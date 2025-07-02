Музей Орсе может похвастать самой значительной в мире коллекцией импрессионистов. Именно здесь, на пятом уровне здания музея, и пройдёт большая часть нашей экскурсии.
Вы погрузитесь в мир Моне, Ренуара и их современников, узнаете, как в компанию импрессионистов попали Мане и Дега. И немного познакомитесь с художниками других направлений!
Описание экскурсии
Кто же такие были эти импрессионисты
- Вы увидите замечательные полотна Моне, Сислея, Ренуара, Писсарро, Моризо
- Узнаете, как Мане, Дега и Сезанн оказались в компании импрессионистов, хотя их живопись разительно отличается
- Поймёте, почему именно Поля Сезанна Пикассо считал крёстным отцом художников 20 века
И немного о других художниках
- Вы осмотрите картины других течений конца 19 – начала 20 века: полотна художников-академистов, реалистов, Барбизонской школы
- Оцените картины нео-импрессионистов, таких как Сера и Синьяк. И пост-импрессионистов — Гогена, Ван Гога, Тулуз-Лотрека
- И конечно, я расскажу об истории музея и концепции экспозиции
После экскурсии вы можете остаться в музее — и самостоятельно оценить богатейшее собрание скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Организационные детали
Входные билеты вы покупаете заранее самостоятельно: взрослый — €16, дети до 18 лет бесплатно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадке перед музеем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 389 туристов
Я — парижский гид и переводчик. Во Франции закончила университетскую программу, позволившую приобрести официальный статус гида. До переезда во Францию преподавала в СПБГУ и работала гидом в круизном бизнесе вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
2 июл 2025
Отлично организованная, продуманная, подходящая как для знатоков, так и для начинающих любителей искусства экскурсия. Наталия увлеченно рассказывает о стилях современной живописи и архитектуры, о лучших их представителях. Время пролетает незаметно, хочется обязательно вернуться в музей, чтобы еще раз оказаться в его потрясающей атмосфере. Очень рекомендую эту прогулку с гидом Наталией.
