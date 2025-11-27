Мон-Сен-Мишель — жемчужина Нормандии Мон-Сен-Мишель — один из самых необычных и живописных памятников Франции, место, словно выросшее из моря. Во время приливов остров отрезан от материка, что делает его ещё более загадочным и притягательным. История и легенды С 709 года здесь жили монахи-бенедиктинцы, а позже остров превратился в неприступную крепость. Главная достопримечательность — аббатство Мон-Сен-Мишель, признанное историческим памятником ещё в XIX веке и внесённое в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодняшний Мон-Сен-Мишель Сегодня это уникальный средневековый городок с несколькими десятками жителей. Туристов со всего мира привлекает его архитектура, дух древности, а также знаменитый постоялый двор Матушки Пуляр, где до сих пор подают легендарный омлет по старинному рецепту. Важная информация:

Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.