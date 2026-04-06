5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Министр финансов Франции Кольбер считал моду источником богатства для страны.
На экскурсии "Париж и мода - дуэт на века" вы увидите кварталы, где зарождалось "высокое шитьё", и узнаете, как мода превратилась
На экскурсии "Париж и мода - дуэт на века" вы увидите кварталы, где зарождалось "высокое шитьё", и узнаете, как мода превратилась
7 причин купить эту экскурсию
- 👗 Погружение в историю моды
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 👜 Узнать о влиянии моды на общество
- 🎨 Вдохновение от парижской архитектуры
- 🕰 Ощутить дух эпохи
- 📚 Образовательный аспект
- 🎭 Возможность посетить выставки
Что можно увидеть
- Гранд Опера
- Пале-Ройяль
- Галерея Лафайет
Описание экскурсии
Исторические кварталы Парижа. Вы прогуляетесь по знаковым местам, где зарождалась индустрия моды:
- увидите старинные улицы и площади, где работали первые модельеры
- узнаете, где придворные эпохи «второго рококо» покупали украшения
- посетите Пале-Рояль и Гранд Опера — знаковые точки модной истории
- пройдёте через один из роскошных крытых пассажей 19 века
- заглянете в галерею Лафайет и насладитесь архитектурой модной столицы
- увидите улицу, где располагались первые бутики Коко Шанель и других кутюрье
- узнаете, где хранится эталон метра — символ точности и стиля
Как менялась мода. А ещё вы поймёте, как мода отражала перемены в обществе:
- как эмансипация женщин сказалась на гардеробе парижанок
- почему прогрессивная молодёжь в один момент принялась носить красные ленточки
- откуда пошла мода на короткие стрижки
- почему куртизанок называли «великими горизонталями»
- чем отличалась мода эпохи импрессионизма
- как культовые личности своими образами меняли общественные вкусы
Организационные детали
Возможно посещение временной выставки по истории моды (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 218 туристов
Позвольте представиться, меня зовут Елена. По образованию я искусствовед и уже много лет живу и работаю гидом в Париже — в настоящей энциклопедии искусств и столице моды. Хочу поделиться с вами моими знаниями Парижа и любовью к этому городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
спасибо за интересную экскурсию!
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Экскурсия с Еленой очень понравилась! Она интересно рассказывает и делает прогулку по центру Парижа увлекательной и запоминающейся. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
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Все было классно, И полезно! Как много тайн мира моды хранит центр Парижа, вы сможете узнать на экскурсии! 👍🏻👍🏻👍🏻
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С
Елена - прекрасный и опытный экскурсовод, глубоко разбирающийся в теме, и это не просто знания из учебников, это искренний интерес и желание делиться информацией, живо и даже с неким азартом))
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O
Хотим искренне поблагодарить Елену за прекраснейшую экскурсию! Мне и моим дочерям было крайне интересно и познавательно прикоснуться к миру моды, и истории ее развития. Елена удивительный экскурсовод, тонко чувствующий настроение и обладающий энциклопедическими знаниями в этой области. Кроме того она очень интеллигентный и приятный во всех отношениях человек! Спасибо еще раз большое!
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Прекрасная, насыщенная информацией, визуальными образами и картинками, экскурсия! Три часа пролетели незаметно в компании с замечательным гидом Еленой. Превосходно, когда экскурсию о моде проводит дипломированный искусствовед, разбирающийся в теме и любящий свою профессию. Обязательно в следующий приезд обратимся к Елене за новыми впечатлениями!!!
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