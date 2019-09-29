5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторические кварталы Парижа

Вы познакомитесь со старинными улицами и площадями Парижа, увидите места, где зарождалась индустрия моды и работали её первые творцы. Мы поговорим о том, как французские придворные задавали тон в одежде в эпоху «второго рококо» и где можно было купить лучшие украшения. Я расскажу, где находится эталон метра, и покажу вам улицу, где когда-то открыли свои первые бутики Коко Шанель и другие известные модельеры. Вы посетите Гранд Опера и Пале-Ройяль, пройдёте через один из роскошных крытых городских пассажей, заглянете в галерею Лафайет и насладитесь красотой парижской архитектуры.

Как менялась мода

Одежда и аксессуары, какими бы исключительными они ни были, — это атрибуты повседневности, которые часто отражают важные события в обществе. Вы поймёте, как эмансипация женщин сказалась на гардеробе парижанок, почему прогрессивная молодёжь в один момент принялась носить красные ленточки и откуда пошла мода на короткие стрижки. Почему куртизанок называли «великими горизонталями», чем отличалась мода эпохи импрессионизма, как исключительные личности своим стилем и манерой ношения одежды переворачивали давно устоявшиеся понятия о правильном и хорошем вкусе и совершали настоящие революции — всё это вы узнаете, оказавшись на улицах колыбели высокой моды.