. Сейчас это скорее общество с тайнами.
Некоторыми из этих тайн вольные каменщики масонской ложи «Великий Восток Франции» делятся в своём парижском музее. С посещения музея и стоит начать знакомство с темой масонства.
Описание экскурсииВ музее мы узнаем историю масонства, поймём происхождение и значение многих символов, увидим вещи, принадлежавшие знаменитым братьям-масонам. Лафайет, Вольтер, Наполеон, Стендаль, Бертольди, Эйфель… При желании сможем посетить саму Ложу. Далее мы проедем по Городу Света, встречая и узнавая повсюду многочисленные символы и знаки масонства. Пирамида Лувра и его фасады, Луксорская колонна, Национальная Ассамблея, Статуя Триумфа Республики, Монумент Прав человека на Марсовом Поле. Этот памятник прямо таки и символизирует собой Ложу — место заседаний. Много ещё любопытных тайн хранят фасады парижских зданий…
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парижский музей
- Город Света
- Пирамида Лувра и его фасады
- Луксорская колонна
- Национальная Ассамблея
- Статуя Триумфа Республики
- Монумент Прав человека на Марсовом Поле
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
