Т Татьяна Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!

K Ksenia Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.

А Александра Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых Марина очень интересный собеседник и знающий экскурсовод! Приятно, ненавязчиво, познавательно. Спасибо огромное!

И Инна Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете

И Игорь Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!

М Миллер Большой «батман» по Парижу Отличная экскурсия и экскурсовод♥️

В Виталий Большой «батман» по Парижу 👍

А Александр Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Экскурсия понравилась. Экскурсовод Давид прекрасный рассказчик. Комфортный автомобиль с водителем профессионалом.