1 чел.
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Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж и мода - дуэт на века
Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 мая 2024Все было здорово, нам очень понравилось
- NNatalia29 января 2024Одна из лучших и интересных экскурсий. Если вы интересуетесь модой, историей моды, Елена откроет для вас целый мир знаний в этой области. Искренне рекомендую.
- ННадежда5 июня 2023Елена великолепный рассказчик! Она познакомила меня и моих детей с модой через историю Франции. С ней было легко и интересно.
- OOlha3 июня 2023Хотим искренне поблагодарить Елену за прекраснейшую экскурсию! Мне и моим дочерям было крайне интересно и познавательно прикоснуться к миру моды,
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Галерея Лафайет»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Галерея Лафайет" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 190. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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