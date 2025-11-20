Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Масоны — тайное общество, так принято считать. Сейчас это скорее общество с тайнами.



Некоторыми из этих тайн вольные каменщики масонской ложи «Великий Восток Франции» делятся в своём парижском музее. С посещения музея и стоит начать знакомство с темой масонства.

Ольга Ваш гид в Париже

🇬🇧 английский

Описание экскурсии В музее мы узнаем историю масонства, поймём происхождение и значение многих символов, увидим вещи, принадлежавшие знаменитым братьям-масонам. Лафайет, Вольтер, Наполеон, Стендаль, Бертольди, Эйфель… При желании сможем посетить саму Ложу. Далее мы проедем по Городу Света, встречая и узнавая повсюду многочисленные символы и знаки масонства. Пирамида Лувра и его фасады, Луксорская колонна, Национальная Ассамблея, Статуя Триумфа Республики, Монумент Прав человека на Марсовом Поле. Этот памятник прямо таки и символизирует собой Ложу — место заседаний. Много ещё любопытных тайн хранят фасады парижских зданий…

