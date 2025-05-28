Модный Париж: шоппинг, роскошь и простота

Мы пройдемся по местам Коко Шанель в Париже, посетим модные дома Диор и Ив Сен Лоран, разберемся в становлении каждого из этих знаковых дизайнеров, в их основных тенденциях, узнаем где и как одеваются настоящие парижанки, и я также проведу вас по самым интересным местам для шоппинга в Париже.
Модный Париж: шоппинг, роскошь и простота
Модный Париж: шоппинг, роскошь и простота
Модный Париж: шоппинг, роскошь и простота
Ближайшие даты:
28
мая29
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июн
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Париж: Город Моды и Искусства

Париж — это не просто город, это настоящая столица моды, где стиль стал искусством. Здесь мода перестала быть лишь одеждой и превратилась в язык, который говорит о свободе, вкусе и утончённости. Париж научил мир, что элегантность — это не просто роскошь, а состояние духа.

История Моды в Париже

В этом городе создавались образы, ставшие символами целых поколений. Здесь появились дома, которые можно назвать храмами стиля, и дизайнеры, чьи имена звучат как вдохновляющая музыка. Прогулка по модному Парижу — это путешествие в мир, где ткань говорит больше, чем слова, а витрины напоминают театральные сцены.

Знаковые Дизайнеры

В первой части нашей прогулки мы познакомимся с историей моды в Париже и рассмотрим творчество самых известных модных домов, которые определили стиль на десятилетия вперёд. Коко Шанель, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран — это не просто бренды, а символы эпох.

  • Коко Шанель — подарила женщинам свободу и силу в простоте.
  • Кристиан Диор — стал символом роскоши и возвращённой мечты.
  • Ив Сен-Лоран — вдохновил смелость быть собой.

Прогулка по Местам Моды

Мы пройдёмся по местам, связанным с Коко Шанель в Париже, посетим модные дома Диор и Ив Сен-Лоран. Узнаем о становлении каждого из этих знаковых дизайнеров и их основных тенденциях. Также мы исследуем, где и как одеваются настоящие парижанки.

Шоппинг в Париже

Кроме того, я проведу вас по самым интересным местам для шоппинга в Париже. Эта экскурсия подходит тем, кто хочет научиться разбираться в моде, узнать всё о французском стиле и насладиться атмосферой этого удивительного города.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Места Коко Шанель в Париже
  • ‭ Модный дом Шанель
  • ‭ Модный дом Кристиан Диор
  • Модный дом Ив Сен Лоран
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Rue de Rivoli, 60
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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