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и истории ее развития. Елена удивительный экскурсовод, тонко чувствующий настроение и обладающий энциклопедическими знаниями в этой области. Кроме того она очень интеллигентный и приятный во всех отношениях человек! Спасибо еще раз большое!