1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
Начало: 1 Pl. Joffre, 75007 Paris, France
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- KKsenia29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.
- ААлександра22 мая 2024Марина очень интересный собеседник и знающий экскурсовод! Приятно, ненавязчиво, познавательно. Спасибо огромное!
- ИИнна11 мая 2024Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
- ИИгорь11 мая 2024Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
- ММиллер5 марта 2024Отличная экскурсия и экскурсовод♥️
- ВВиталий30 января 2024👍
- ААлександр10 января 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Давид прекрасный рассказчик. Комфортный автомобиль с водителем профессионалом.
- ООльга10 октября 2023Прекрасная познавательная экскурсия с замечательной подачей материала. Надежда очень грамотный и приятный экскурсовод. Знакомство с Парижем прошло на одном дыхании!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Марсово поле»
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