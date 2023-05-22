Безумие знаменитых семей

Вы узнаете:

Мы узнаем историю этих семейств и поймем, кто гуляет по парку по ночам и для чего служит масонская пирамида. Сливки общества во всей красе своей скромной незаметности.

А так же истории о короле Шоколада, короле Жемчуга, о Прекрасной куртизанке Отера, проигравшей миллионы в казино.

А еще — почему Сара Бернар спала в гробу и как звали чернокожую бабушку Александра Дюма. И кто же из всех трёх Дюма был героем.

Париж — город с тысячью лиц.

Париж — город не большой по своему размеру, но огромный по своему разнообразию. Я живу в Париже больше 20 лет. И не устаю удивляться красоте и непохожести его кварталов. От совсем деревенских до самых фешенебельных.

Экскурсию можно обогатить посещением одного из музеев на территории Парка Монсо или посещением Русской Церкви Александра Невского.

Монсо — это не только роскошный парк, но и целый квартал. И была тут деревня и даже замок. А потом герцог Шартрский (он же Орлеанский) решил тут устроить свое Шартское безумие на 20-ти гектарах. Пагода, пирамида, японские мостики, голландские мельницы и швейцарская деревня и павлины на 20-ти гектрарах. А потом… потом тут построили дворцы самые богатые из богатых. Ротшильды, например.