Гора Святого Михаила — чудо Западного мира, место, где находятся ворота в Рай. Едут сюда и паломники и туристы не только для того, чтобы увидеть это невероятное сооружение на скале, похожее на замок фей. А ещё и для того, чтобы увидеть чудо самых больших океанских приливов и отливов. Когда вода уходит на 16 километров вдаль и до горы можно дойти посуху. И когда волна возвращается со скоростью скачущей лошади, и гора превращается в остров. Это зрелище — настоящий фееричный спектакль, которой происходит примерно 20 раз в году и собирает многочисленных зрителей и фотографов. Хотя приливы-отливы происходят по 2 раза в сутки, далеко не всегда амплитуда так велика, чтобы увидеть Мон-Сен-Мишель в воде. И даже не каждый месяц коэффициент прилива равен 100 или больше. Важная информация:

Можно Добавить посещение города корсаров Сан Мало или устричных ферм Канкаля.