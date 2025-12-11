Индивидуальная
до 2 чел.
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
Завтра в 12:00
13 дек в 12:00
€264 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Прогулка по историческим и кинематографичным местам столицы Франции
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом Гревская площа...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
€640 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, рыбный рынок и пройти по крепости на скале
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
€888 за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
Завтра в 10:00
13 дек в 10:30
€340 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичная прогулка по Парижу
Создайте уникальное видео о вашем путешествии по Парижу. Исследуйте Люксембургский сад, Нотр-Дам и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: На площади Сан-Сюльпис
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Маре: будни французского аристократа
Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века
Начало: У мэрии Парижа
Завтра в 09:30
13 дек в 11:30
€294 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
С Парижем на ты - дружеская обзорная прогулка
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€254
€317 за всё до 6 чел.
