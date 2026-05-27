Приглашаю вас на один из самых аутентичных блошиных рынков Парижа. Здесь каждая вещь может многое рассказать о своём стиле и прежней жизни. Вы поймёте, на что смотреть и как находить настоящие сокровища среди винтажных мелочей и предметов старины. Узнаете, почему именно во Франции сформировалась сильная традиция антикварной торговли и что особенно ценится на рынке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы встретимся у входа на рынок Marché aux puces de la Porte de Vanves и начнём с короткого погружения в историю парижских блошек: как они появились и почему стали частью повседневной жизни города.

Отправимся гулять среди прилавков с посудой, зеркалами, текстилем и мелкими предметами быта. Будем учиться читать вещи и видеть в них отражение эпохи, из которой они пришли.

Поговорим о вкусах, привычках и интерьерах французов прошлых столетий. Я покажу рынок не как набор рядов, а как живое пространство с характером.

Во время прогулки вы:

узнаете, какие предметы сегодня особенно ценятся и как среди множества вещей находить действительно интересные

разберётесь, как отличить винтаж от антиквариата и распознать подделку

поймёте, на какие детали обращать внимание: клейма, материалы, качество исполнения

сможете чувствовать себя увереннее среди продавцов

увидите блошиный рынок глазами человека, который работает с искусством и предметной культурой

При желании мы вместе выберем и обсудим покупку — так, чтобы она стала для вас не просто сувениром, а вещью с историей.

Организационные детали