5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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м мария спасибо за интересную экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Larisa Экскурсия с Еленой очень понравилась! Она интересно рассказывает и делает прогулку по центру Парижа увлекательной и запоминающейся. Время пролетело незаметно. Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дмитрий Все было классно, И полезно! Как много тайн мира моды хранит центр Парижа, вы сможете узнать на экскурсии! 👍🏻👍🏻👍🏻 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Станислав читать дальше уменьшить видно, что человек живёт городом, любит его, знает такие малоизвестные факты, что не прочитаешь ни в одном гиде. Тема экскурсии раскрыта более чем отлично, места и сам маршрут великолепны. Почти что 3 часа пролетели абсолютно незаметно!



Елена - прекрасный собеседник и действительно профессиональный гид по городу. Жена в восторге))) спасибо огромное! Елена - прекрасный и опытный экскурсовод, глубоко разбирающийся в теме, и это не просто знания из учебников, это искренний интерес и желание делиться информацией, живо и даже с неким азартом)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

O Olha Хотим искренне поблагодарить Елену за прекраснейшую экскурсию! Мне и моим дочерям было крайне интересно и познавательно прикоснуться к миру моды, и истории ее развития. Елена удивительный экскурсовод, тонко чувствующий настроение и обладающий энциклопедическими знаниями в этой области. Кроме того она очень интеллигентный и приятный во всех отношениях человек! Спасибо еще раз большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет