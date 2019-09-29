5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Париж и мода — дуэт на века

Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Министр финансов Франции Кольбер когда-то писал: «Мода для Франции — то же, что золотые копи Перу для Испании».

Экспансия парижского вкуса меняла Европу и облик её жителей, и вы своими глазами увидите кварталы Парижа, где рождалось «высокое шитьё».

Вы узнаете, как мода превращалась в индустрию, следуя за эпохами, политическими режимами, социальными изменениями в обществе, идеологиями, философскими размышлениями, бытовыми привычками и гигиеной.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Париж и мода — дуэт на века
Париж и мода — дуэт на века

Что вас ожидает

Исторические кварталы Парижа
Вы познакомитесь со старинными улицами и площадями Парижа, увидите места, где зарождалась индустрия моды и работали её первые творцы. Мы поговорим о том, как французские придворные задавали тон в одежде в эпоху «второго рококо» и где можно было купить лучшие украшения. Я расскажу, где находится эталон метра, и покажу вам улицу, где когда-то открыли свои первые бутики Коко Шанель и другие известные модельеры. Вы посетите Гранд Опера и Пале-Ройяль, пройдёте через один из роскошных крытых городских пассажей, заглянете в галерею Лафайет и насладитесь красотой парижской архитектуры.

Как менялась мода
Одежда и аксессуары, какими бы исключительными они ни были, — это атрибуты повседневности, которые часто отражают важные события в обществе. Вы поймёте, как эмансипация женщин сказалась на гардеробе парижанок, почему прогрессивная молодёжь в один момент принялась носить красные ленточки и откуда пошла мода на короткие стрижки. Почему куртизанок называли «великими горизонталями», чем отличалась мода эпохи импрессионизма, как исключительные личности своим стилем и манерой ношения одежды переворачивали давно устоявшиеся понятия о правильном и хорошем вкусе и совершали настоящие революции — всё это вы узнаете, оказавшись на улицах колыбели высокой моды.

Организационные детали

По желанию возможно посещение временной выставки по истории моды

Париж и мода — дуэт на века
Париж и мода — дуэт на века
Париж и мода — дуэт на века
Париж и мода — дуэт на века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Позвольте представиться, меня зовут Елена. По образованию я искусствовед и уже много лет живу и работаю гидом в Париже – в настоящей энциклопедии искусств и столице моды. Хочу поделиться с вами моими знаниями Парижа и любовью к этому городу.
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Замечательная экскурсия!
15 мая 2019
Елена - прекрасный и опытный экскурсовод, глубоко разбирающийся в теме, и это не просто знания из учебников, это искренний интерес и желание делиться информацией, живо и даже с неким азартом)) видно, что человек живёт городом, любит его, знает такие малоизвестные факты, что не прочитаешь ни в одном гиде. Тема экскурсии раскрыта более чем отлично, места и сам маршрут великолепны. Почти что 3 часа пролетели абсолютно незаметно!

Елена - прекрасный собеседник и действительно профессиональный гид по городу. Жена в восторге))) спасибо огромное!
15 мая 2019
Елена, спасибо Вам за замечательную экскурсию! Узнали для себя много интересного и познавательного, отлично погуляли по красивому центру Парижа и пообщались с приятным, интеллектуальным человеком! Обязательно порекомендуем Вас своим друзьям и надеюсь встретимся с Вами снова!
17 февраля 2019
Елена экскурсовод , что называется от бога. Мне понравился ее голос и манера речи. Она носитель тех знаний, которые вы не найдете в свободном доступе интернета. Уверена, что обязательно встречусь с ней снова.
8 мая 2018
Хорошая экскурсия, спасибо!

Экскурсии по магазинам Парижа

Старинные бутики и лавки ПарижаСтаринные бутики и лавки ПарижаСтаринные бутики и лавки Парижа
От 40 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами. На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками. Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
Все ароматы ПарижаВсе ароматы ПарижаВсе ароматы Парижа
скидка10%
€130
117 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Об уникальных композициях и тонкостях нишевой парфюмерии на экскурсии по парфюмерным бутикам столицы
Эта прогулка — погружение в мир нишевой французской парфюмерии. Как правильно слушать ароматы и определить свою парфюмерную группу? Как подбирают редчайшие ингредиенты для создания ярких и уникальных композиций великие мировые парфюмеры? Чем руководствоваться в выборе аромата, который подходит именно вам? Все эти секреты откроются на нашей прогулке.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам ПарижаАвторская экскурсия по галереям и пассажам ПарижаАвторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
155 за экскурсию
3 часа
История, архитектура, декор и модные магазины
Монмартр, Эйфелева башня, Диснейленд — думаете, что французская столица славится только этими достопримечательностями? Приготовьтесь увидеть Париж, неизвестный туристам: вы побываете в роскошных декорациях старинных галерей и откроете истории и загадки мест, где сплелись мода и история.
Шопинг-прогулка по кварталу МарэШопинг-прогулка по кварталу МарэШопинг-прогулка по кварталу Марэ
156 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Заглянуть в трендовые кафе, узнать о последних модных тенденциях и подобрать новый лук со стилистом
На этой прогулке вы увидите, чем живет модный Марэ сегодня. Историческая справка займет несколько минут, мы больше будем говорить о современности: например, посплетничаем о баре, где произошел скандал с Гальяно. Вы узнаете, где можно попробовать самый вкусный кофе на соевом молоке, примерить последнюю коллекцию Balenciaga и протестировать эко-косметику — все в рамках последних трендов. Мы сделаем паузу на ланч с веганским и сыроедческим меню и заглянем в кофейные бутики. А в шоу-румах я подскажу, что будет сидеть на вашей фигуре лучше всего.
Блошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времениБлошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времениБлошиный рынок Сент-Уан — путешествие во времени
От 65 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Посетить самую большую «барахолку» Парижа и познакомиться с ее историей
Вы погуляете по рынку, где закупаются известные дизайнеры интерьеров со всего мира и снял эпизод своего французского фильма Вуди Аллен. Я помогу не заблудиться в хаотично организованном на семи гектарах пространстве и проведу вас по логичному и колоритному маршруту, который захватывает все самое интересное. Вы узнаете, как появилось слово «блошиный» и какие известные личности любят посещать старинный рынок, а также насладитесь чудесным миром винтажа и причудливого антиквариата.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищамиБлошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищамиБлошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
250 за экскурсию
8 часов
9 отзывов
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
Вы настоящий поклонник старинных вещей, винтажа или просто любопытны? Еще не решили, чем заняться после Лувра, Нотр-Дама и д'Орсе? Тогда давайте сменим декорации и насладимся новыми впечатлениями! Предлагаю вам отправиться на поиски сокровищ региональных блошиных рынков и увидеть настоящую Францию: её старинные городки и деревушки, живописные долины и поля. Вы убедитесь, что Париж – это еще не вся Франция, и найдете множество недорогих, но милых сердцу вещиц с потрясающей историей!

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи