Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии

Парижский квартал Монсо

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Ответы на вопросы
Монсо — это не только роскошный парк, но и целый квартал. И была тут деревня и даже замок. А потом… потом тут построили дворцы самые богатые из богатых. Ротшильды, например.

Мы узнаем историю этих семейств и поймем, кто гуляет по парку по ночам и для чего служит масонская пирамида.
Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии
Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии
Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии
Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии
Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии
Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии
Парижский квартал Монсо. Скромное обаяние Буржуазии
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
мая
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26
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Что вас ожидает:

  • Парк Монсо
  • Музей Ниссим де Комодо
  • Музей Чернуски
  • Особняки буржуазии
  • Китайская пагода
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Безумие знаменитых семей

Монсо — это не только роскошный парк, но и целый квартал. И была тут деревня и даже замок. А потом герцог Шартрский (он же Орлеанский) решил тут устроить свое Шартское безумие на 20-ти гектарах. Пагода, пирамида, японские мостики, голландские мельницы и швейцарская деревня и павлины на 20-ти гектрарах. А потом… потом тут построили дворцы самые богатые из богатых. Ротшильды, например.

Вы узнаете:

  • Мы узнаем историю этих семейств и поймем, кто гуляет по парку по ночам и для чего служит масонская пирамида. Сливки общества во всей красе своей скромной незаметности.
  • А так же истории о короле Шоколада, короле Жемчуга, о Прекрасной куртизанке Отера, проигравшей миллионы в казино.
  • А еще — почему Сара Бернар спала в гробу и как звали чернокожую бабушку Александра Дюма. И кто же из всех трёх Дюма был героем.
  • Париж — город с тысячью лиц.
  • Париж — город не большой по своему размеру, но огромный по своему разнообразию. Я живу в Париже больше 20 лет. И не устаю удивляться красоте и непохожести его кварталов. От совсем деревенских до самых фешенебельных.
  • Экскурсию можно обогатить посещением одного из музеев на территории Парка Монсо или посещением Русской Церкви Александра Невского.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги Гида
Место начала и завершения?
метро Монсо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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