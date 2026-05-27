Приглашаю вас на один из самых аутентичных блошиных рынков Парижа. Здесь каждая вещь может многое рассказать о своём стиле и прежней жизни.
Вы поймёте, на что смотреть и как находить настоящие сокровища среди винтажных мелочей и предметов старины.
Узнаете, почему именно во Франции сформировалась сильная традиция антикварной торговли и что особенно ценится на рынке.
Вы поймёте, на что смотреть и как находить настоящие сокровища среди винтажных мелочей и предметов старины.
Узнаете, почему именно во Франции сформировалась сильная традиция антикварной торговли и что особенно ценится на рынке.
Описание экскурсии
Мы встретимся у входа на рынок Marché aux puces de la Porte de Vanves и начнём с короткого погружения в историю парижских блошек: как они появились и почему стали частью повседневной жизни города.
Отправимся гулять среди прилавков с посудой, зеркалами, текстилем и мелкими предметами быта. Будем учиться читать вещи и видеть в них отражение эпохи, из которой они пришли.
Поговорим о вкусах, привычках и интерьерах французов прошлых столетий. Я покажу рынок не как набор рядов, а как живое пространство с характером.
Во время прогулки вы:
- узнаете, какие предметы сегодня особенно ценятся и как среди множества вещей находить действительно интересные
- разберётесь, как отличить винтаж от антиквариата и распознать подделку
- поймёте, на какие детали обращать внимание: клейма, материалы, качество исполнения
- сможете чувствовать себя увереннее среди продавцов
- увидите блошиный рынок глазами человека, который работает с искусством и предметной культурой
При желании мы вместе выберем и обсудим покупку — так, чтобы она стала для вас не просто сувениром, а вещью с историей.
Организационные детали
- Любые покупки происходят по вашему усмотрению. Для удобства возьмите с собой наличные
- При желании можем сделать паузу в ближайшем кафе — напитки вы оплачиваете самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Porte de Vanves
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Я живу в Париже уже несколько лет и за это время успела узнать город не только по туристическим маршрутам, но и через его повседневную жизнь, рынки и скрытые уголки. По
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Парижские блошки: как найти сокровища»
Билеты
Лучший выборГлавные сокровища Лувра за 2 часа
Захватывающее знакомство с шедеврами музея. Билеты гарантированы, проходим без очереди
Начало: Возле Лувра
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€69 за билет
Билеты
Парижский Диснейленд - без очереди
VIP-сопровождение на целый день
Начало: Входа в Диснейленд
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€261
€290 за всё до 5 чел.
Аудиогид
Аудиогид по собору Парижской Богоматери в вашем смартфоне
Открыть все тайны легендарного Нотр-Дама и найти его самые ценные артефакты
Начало: У археологического склепа Иль-де-ла-Сите
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:30
€12 за человека
от €100 за экскурсию