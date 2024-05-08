Галерея Лафайет – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Галерея Лафайет» в Париже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
160 за всё до 4 чел.
Париж и мода - дуэт на века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Париж и мода - дуэт на века
Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
190 за всё до 10 чел.
Париж сквозь время: архитектурный променад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
    Все было здорово, нам очень понравилось
  • N
    Natalia
    29 января 2024
    Париж и мода - дуэт на века
    Одна из лучших и интересных экскурсий. Если вы интересуетесь модой, историей моды, Елена откроет для вас целый мир знаний в этой области. Искренне рекомендую.
  • Н
    Надежда
    5 июня 2023
    Париж и мода - дуэт на века
    Елена великолепный рассказчик! Она познакомила меня и моих детей с модой через историю Франции. С ней было легко и интересно.
  • O
    Olha
    3 июня 2023
    Париж и мода - дуэт на века
    Хотим искренне поблагодарить Елену за прекраснейшую экскурсию! Мне и моим дочерям было крайне интересно и познавательно прикоснуться к миру моды,
    читать дальше

    и истории ее развития. Елена удивительный экскурсовод, тонко чувствующий настроение и обладающий энциклопедическими знаниями в этой области. Кроме того она очень интеллигентный и приятный во всех отношениях человек! Спасибо еще раз большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Галерея Лафайет»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
  2. Париж и мода - дуэт на века
  3. Париж сквозь время: архитектурный променад
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Галерея Лафайет" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 190. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Галерея Лафайет», 11 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам