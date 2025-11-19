Гора Святого Михаила — чудо Западного мира, место, где находятся ворота в Рай.
Едут сюда и паломники и туристы не только для того, чтобы увидеть это невероятное сооружение на скале, похожее на замок фей. А ещё и для того, чтобы увидеть чудо самых больших океанских приливов и отливов.
Едут сюда и паломники и туристы не только для того, чтобы увидеть это невероятное сооружение на скале, похожее на замок фей. А ещё и для того, чтобы увидеть чудо самых больших океанских приливов и отливов.
Описание экскурсии
Гора Святого Михаила — чудо Западного мира, место, где находятся ворота в Рай. Едут сюда и паломники и туристы не только для того, чтобы увидеть это невероятное сооружение на скале, похожее на замок фей. А ещё и для того, чтобы увидеть чудо самых больших океанских приливов и отливов. Когда вода уходит на 16 километров вдаль и до горы можно дойти посуху. И когда волна возвращается со скоростью скачущей лошади, и гора превращается в остров. Это зрелище — настоящий фееричный спектакль, которой происходит примерно 20 раз в году и собирает многочисленных зрителей и фотографов. Хотя приливы-отливы происходят по 2 раза в сутки, далеко не всегда амплитуда так велика, чтобы увидеть Мон-Сен-Мишель в воде. И даже не каждый месяц коэффициент прилива равен 100 или больше. Важная информация:
Можно Добавить посещение города корсаров Сан Мало или устричных ферм Канкаля.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мон-Сен-Мишель
- Город Сан Мало или устричные фермы Канкаля (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- УСЛУГА трансфера, то есть транспорт оплачивается отдельно 600
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Можно Добавить посещение города корсаров Сан Мало или устричных ферм Канкаля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, рыбный рынок и пройти по крепости на скале
Сегодня в 08:00
22 ноя в 21:30
€855
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Сен-Жермен-де-Пре
Узнайте больше о Сен-Жермен-де-Пре, где история и современность сливаются в уникальной атмосфере. Прогулка по знаменитым местам квартала
Начало: У собора Парижской Богоматери
Завтра в 14:00
21 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: У остановки бесплатного шаттла
21 ноя в 14:00
22 ноя в 08:00
€215 за всё до 4 чел.