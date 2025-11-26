Откройте для себя Музей Орсе — жемчужину Парижа, где свет и тишина рассказывают истории громче слов.
В сопровождении опытного гида и без очередей вы увидите шедевры импрессионизма и постимпрессионизма, почувствуете атмосферу Парижа XIX века и откроете картины так, как их видят знатоки.
Описание билета
Музей, который меняет представление об искусстве Музей Орсе — это не просто собрание картин, а целая вселенная света, цвета и человеческих историй. Здесь вы увидите работы Моне, Ренуара, Дега, Сислея, Ван Гога, Гогена, Сера и многих других мастеров, изменивших ход истории живописи. Вход без ожидания С билетом без очереди вы сможете пройти через отдельный вход, минуя длинные линии у касс, и сразу погрузиться в атмосферу музея. Вместо хаотичного блуждания по сотням залов вас ждёт продуманный маршрут, где каждая картина раскрывает свой смысл. Что вас ждёт • Встреча с великими импрессионистами — узнаете, как они писали воздух и свет, почему их картины до сих пор кажутся живыми.
- Шаг в XX век — Ван Гог, Гоген и другие мастера, которые вышли за рамки классики и создали новое искусство.
- Скрытые шедевры — произведения, которые редко встречаются в путеводителях, но поражают глубиной.
Истории «за кадром» — судьбы художников, тайные детали полотен и неожиданные трактовки известных сюжетов. Живая экскурсия Это не сухая лекция, а увлекательная прогулка по музею. Гид ответит на ваши вопросы, предложит задержаться у тех работ, которые особенно зацепят, и поможет увидеть за красками истории людей и эпох. Важная информация:.
- Продолжительность: 2 часа.
- Встреча с гидом у заранее указанного входа, минуя общую очередь.
- В стоимость не входят билеты в музей — их можно приобрести заранее онлайн или мы можем помочь вам в приобретении билетов.
- Экскурсия проходит в удобном для вас темпе, с возможностью делать фото.
- Рекомендуем надеть удобную обувь — музей большой, и мы будем много ходить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с лицензированным гидом
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Возле музея
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
