Екатерина

Отлично организованная, продуманная, подходящая как для знатоков, так и для начинающих любителей искусства экскурсия. Наталия увлеченно рассказывает о стилях современной живописи и архитектуры, о лучших их представителях. Время пролетает незаметно, хочется обязательно вернуться в музей, чтобы еще раз оказаться в его потрясающей атмосфере. Очень рекомендую эту прогулку с гидом Наталией.