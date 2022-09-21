Где мы пройдемся:

Мы пройдемся с вами по этим роскошным местам, восхитимся архитектурой и атмосферой квартала, я расскажу вам об истории моды и люкса в Париже, первых продавцах женского счастья, создании знаменитых больших магазинов, первых именитых модельерах, стремительной карьере Коко Шанель и ее коллег - конкурентов, об эпохе создания первых ювелирных брендов и их бутиков, почему стал так знаменит мастер чемоданных дел Луи Виттон и многое другое.

Что мы увидим:

Мы увидим с вами много интересных мест Парижа, знакомым только парижанам и проникнем в парижский мир высокой моды и люкса!

Начало прогулки на самом красивом проспекте мира — Елисейских полях, потом мы пройдем через золотой треугольник Парижа, через две роскошные площади Согласия и Вандомскую, улицу Руаяль и Фобур Сен Онорэ…, а закончим мы с вами в районе Гранд Опера, где находятся знаменитые парижские универмаги Галери Лафает и Принтан, где вы сможете уже сами продолжить наслаждаться миром парижской моды, люкса и шоппинга!

Экскурсию можно по желанию дополнить посещением галереи-музея Кристиана Диора.

До скорой встречи!