Остров-крепость с тысячелетней историей — самая популярная достопримечательность Нормандии. Предлагаем и вам прочувствовать его атмосферу.
Мы продумали всю поездку за вас — заберём из отеля, завезём на дегустацию кальвадоса от местного производителя, покажем знаменитые остров и аббатство, расскажем об истории, войнах, которые они пережили, и быте монахов.
Мы продумали всю поездку за вас — заберём из отеля, завезём на дегустацию кальвадоса от местного производителя, покажем знаменитые остров и аббатство, расскажем об истории, войнах, которые они пережили, и быте монахов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
07:30 — отправление из Парижа до винокурни. По пути гид расскажет о французском образе жизни, системе образования, ресторанах и кулинарии.
10:15–11:15 — дегустация кальвадоса, сидра и ликёра от местного производителя. Вы узнаете секреты создания этих напитков. Детям предложат натуральный яблочный сок.
13:00–17:00 — прибытие в Мон-Сен-Мишель и посещение бенедиктинского аббатства
- Вы услышите об истории острова и аббатства, жизни средневековых монахов-бенедиктинцев, Столетней войне, Жанне д’Арк, реставрации монастыря во времена правления Наполеона III, Второй мировой войне, а также о Нормандии и её достопримечательностях
- На вершине острова полюбуетесь панорамным видом на Атлантический океан и залив
- В свободное время после посещения аббатства прогуляетесь по городу и, по желанию, пообедаете
17:00–21:30 — возвращение в Париж к вашему отелю
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты и дегустация
- Поездка пройдёт на Mercedes E220, если вас 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–7 человек. Есть детские автокресла.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|2 человека
|€275
|3 человека
|€275
|4 человека
|€275
|5 - 7 человек
|€275
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Париже
Провела экскурсии для 33 туристов
Мы — туристическая компания с лицензией на международные перевозки Европейского сообщества. Специализируемся на однодневных и многодневных поездках из Парижа для русскоговорящих путешественников в небольших группах до 7 человек и частных поездках от 2 человек. Мы используем собственные минивэны Mercedes Benz и автомобили бизнес-класса Mercedes E220. Это позволяет нам предоставлять качественные услуги по конкурентоспособным ценам. Оплата онлайн: кредитными картами и PayPal.Задать вопрос
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