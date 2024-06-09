Вероника — Организатор в Париже

Провела экскурсии для 33 туристов

Мы — туристическая компания с лицензией на международные перевозки Европейского сообщества. Специализируемся на однодневных и многодневных поездках из Парижа для русскоговорящих путешественников в небольших группах до 7 человек и частных поездках от 2 человек. Мы используем собственные минивэны Mercedes Benz и автомобили бизнес-класса Mercedes E220. Это позволяет нам предоставлять качественные услуги по конкурентоспособным ценам. Оплата онлайн: кредитными картами и PayPal.