Остров-крепость Мон-Сен-Мишель — одно из самых узнаваемых чудес Франции.
Вас ждёт путешествие к аббатству на гранитной скале, знакомство с его средневековой историей и атмосферой настоящей легенды.
Описание экскурсии
Мон-Сен-Мишель — жемчужина Нормандии Мон-Сен-Мишель — один из самых необычных и живописных памятников Франции, место, словно выросшее из моря. Во время приливов остров отрезан от материка, что делает его ещё более загадочным и притягательным. История и легенды С 709 года здесь жили монахи-бенедиктинцы, а позже остров превратился в неприступную крепость. Главная достопримечательность — аббатство Мон-Сен-Мишель, признанное историческим памятником ещё в XIX веке и внесённое в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодняшний Мон-Сен-Мишель Сегодня это уникальный средневековый городок с несколькими десятками жителей. Туристов со всего мира привлекает его архитектура, дух древности, а также знаменитый постоялый двор Матушки Пуляр, где до сих пор подают легендарный омлет по старинному рецепту. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед и дегустация
- Услуги лицензированного гида - 240 €
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем иметь удобную обувь
- Тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
