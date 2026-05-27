Парижские блошки: как найти сокровища

Вместе с гидом-искусствоведом отличить винтаж от антиквариата, а подделку - от ценного предмета
Приглашаю вас на один из самых аутентичных блошиных рынков Парижа. Здесь каждая вещь может многое рассказать о своём стиле и прежней жизни.

Вы поймёте, на что смотреть и как находить настоящие сокровища среди винтажных мелочей и предметов старины.

Узнаете, почему именно во Франции сформировалась сильная традиция антикварной торговли и что особенно ценится на рынке.
Описание экскурсии

Мы встретимся у входа на рынок Marché aux puces de la Porte de Vanves и начнём с короткого погружения в историю парижских блошек: как они появились и почему стали частью повседневной жизни города.

Отправимся гулять среди прилавков с посудой, зеркалами, текстилем и мелкими предметами быта. Будем учиться читать вещи и видеть в них отражение эпохи, из которой они пришли.

Поговорим о вкусах, привычках и интерьерах французов прошлых столетий. Я покажу рынок не как набор рядов, а как живое пространство с характером.

Во время прогулки вы:

  • узнаете, какие предметы сегодня особенно ценятся и как среди множества вещей находить действительно интересные
  • разберётесь, как отличить винтаж от антиквариата и распознать подделку
  • поймёте, на какие детали обращать внимание: клейма, материалы, качество исполнения
  • сможете чувствовать себя увереннее среди продавцов
  • увидите блошиный рынок глазами человека, который работает с искусством и предметной культурой

При желании мы вместе выберем и обсудим покупку — так, чтобы она стала для вас не просто сувениром, а вещью с историей.

Организационные детали

  • Любые покупки происходят по вашему усмотрению. Для удобства возьмите с собой наличные
  • При желании можем сделать паузу в ближайшем кафе — напитки вы оплачиваете самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Porte de Vanves
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Я живу в Париже уже несколько лет и за это время успела узнать город не только по туристическим маршрутам, но и через его повседневную жизнь, рынки и скрытые уголки. По
образованию я искусствовед, и именно поэтому меня особенно привлекают места, где история искусства и культуры проявляется вне музеев — в предметах, людях и деталях. Я хорошо разбираюсь в истории блошиных рынков Парижа, в винтаже и культуре старых вещей. На прогулках я показываю, как смотреть на рынок глазами знатока: как отличать интересные предметы, понимать их контекст, общаться с продавцами и чувствовать себя уверенно в этом особом парижском мире. Я решила встречаться с путешественниками, потому что мне важно делиться не только знаниями, но и живым опытом города. Мне нравится помогать увидеть Париж глубже — не как набор достопримечательностей, а как пространство для открытий, вдохновения и личных находок.

