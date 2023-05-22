Парижский квартал Монсо
Монсо — это не только роскошный парк, но и целый квартал. И была тут деревня и даже замок. А потом… потом тут построили дворцы самые богатые из богатых. Ротшильды, например.
Мы узнаем историю этих семейств и поймем, кто гуляет по парку по ночам и для чего служит масонская пирамида.
Мы узнаем историю этих семейств и поймем, кто гуляет по парку по ночам и для чего служит масонская пирамида.
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Что вас ожидает:
- Парк Монсо
- Музей Ниссим де Комодо
- Музей Чернуски
- Особняки буржуазии
- Китайская пагода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Безумие знаменитых семейМонсо — это не только роскошный парк, но и целый квартал. И была тут деревня и даже замок. А потом герцог Шартрский (он же Орлеанский) решил тут устроить свое Шартское безумие на 20-ти гектарах. Пагода, пирамида, японские мостики, голландские мельницы и швейцарская деревня и павлины на 20-ти гектрарах. А потом… потом тут построили дворцы самые богатые из богатых. Ротшильды, например.
Вы узнаете:
- Мы узнаем историю этих семейств и поймем, кто гуляет по парку по ночам и для чего служит масонская пирамида. Сливки общества во всей красе своей скромной незаметности.
- А так же истории о короле Шоколада, короле Жемчуга, о Прекрасной куртизанке Отера, проигравшей миллионы в казино.
- А еще — почему Сара Бернар спала в гробу и как звали чернокожую бабушку Александра Дюма. И кто же из всех трёх Дюма был героем.
- Париж — город с тысячью лиц.
- Париж — город не большой по своему размеру, но огромный по своему разнообразию. Я живу в Париже больше 20 лет. И не устаю удивляться красоте и непохожести его кварталов. От совсем деревенских до самых фешенебельных.
- Экскурсию можно обогатить посещением одного из музеев на территории Парка Монсо или посещением Русской Церкви Александра Невского.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги Гида
- Место начала и завершения?
- метро Монсо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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