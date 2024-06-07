Экскурсии по Марсовому полю в Париже

Найдено 5 экскурсий в категории «Марсово поле» в Париже на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
Начало: 1 Pl. Joffre, 75007 Paris, France
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Марсово поле»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Большой «батман» по Парижу
  2. Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
  3. Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
  4. Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
  5. Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Марсово поле" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 до 534. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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