История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора

Шикарный модный Париж - это Золотой треугольник Парижа

Шикарный модный Париж — это Золотой треугольник Парижа, ограниченный Елисейскими полями, авеню Монтень и авеню Георг 5 с его роскошными особняками и знаменитыми люксовыми бутиками высокой моды, которые в них находятся, Вандомская площадь с ее знаменитыми ювелирными и часовыми бутиками и знаменитые большие магазины — универмаги Парижа, открытые в конце 19-го века в эпоху строительства «османовского» Парижа.

Это Париж который вы, наверняка, знаете по знаменитым рекламным фотографиям и роликам мировых люксовых брендов.
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора
История моды и парижский шик - Золотой треугольник Парижа, галерея Диора

Что вас ожидает 🤩

  • Елисейские поля
  • Вандомскую площадь
  • Площадь Согласия
  • Улицу Руаяль и Фобур Сен Онорэ
  • Район Гранд Опера
  • Универмаги Галери Лафает и Принтан
  • Галерею-музей Кристиана Диора (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Где мы пройдемся:

Мы пройдемся с вами по этим роскошным местам, восхитимся архитектурой и атмосферой квартала, я расскажу вам об истории моды и люкса в Париже, первых продавцах женского счастья, создании знаменитых больших магазинов, первых именитых модельерах, стремительной карьере Коко Шанель и ее коллег - конкурентов, об эпохе создания первых ювелирных брендов и их бутиков, почему стал так знаменит мастер чемоданных дел Луи Виттон и многое другое.

Что мы увидим:

Мы увидим с вами много интересных мест Парижа, знакомым только парижанам и проникнем в парижский мир высокой моды и люкса!
Начало прогулки на самом красивом проспекте мира — Елисейских полях, потом мы пройдем через золотой треугольник Парижа, через две роскошные площади Согласия и Вандомскую, улицу Руаяль и Фобур Сен Онорэ…, а закончим мы с вами в районе Гранд Опера, где находятся знаменитые парижские универмаги Галери Лафает и Принтан, где вы сможете уже сами продолжить наслаждаться миром парижской моды, люкса и шоппинга!
Экскурсию можно по желанию дополнить посещением галереи-музея Кристиана Диора.
До скорой встречи!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Опера Гарнье
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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